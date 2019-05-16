Швейцария: Суперлига 2018-2019
Янг Бойз
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Стад де Суиз
Грасcхоппер
23
Бенито
Лорис
24
Крониг
Ян
17
Ассале
Рожер
23
Айети
Арлинд
28
Petar
Pusic
40
Нгой
Жульен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
24 Крониг ЯнЗащитник
-
17 Ассале РожерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Шик ТорстенПолузащитник
-
39 Сейду ЛеоПолузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Айети АрлиндЗащитник
- Защитник
-
28 Petar PusicЗащитник
- Полузащитник
-
40 Нгой ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
-
24 Лика БуджарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Малле АлиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ульрих Форте
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =5 -2Янг Бойз 3:1 Базель Сьон 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз
Цюрих 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Базель 2:2 Янг Бойз Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Люцерн 4:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Лугано 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Цюрих Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Виль Янг Бойз 3:0 Шаффхаузен Янг Бойз 1:1 Астра
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +2 =10 -8Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Тун Базель 0:0 Грасcхоппер
Грасcхоппер 1:1 Цюрих Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Лугано Кьево 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:3 Люцерн Тун 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 3:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:4 Базель Грасcхоппер 2:2 Кемницер Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Грасcхоппер 0:0 Динамо Дрезден Грасcхоппер 1:0 Хайдук Тун 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:3 Люцерн
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Грасcхоппер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер Суперлига Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:0 Грасcхоппер Кубок Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз Суперлига Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер Суперлига Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз Суперлига Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|34
|27
|5
|2
|88 - 31
|86
|2.
|Базель
|34
|18
|11
|5
|65 - 44
|65
|3.
|Лугано
|1:0
|34
|10
|14
|10
|46 - 45
|44
|4.
|Тун
|34
|11
|10
|13
|55 - 56
|43
|5.
|Цюрих
|34
|11
|10
|13
|42 - 48
|43
|6.
|Санкт-Галлен
|0:1
|34
|12
|6
|16
|44 - 56
|42
|7.
|Люцерн
|33
|12
|4
|17
|53 - 57
|40
|8.
|Сьон
|33
|10
|7
|16
|46 - 54
|37
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|34
|9
|9
|16
|42 - 60
|36
|10.
|Грасcхоппер
|0:0
|32
|5
|10
|17
|28 - 58
|25
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