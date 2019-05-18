Франция: Лига 1 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Генгам
2:0
Перерыв

Стадион:
Ним
0'
1:0
7' Гол
Тюрам Маркус
33' Желтая карточка
Икоко Джордан
2:0
35' Гол
Менди Александр
44' Желтая карточка
Тюрам Маркус
16
Кайяр
Марк-Орель
2
Икоко
Джордан
20
Эбоа
Феликс
15
Сорбон
Жереми
5
Ребошу
Педру
6
Фири
Лебоганг
19
Мергем
Мехди
7
Блас
Людовик
22
Дидо
Этьен
11
Тюрам
Маркус
9
Менди
Александр
30
Бернардони
Поль
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
26
Мигель
Флориан
12
Мауасса
Фет
14
Бобишон
Антонен
18
Валь
Тео
6
Ферри
Жордан
22
Тиуб
Сада
20
Рипар
Рено
10
Буанга
Денис
Генгам
4-1-4-1
Ним
4-3-3

Ход матча

7'
Тюрам Маркус
(Блас Людовик)
1:0
33'
Икоко Джордан
 
35'
Менди Александр
(Блас Людовик)
2:0
44'
Тюрам Маркус
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Генгам Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Ренн 1:1 Генгам Генгам 0:0 Кан Ницца 3:0 Генгам Генгам 1:3 Марсель
Страсбург 3:3 Генгам Генгам 1:1 Монако Монпелье 2:0 Генгам Страсбург 0:0 Генгам Генгам 1:0 Дижон Тулуза 1:0 Генгам Генгам 0:0 Нант Генгам 1:0 Анже Бордо 0:0 Генгам Лион 2:1 Генгам Генгам 0:2 Лилль Генгам 1:2 Лион Генгам 2:2 Монако Генгам 0:1 Реймс Нанси 1:2 Генгам ПСЖ 9:0 Генгам
Ним Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ним 1:0 Монако Реймс 0:3 Ним Лилль 5:0 Ним Ним 2:1 Бордо
Марсель 2:1 Ним Ним 3:1 Ренн Ним 2:0 Кан Сент-Этьен 2:1 Ним Ним 2:2 Страсбург Амьен 2:1 Ним ПСЖ 3:0 Ним Ним 2:0 Дижон Нант 2:4 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:0 Ним Ним 3:1 Анже Ним 0:1 Тулуза Ним 1:0 Нант Лион-Дюшер 3:0 Ним Ренн 4:0 Ним

Последние игры между собой

Генгам: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Ним: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Ним 0:0 Генгам Лига 1 Генгам 1:0 Ним Товарищеские матчи Генгам 3:0 Ним Лига 2 Ним 2:1 Генгам Лига 2
Генгам 0:0 Ним Лига 2 Ним 2:0 Генгам Лига 2 Ним 1:0 Генгам Лига 2 Генгам 1:0 Ним Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:0 Заявка 37 29 4 4 103 - 32 91
2. Лилль 2:0 Заявка 37 22 9 6 64 - 30 75
3. Лион 0:0 Заявка 37 19 10 8 63 - 45 67
4. Сент-Этьен 1:0 Заявка 37 19 8 10 56 - 40 65
5. Монпелье 0:1 Заявка 37 15 13 9 52 - 41 58
6. Марсель 1:1 Заявка 37 16 8 13 55 - 51 56
7. Ницца 0:1 Заявка 37 14 11 12 28 - 33 53
8. Ним 0:2 Заявка 37 15 7 15 53 - 55 52
9. Реймс 1:0 Заявка 37 12 16 9 36 - 41 52
10. Нант 1:0 Заявка 37 14 8 15 48 - 46 50
11. Ренн 1:0 Заявка 37 12 13 12 51 - 51 49
12. Страсбург 0:1 Заявка 37 10 16 11 57 - 47 46
13. Анже 0:2 Заявка 37 10 15 12 43 - 45 45
14. Тулуза 1:1 Заявка 37 8 15 14 33 - 51 39
15. Бордо 0:1 Заявка 37 9 11 17 33 - 42 38
16. Монако 1:0 Заявка 37 8 12 17 37 - 55 36
17. Амьен 0:1 Заявка 37 8 11 18 29 - 50 35
18. Кан 0:0 Заявка 37 7 13 17 29 - 49 34
19. Дижон 0:3 Заявка 37 8 7 22 29 - 58 31
20. Генгам 2:0 Заявка 37 6 11 20 27 - 64 29
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Генгам 2:0 Ним
Генгам
28.1% (41)
Ничья
40.4% (59)
Ним
31.5% (46)
1:1 Ничья
35.6% (52)
1:2 Ним
15.1% (22)
1:0 Генгам
14.4% (21)
0:1 Ним
12.3% (18)
2:1 Генгам
8.2% (12)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...