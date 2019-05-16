Швейцария: Суперлига 2018-2019

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Лугано
1:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
2' Желтая карточка
Дапрела Фабио
1:0
7' Гол
Герндт Александр
19'
46
Noam
Baumann
15
Яо
Элож
28
Сульмони
Фульвио
30
Дапрела
Фабио
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
14
Саббатини
Джонатан
33
Чрнигой
Домен
10
Боттани
Маттиа
11
Карлиньос
Жуниор
19
Герндт
Александр
32
Стоянович
Деян
36
Хефти
Сильван
15
Вилотич
Милан
33
Musah
Nuhu
16
Виттвер
Андреас
4
Majeed
Ashimeru
8
Jordi
Quintilla
14
Сьерро
Венсан
93
Бакайоко
Аксель
43
Гийемено
Джереми
44
Кутеса
Дерек
Лугано
3-4-3
Санкт-Галлен
4-3-3

Ход матча

2'
Дапрела Фабио
 
7'
Герндт Александр
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих
Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель Цюрих 0:1 Лугано Тун 3:2 Лугано Лугано 0:1 Янг Бойз Люцерн 0:3 Лугано Сьон 2:2 Лугано Лугано 1:3 Тун Лугано 0:1 Гамбург Лугано 3:0 Кьяссо Цюрих 0:0 Лугано
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Санкт-Галлен 2:1 Сьон Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Базель Санкт-Галлен 1:2 Люцерн
Тун 0:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:2 Лугано Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Сьон 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Тун Базель 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:2 Альтах Арминия 0:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Гамбург Шаффхаузен 1:1 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Лугано: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 3:0 Лугано Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Лугано 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Санкт-Галлен Кубок Швейцарии Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 1:0 Лугано Челлендж Лига Санкт-Галлен 1:3 Лугано Товарищеские матчи Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 34 27 5 2 88 - 31 86
2. Базель 34 18 11 5 65 - 44 65
3. Лугано 1:0 34 10 14 10 46 - 45 44
4. Тун 34 11 10 13 55 - 56 43
5. Цюрих 34 11 10 13 42 - 48 43
6. Санкт-Галлен 0:1 34 12 6 16 44 - 56 42
7. Люцерн 33 12 4 17 53 - 57 40
8. Сьон 33 10 7 16 46 - 54 37
9. Нёвшатель Ксамакс 34 9 9 16 42 - 60 36
10. Грасcхоппер 0:0 32 5 10 17 28 - 58 25
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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