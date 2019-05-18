Германия: Бундеслига 2018-2019

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

47' Приб Эдгар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

44' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Фортуна

43' Штёгер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Приб Эдгар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Фортуна

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

40' Хоффманн Андре из команды Фортуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Штёгер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Приб Эдгар получил желтую карточку от судьи

37' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Фортуна

36' Какой промах! Вайдандт Хендрик имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

35' Лукебакио Доди из команды Фортуна сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

35' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

34' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Айхан Кан получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Айхан Кан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе

32' Матч возобновлен

31' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

30' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

29' Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' После дальнего удара, который нанес Вайдандт Хендрик мяч отбит вратарем

25' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

24' Хорошую попытку сделал Караман Кенан . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Фортуна

20' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

19' Удар от ворот произведет Фортуна

19' Приб Эдгар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Лукебакио Доди получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Лукебакио Доди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

15' Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Фортуна

14' Приб Эдгар не смог попасть в створ ударом издали

14' Циммерман Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Удар от ворот произведет Фортуна

11' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

10' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Фортуна

8' Радлингер Самуэль взял и забрал мяч на выходе

7' Удар от ворот произведет Фортуна

7' Бебу Ихлас не смог попасть в створ ударом издали

6' Удар от ворот произведет Фортуна

5' Циммерман Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

4' Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фортуна начинает с центра поля