Франция: Лига 1 2018-2019
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +4 =8 -8Ним 1:0 Монако Монако 2:3 Сент-Этьен Ренн 2:2 Монако ПСЖ 3:1 Монако
Амьен Последние 20 матчей: +4 =9 -7Амьен 0:0 Тулуза Монпелье 1:1 Амьен Амьен 0:0 Страсбург Нант 3:2 Амьен
Последние игры между собой
Монако: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Амьен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|28
|4
|4
|100 - 32
|88
|2.
|Лилль
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|62 - 30
|72
|3.
|Лион
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|63 - 45
|66
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|55 - 40
|62
|5.
|Монпелье
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|52 - 40
|58
|6.
|Марсель
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|54 - 50
|55
|7.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|28 - 32
|53
|8.
|Ним
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|53 - 53
|52
|9.
|Реймс
|Заявка
|36
|11
|16
|9
|35 - 41
|49
|10.
|Нант
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|47 - 46
|47
|11.
|Ренн
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|50 - 51
|46
|12.
|Страсбург
|Заявка
|36
|10
|16
|10
|57 - 46
|46
|13.
|Анже
|Заявка
|36
|10
|15
|11
|43 - 43
|45
|14.
|Бордо
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|33 - 41
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|32 - 50
|38
|16.
|Амьен
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|29 - 49
|35
|17.
|Монако
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|36 - 55
|33
|18.
|Кан
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|29 - 49
|33
|19.
|Дижон
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|29 - 55
|31
|20.
|Генгам
|Заявка
|36
|5
|11
|20
|25 - 64
|26
Монако
87.5% (49)
Ничья
12.5% (7)
Амьен
0% (0)
2:1 Монако
33.9% (19)
1:0 Монако
25% (14)
2:0 Монако
25% (14)
1:1 Ничья
7.1% (4)
2:2 Ничья
3.6% (2)
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