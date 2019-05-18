Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

47' ШТАНГА! Пробил головой Рипар Рено прямо в каркас ворот!

46' Выглядело как неплохой момент. Рипар Рено из команды Ним закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

46' Мауасса Фет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ребошу Педру из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Тюрам Маркус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Удар от ворот произведет Генгам

43' Какой промах! Валь Тео имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

42' Эбоа Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

40' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Ним

36' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

35' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

34' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

33' Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Икоко Джордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Выглядело как неплохой момент. Тюрам Маркус из команды Генгам закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

32' Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус , обводя своих соперников

30' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

29' Удар от ворот произведет Ним

28' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Буанга Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Буанга Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Тиуб Сада имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

26' ШТАНГА! Так было близко к голу - Валь Тео нанес удар в каркас ворот!

25' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

24' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Мауасса Фет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Удар от ворот произведет Генгам

23' ШАНС! Алакуш Софьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

21' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

19' Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Блас Людовик из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Удар от ворот произведет Ним

15' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

15' Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет Генгам

14' ШАНС! Рипар Рено нанес удар с лета, но не попал по воротам!

13' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Ним

10' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

10' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

7' Г О О О О Л - Тюрам Маркус изменил счет на табло!

6' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

4' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Генгам

2' Как он промахнулся? Буанга Денис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

1' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Генгам начинает с центра поля