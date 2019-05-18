Германия: Бундеслига 2018-2019

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  3. Германия
  4. Бундеслига 2018-2019
Фортуна
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 50000
Ганновер 96
0'
37' Желтая карточка
Приб Эдгар
1:0
56' Гол
Хеннингс Роувен
2:0
60' Гол
Караман Кенан
73' Желтая карточка
Айхан Кан
2:1
78' Гол
Мюллер Николай
86' Желтая карточка
Штёгер Кевин
90'+5
1
Рензинг
Михаэль
25
Циммерман
Маттиас
5
Айхан
Кан
35
Каминьски
Марцин
23
Гисельман
Нико
22
Штёгер
Кевин
3
Хоффманн
Андре
20
Лукебакио
Доди
11
Караман
Кенан
9
Раман
Бенито
28
Хеннингс
Роувен
19
Радлингер
Самуэль
25
Сорг
Оливер
31
Антон
Вальдемар
22
Остшолек
Маттиас
10
Харагути
Генки
7
Приб
Эдгар
27
Швеглер
Пирмин
8
Уолас
Соуза
40
Майна
Линтон
13
Бебу
Ихлас
26
Вайдандт
Хендрик
Фортуна
4-2-3-1
Ганновер 96
3-5-2

Ход матча

37'
 
Приб Эдгар
56'
Хеннингс Роувен
(Раман Бенито)
1:0
60'
Караман Кенан
2:0
70'
 
Муслия Флоран
Приб Эдгар
70'
 
Мюллер Николай
Уолас Соуза
73'
Айхан Кан
 
77'
 
Альборнос Миико
Майна Линтон
78'
2:1
Мюллер Николай
79'
Финк Оливер
Караман Кенан
 
79'
Баркок Аймен
Лукебакио Доди
 
86'
Штёгер Кевин
 
89'
Моралес Альфредо
Штёгер Кевин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Золинген-Вальд 2:6 Фортуна Боруссия Д 3:2 Фортуна Фрайбург 1:1 Фортуна Фортуна 4:1 Вердер
Майнц 3:1 Фортуна Фортуна 1:4 Бавария Герта 1:2 Фортуна Фортуна 3:1 Боруссия М Вольфсбург 5:2 Фортуна Фортуна 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:4 Фортуна Фортуна 2:1 Нюрнберг Байер Л 2:0 Фортуна Фортуна 3:0 Штуттгарт Шальке 04 4:1 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 Фортуна Фортуна 3:1 Герта Фортуна 0:0 Бавария
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Ганновер 96 3:0 Фрайбург Бавария 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Майнц Герта 0:0 Ганновер 96
Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Нюрнберг Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Вердер Ганновер 96 4:1 Хераклес Ганновер 96 3:3 Зульте-Варегем Ганновер 96 0:0 НЕК Неймеген

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ганновер 96 0:1 Фортуна Бундеслига Ганновер 96 1:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 2:2 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 6:1 Фортуна Кубок
Ганновер 96 3:0 Фортуна Бундеслига Фортуна 2:1 Ганновер 96 Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 34 24 6 4 88 - 32 78
2. Боруссия Д Заявка 34 23 7 4 81 - 44 76
3. РБ Лейпциг Заявка 34 19 9 6 63 - 29 66
4. Байер Л Заявка 34 18 4 12 69 - 52 58
5. Боруссия М Заявка 34 16 7 11 55 - 42 55
6. Вольфсбург Заявка 34 16 7 11 62 - 50 55
7. Айнтрахт Фр Заявка 34 15 9 10 60 - 48 54
8. Вердер Заявка 34 14 11 9 58 - 49 53
9. Хоффенхайм Заявка 34 13 12 9 70 - 52 51
10. Фортуна Заявка 34 13 5 16 49 - 65 44
11. Майнц Заявка 34 12 7 15 46 - 57 43
12. Герта Заявка 34 11 10 13 49 - 57 43
13. Фрайбург Заявка 34 8 12 14 46 - 61 36
14. Шальке 04 Заявка 34 8 9 17 37 - 55 33
15. Аугсбург Заявка 34 8 8 18 51 - 71 32
16. Штуттгарт Заявка 34 7 7 20 32 - 70 28
17. Ганновер 96 Заявка 34 5 6 23 31 - 71 21
18. Нюрнберг Заявка 34 3 10 21 26 - 68 19
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фортуна 2:1 Ганновер 96
Фортуна
76% (114)
Ничья
16% (24)
Ганновер 96
8% (12)
2:1 Фортуна
40% (60)
1:0 Фортуна
18% (27)
1:1 Ничья
12% (18)
2:0 Фортуна
10% (15)
3:1 Фортуна
6.7% (10)
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