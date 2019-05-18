Франция: Лига 1 2018-2019
Генгам
2:0
Перерыв
Стадион: Стад дю Рудуру
Ним
1:0
7' ГолТюрам Маркус
33' Желтая карточкаИкоко Джордан
2:0
35' ГолМенди Александр
44' Желтая карточкаТюрам Маркус
20
Эбоа
Феликс
19
Мергем
Мехди
22
Дидо
Этьен
11
Тюрам
Маркус
12
Мауасса
Фет
18
Валь
Тео
22
Тиуб
Сада
20
Рипар
Рено
10
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Эбоа ФеликсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мергем МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дидо ЭтьенПолузащитник
-
11 Тюрам МаркусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Траоре ШейкЗащитник
-
21 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
26 Ру НоланНападающий
-
33 Louis Carnot
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаНападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
-
10 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Либой ЭрвеЗащитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гийом БатистНападающий
-
19 Бозок УмутНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
1:0
33'
35'
2:0
44'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 8
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Генгам Последние 20 матчей: +4 =6 -10Ренн 1:1 Генгам Генгам 0:0 Кан Ницца 3:0 Генгам Генгам 1:3 Марсель
Ним Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ним 1:0 Монако Реймс 0:3 Ним Лилль 5:0 Ним Ним 2:1 Бордо
Последние игры между собой
Генгам: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Ним: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:0 Заявка
|37
|29
|4
|4
|103 - 32
|91
|2.
|Лилль
|2:0 Заявка
|37
|22
|9
|6
|64 - 30
|75
|3.
|Лион
|0:0 Заявка
|37
|19
|10
|8
|63 - 45
|67
|4.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|37
|19
|8
|10
|56 - 40
|65
|5.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|37
|15
|13
|9
|52 - 41
|58
|6.
|Марсель
|1:1 Заявка
|37
|16
|8
|13
|55 - 51
|56
|7.
|Ницца
|0:1 Заявка
|37
|14
|11
|12
|28 - 33
|53
|8.
|Ним
|0:2 Заявка
|37
|15
|7
|15
|53 - 55
|52
|9.
|Реймс
|1:0 Заявка
|37
|12
|16
|9
|36 - 41
|52
|10.
|Нант
|1:0 Заявка
|37
|14
|8
|15
|48 - 46
|50
|11.
|Ренн
|1:0 Заявка
|37
|12
|13
|12
|51 - 51
|49
|12.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|37
|10
|16
|11
|57 - 47
|46
|13.
|Анже
|0:2 Заявка
|37
|10
|15
|12
|43 - 45
|45
|14.
|Тулуза
|1:1 Заявка
|37
|8
|15
|14
|33 - 51
|39
|15.
|Бордо
|0:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|33 - 42
|38
|16.
|Монако
|1:0 Заявка
|37
|8
|12
|17
|37 - 55
|36
|17.
|Амьен
|0:1 Заявка
|37
|8
|11
|18
|29 - 50
|35
|18.
|Кан
|0:0 Заявка
|37
|7
|13
|17
|29 - 49
|34
|19.
|Дижон
|0:3 Заявка
|37
|8
|7
|22
|29 - 58
|31
|20.
|Генгам
|2:0 Заявка
|37
|6
|11
|20
|27 - 64
|29
Генгам
28.1% (41)
Ничья
40.4% (59)
Ним
31.5% (46)
1:1 Ничья
35.6% (52)
1:2 Ним
15.1% (22)
1:0 Генгам
14.4% (21)
0:1 Ним
12.3% (18)
2:1 Генгам
8.2% (12)
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