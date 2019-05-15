Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Сьон
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 10000
Нёвшатель Ксамакс
0'
16' Желтая карточка
Pietro Di Nardo
20' Желтая карточка
Мвенг Фредди
1:0
90' Гол
Тома Бастьен
90'+5
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
3
Andre
Neitzke
36
Куасси
Ксавье
20
Анга-Лётшер
Мартин
8
Мвенг
Фредди
6
Christian
Zock
7
Касами
Пайтим
24
Тома
Бастьен
40
Itaitinga
25
Yassin
Fortune
30
Laurent
Walthert
20
Мустафа
Сейменович
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
4
Pietro
Di
Nardo
6
Пикель
Шарль
3
Janick
Kamber
10
Charles-Andre
Doudin
99
Kemal
Ademi
14
Нуццоло
Рафаэль
Сьон
4-2-3-1
Нёвшатель Ксамакс
3-4-1-2

Ход матча

16'
 
Pietro Di Nardo
20'
Мвенг Фредди
 
60'
Адриан Оливейра
Itaitinga
 
62'
Jared Khasa
Yassin Fortune
 
68'
 
Max Veloso
Pietro Di Nardo
79'
 
Пюлюлю Афимико
Kemal Ademi
86'
Baltazar
Мвенг Фредди
 
90'
Тома Бастьен
(Jared Khasa)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 8
  • 3 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:4 Янг Бойз Цюрих 1:0 Сьон Сьон 0:3 Базель
Лугано 1:1 Сьон Сьон 2:2 Люцерн Тун 1:2 Сьон Сьон 1:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 2:4 Базель Сьон 2:2 Санкт-Галлен Базель 1:0 Сьон Люцерн 1:3 Сьон Сьон 2:2 Лугано Сьон 0:1 Богемианс-1905 Арау 7:1 Сьон Сьон 2:2 Ференцварош Сьон 3:0 Динамо Бухарест Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз
Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Стад де Ньон Нёвшатель Ксамакс 3:0 Ивердон Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Мурсия 2:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Сьон: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Сьон Кубок
Нёвшатель Ксамакс 3:0 Сьон Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Кубок Нёвшатель Ксамакс 0:2 Сьон Кубок Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 4:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 33 27 4 2 88 - 31 85
2. Базель 34 18 11 5 65 - 44 65
3. Тун 34 11 10 13 55 - 56 43
4. Цюрих 34 11 10 13 42 - 48 43
5. Санкт-Галлен 33 12 6 15 44 - 55 42
6. Лугано 33 9 14 10 45 - 45 41
7. Люцерн 33 12 4 17 53 - 57 40
8. Сьон 33 10 7 16 46 - 54 37
9. Нёвшатель Ксамакс 34 9 9 16 42 - 60 36
10. Грасcхоппер 31 5 9 17 28 - 58 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    20'
    Мвенг Фредди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Пиетро ди Нардо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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