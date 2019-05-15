Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Цюрих
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8727
Тун
0'
23' Желтая карточка
Неф Алайн
30' Желтая карточка
Суттер Никола
1:0
31' Пенальти
Кололли Беньямин
32' Желтая карточка
Шпильман Марвин
2:0
35' Гол
Одей Стивен
3:0
36' Гол
Сисей Ассан
60' Желтая карточка
Маркезано Антонио
90'+4
25
Бреше
Янник
13
Неф
Алайн
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
27
Шёнбахлер
Марко
22
Рюэгг
Кевин
26
Сертик
Грегори
70
Кололли
Беньямин
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
15
Одей
Стивен
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
4
Miguel
Rodrigues
I
34
Суттер
Никола
39
Йосс
Свен
14
Гельми
Рой
21
Феррейру
Нельсон
16
Костанцо
Морено
10
Basil
Stillhart
33
Шпильман
Марвин
9
Соргич
Деян
Цюрих
3-4-1-2
Тун
4-1-4-1

Ход матча

23'
Неф Алайн
 
30'
 
Суттер Никола
31'
Кололли Беньямин
1:0
32'
 
Шпильман Марвин
35'
Одей Стивен
(Шёнбахлер Марко)
2:0
36'
Сисей Ассан
(Маркезано Антонио)
3:0
43'
 
Kenan Fatkic
Miguel Rodrigues I
46'
Махсо Андреас
Омерагич Бечир
 
46'
 
Карлен Грегори
Соргич Деян
59'
Зом Симон
Неф Алайн
 
60'
Маркезано Антонио
 
66'
 
Саланович Деннис
Шпильман Марвин
83'
Домджони Тони
Шёнбахлер Марко
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Базель 3:0 Цюрих Цюрих 1:0 Сьон Цюрих 1:3 Базель
Лугано 3:0 Цюрих Цюрих 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:1 Цюрих Цюрих 0:2 Базель Сьон 1:0 Цюрих Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 2:2 Цюрих Цюрих 0:1 Лугано Цюрих 2:1 Кринс Цюрих 1:1 Люцерн Наполи 2:0 Цюрих Янг Бойз 2:0 Цюрих Цюрих 1:3 Наполи Цюрих 3:1 Грасcхоппер Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Цюрих 4:1 Флора
Тун Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Тун 1:0 Лугано Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун
Грасcхоппер 1:1 Тун Тун 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 5:1 Тун Тун 1:2 Сьон Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Тун 1:1 Люцерн Тун 2:2 Цюрих Базель 3:1 Тун Тун 3:2 Лугано Тун 1:1 Грасcхоппер Санкт-Галлен 1:3 Тун Тун 1:1 Янг Бойз Лугано 1:3 Тун Тун 1:0 Кринс Брюль 1:5 Тун Тун 2:0 Раппершвиль-Йона

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Тун: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Тун 2:2 Цюрих Суперлига Тун 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Цюрих Суперлига
Цюрих 2:4 Тун Суперлига Цюрих 4:3 Тун Кубок Тун 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Цюрих Товарищеские матчи Тун 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Тун Суперлига Тун 1:4 Цюрих Кубок Тун 5:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Тун Суперлига Тун 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Тун Суперлига Тун 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Тун Суперлига Тун 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Тун Кубок Швейцарии
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 33 27 4 2 88 - 31 85
2. Базель 34 18 11 5 65 - 44 65
3. Тун 34 11 10 13 55 - 56 43
4. Цюрих 34 11 10 13 42 - 48 43
5. Санкт-Галлен 33 12 6 15 44 - 55 42
6. Лугано 33 9 14 10 45 - 45 41
7. Люцерн 33 12 4 17 53 - 57 40
8. Сьон 33 10 7 16 46 - 54 37
9. Нёвшатель Ксамакс 34 9 9 16 42 - 60 36
10. Грасcхоппер 31 5 9 17 28 - 58 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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