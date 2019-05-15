Швейцария: Суперлига 2018-2019
Сьон
1:0
Конец матча
Стадион: Турбийон Зрители: 10000
Нёвшатель Ксамакс
16' Желтая карточкаPietro Di Nardo
20' Желтая карточкаМвенг Фредди
1:0
90' ГолТома Бастьен
24
Тома
Бастьен
40
Itaitinga
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
99
Kemal
Ademi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
40 ItaitingaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
16 Кукели БуримПолузащитник
- Нападающий
-
84 Baltazar
-
-
23 Jared Khasa
-
Главный тренер: Murat Yakin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Kemal AdemiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Max VelosoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stephane Henchoz
Ход матча
16'
20'
86'
90'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 8
-
3 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +4 =5 -11Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:4 Янг Бойз Цюрих 1:0 Сьон Сьон 0:3 Базель
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +10 =2 -8Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз
Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Стад де Ньон Нёвшатель Ксамакс 3:0 Ивердон Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Мурсия 2:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Сьон: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Нёвшатель Ксамакс 3:0 Сьон Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Кубок Нёвшатель Ксамакс 0:2 Сьон Кубок Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 4:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|33
|27
|4
|2
|88 - 31
|85
|2.
|Базель
|34
|18
|11
|5
|65 - 44
|65
|3.
|Тун
|34
|11
|10
|13
|55 - 56
|43
|4.
|Цюрих
|34
|11
|10
|13
|42 - 48
|43
|5.
|Санкт-Галлен
|33
|12
|6
|15
|44 - 55
|42
|6.
|Лугано
|33
|9
|14
|10
|45 - 45
|41
|7.
|Люцерн
|33
|12
|4
|17
|53 - 57
|40
|8.
|Сьон
|33
|10
|7
|16
|46 - 54
|37
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|34
|9
|9
|16
|42 - 60
|36
|10.
|Грасcхоппер
|31
|5
|9
|17
|28 - 58
|24
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