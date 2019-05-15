Швейцария: Суперлига 2018-2019
Цюрих
3:0
Конец матча
Стадион: Летцигрунд Зрители: 8727
Тун
23' Желтая карточкаНеф Алайн
30' Желтая карточкаСуттер Никола
1:0
31' ПенальтиКололли Беньямин
32' Желтая карточкаШпильман Марвин
2:0
35' ГолОдей Стивен
3:0
36' ГолСисей Ассан
60' Желтая карточкаМаркезано Антонио
25
Бреше
Янник
13
Неф
Алайн
22
Рюэгг
Кевин
15
Одей
Стивен
39
Йосс
Свен
14
Гельми
Рой
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
13 Неф АлайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
-
94 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Yann Kasai
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Йосс СвенЗащитник
-
14 Гельми РойПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
-
25 Биглер КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Ход матча
23'
30'
31'
1:0
32'
35'
2:0
36'
3:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +6 =3 -11Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Базель 3:0 Цюрих Цюрих 1:0 Сьон Цюрих 1:3 Базель
Тун Последние 20 матчей: +8 =6 -6Тун 1:0 Лугано Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Тун: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Цюрих 2:4 Тун Суперлига Цюрих 4:3 Тун Кубок Тун 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Цюрих Товарищеские матчи Тун 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Тун Суперлига Тун 1:4 Цюрих Кубок Тун 5:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Тун Суперлига Тун 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Тун Суперлига Тун 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Тун Суперлига Тун 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Тун Кубок Швейцарии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|33
|27
|4
|2
|88 - 31
|85
|2.
|Базель
|34
|18
|11
|5
|65 - 44
|65
|3.
|Тун
|34
|11
|10
|13
|55 - 56
|43
|4.
|Цюрих
|34
|11
|10
|13
|42 - 48
|43
|5.
|Санкт-Галлен
|33
|12
|6
|15
|44 - 55
|42
|6.
|Лугано
|33
|9
|14
|10
|45 - 45
|41
|7.
|Люцерн
|33
|12
|4
|17
|53 - 57
|40
|8.
|Сьон
|33
|10
|7
|16
|46 - 54
|37
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|34
|9
|9
|16
|42 - 60
|36
|10.
|Грасcхоппер
|31
|5
|9
|17
|28 - 58
|24
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