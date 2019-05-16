Швейцария: Суперлига 2018-2019

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Янг Бойз
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Грасcхоппер
0' 23'
26
Фон
Балльмоос
Давид
29
Лотомба
Жордан
5
Фон
Берген
Стив
23
Бенито
Лорис
24
Крониг
Ян
17
Ассале
Рожер
11
Гаудино
Джанлука
8
Соу
Джибриль
30
Лаупер
Сандро
13
Нгамелеу
Муми
18
Нсаме
Жан-Пьер
1
Линднер
Хайнц
5
Aleksandar
Cvetkovic
23
Айети
Арлинд
22
Зесигер
Седрик
28
Petar
Pusic
29
Djibril
Diani
40
Нгой
Жульен
30
Байрами
Недим
7
Сигурьонссон
Рунар
11
Mersim
Asllani
9
Джуричин
Марко
Янг Бойз
4-4-2
Грасcхоппер
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Янг Бойз 3:1 Базель Сьон 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз
Цюрих 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Базель 2:2 Янг Бойз Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Люцерн 4:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Лугано 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Цюрих Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Виль Янг Бойз 3:0 Шаффхаузен Янг Бойз 1:1 Астра
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +2 =10 -8
Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Тун Базель 0:0 Грасcхоппер
Грасcхоппер 1:1 Цюрих Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Лугано Кьево 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:3 Люцерн Тун 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 3:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:4 Базель Грасcхоппер 2:2 Кемницер Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Грасcхоппер 0:0 Динамо Дрезден Грасcхоппер 1:0 Хайдук Тун 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:3 Люцерн

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Грасcхоппер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Суперлига Грасcхоппер 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер Суперлига Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:0 Грасcхоппер Кубок Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз Суперлига Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер Суперлига Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз Суперлига Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 34 27 5 2 88 - 31 86
2. Базель 34 18 11 5 65 - 44 65
3. Лугано 1:0 34 10 14 10 46 - 45 44
4. Тун 34 11 10 13 55 - 56 43
5. Цюрих 34 11 10 13 42 - 48 43
6. Санкт-Галлен 0:1 34 12 6 16 44 - 56 42
7. Люцерн 33 12 4 17 53 - 57 40
8. Сьон 33 10 7 16 46 - 54 37
9. Нёвшатель Ксамакс 34 9 9 16 42 - 60 36
10. Грасcхоппер 0:0 32 5 10 17 28 - 58 25
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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