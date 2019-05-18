Германия: Бундеслига 2018-2019
Фортуна
2:1
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена Зрители: 50000
Ганновер 96
37' Желтая карточкаПриб Эдгар
1:0
56' ГолХеннингс Роувен
2:0
60' ГолКараман Кенан
73' Желтая карточкаАйхан Кан
2:1
78' ГолМюллер Николай
86' Желтая карточкаШтёгер Кевин
22
Штёгер
Кевин
25
Сорг
Оливер
40
Майна
Линтон
13
Бебу
Ихлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Усами ТакасиПолузащитник
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Сорг ОливерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Майна ЛинтонПолузащитник
-
13 Бебу ИхласНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Виммер КевинЗащитник
- Полузащитник
-
18 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Томас Долл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
37'
56'
1:0
60'
2:0
73'
78'
2:1
86'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 9
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +9 =2 -9Золинген-Вальд 2:6 Фортуна Боруссия Д 3:2 Фортуна Фрайбург 1:1 Фортуна Фортуна 4:1 Вердер
Майнц 3:1 Фортуна Фортуна 1:4 Бавария Герта 1:2 Фортуна Фортуна 3:1 Боруссия М Вольфсбург 5:2 Фортуна Фортуна 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:4 Фортуна Фортуна 2:1 Нюрнберг Байер Л 2:0 Фортуна Фортуна 3:0 Штуттгарт Шальке 04 4:1 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 Фортуна Фортуна 3:1 Герта Фортуна 0:0 Бавария
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +4 =3 -13Ганновер 96 3:0 Фрайбург Бавария 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Майнц Герта 0:0 Ганновер 96
Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Нюрнберг Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Вердер Ганновер 96 4:1 Хераклес Ганновер 96 3:3 Зульте-Варегем Ганновер 96 0:0 НЕК Неймеген
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|88 - 32
|78
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|34
|23
|7
|4
|81 - 44
|76
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|63 - 29
|66
|4.
|Байер Л
|Заявка
|34
|18
|4
|12
|69 - 52
|58
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|55 - 42
|55
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|62 - 50
|55
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|60 - 48
|54
|8.
|Вердер
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|58 - 49
|53
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|70 - 52
|51
|10.
|Фортуна
|Заявка
|34
|13
|5
|16
|49 - 65
|44
|11.
|Майнц
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|46 - 57
|43
|12.
|Герта
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|49 - 57
|43
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|46 - 61
|36
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|37 - 55
|33
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|51 - 71
|32
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|32 - 70
|28
|17.
|Ганновер 96
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|31 - 71
|21
|18.
|Нюрнберг
|Заявка
|34
|3
|10
|21
|26 - 68
|19
Фортуна
76% (114)
Ничья
16% (24)
Ганновер 96
8% (12)
2:1 Фортуна
40% (60)
1:0 Фортуна
18% (27)
1:1 Ничья
12% (18)
2:0 Фортуна
10% (15)
3:1 Фортуна
6.7% (10)
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