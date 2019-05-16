Швейцария: Суперлига 2018-2019
Лугано
1:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Корнаредо
Санкт-Галлен
2' Желтая карточкаДапрела Фабио
1:0
7' ГолГерндт Александр
46
Noam
Baumann
15
Яо
Элож
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
33
Musah
Nuhu
44
Кутеса
Дерек
- Основной состав
-
46 Noam BaumannВратарь
-
15 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Musah NuhuЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Кутеса ДерекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Тафер ЯннисНападающий
-
13 Иттен СедрикНападающий
-
27 Рапп СимонеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +6 =9 -5Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих
Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель Цюрих 0:1 Лугано Тун 3:2 Лугано Лугано 0:1 Янг Бойз Люцерн 0:3 Лугано Сьон 2:2 Лугано Лугано 1:3 Тун Лугано 0:1 Гамбург Лугано 3:0 Кьяссо Цюрих 0:0 Лугано
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Санкт-Галлен 2:1 Сьон Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Базель Санкт-Галлен 1:2 Люцерн
Тун 0:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:2 Лугано Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Сьон 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Тун Базель 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:2 Альтах Арминия 0:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Гамбург Шаффхаузен 1:1 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Лугано: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Санкт-Галлен 3:0 Лугано Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Лугано 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Санкт-Галлен Кубок Швейцарии Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 1:0 Лугано Челлендж Лига Санкт-Галлен 1:3 Лугано Товарищеские матчи Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|34
|27
|5
|2
|88 - 31
|86
|2.
|Базель
|34
|18
|11
|5
|65 - 44
|65
|3.
|Лугано
|1:0
|34
|10
|14
|10
|46 - 45
|44
|4.
|Тун
|34
|11
|10
|13
|55 - 56
|43
|5.
|Цюрих
|34
|11
|10
|13
|42 - 48
|43
|6.
|Санкт-Галлен
|0:1
|34
|12
|6
|16
|44 - 56
|42
|7.
|Люцерн
|33
|12
|4
|17
|53 - 57
|40
|8.
|Сьон
|33
|10
|7
|16
|46 - 54
|37
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|34
|9
|9
|16
|42 - 60
|36
|10.
|Грасcхоппер
|0:0
|32
|5
|10
|17
|28 - 58
|25
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