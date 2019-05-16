Франция: Лига 1 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Монако
 
Позже

Стадион:
Амьен

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Ним 1:0 Монако Монако 2:3 Сент-Этьен Ренн 2:2 Монако ПСЖ 3:1 Монако
Монако 0:0 Реймс Генгам 1:1 Монако Монако 0:1 Кан Лилль 0:1 Монако Монако 1:1 Бордо Анже 2:2 Монако Монако 2:0 Лион Монако 1:0 Нант Монпелье 2:2 Монако Монако 2:1 Тулуза Генгам 2:2 Монако Дижон 2:0 Монако Монако 1:3 Метц Монако 1:5 Страсбург Монако 1:1 Ницца Марсель 1:1 Монако
Амьен Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Амьен 0:0 Тулуза Монпелье 1:1 Амьен Амьен 0:0 Страсбург Нант 3:2 Амьен
Дижон 0:0 Амьен Амьен 2:2 Сент-Этьен Амьен 0:0 Бордо Анже 0:0 Амьен Амьен 2:1 Ним Реймс 2:2 Амьен Амьен 1:0 Ницца Марсель 2:0 Амьен Амьен 1:0 Кан Ренн 1:0 Амьен Амьен 0:1 Лион Амьен 0:2 Лион Лилль 2:1 Амьен Амьен 0:3 ПСЖ Амьен 0:0 Анже Амьен 1:0 Валансьен

Последние игры между собой

Монако: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Амьен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Амьен 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:0 Амьен Лига 1 Амьен 1:1 Монако Лига 1 Амьен 1:2 Монако Лига 2
Монако 1:1 Амьен Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 36 28 4 4 100 - 32 88
2. Лилль Заявка 36 21 9 6 62 - 30 72
3. Лион Заявка 36 19 9 8 63 - 45 66
4. Сент-Этьен Заявка 36 18 8 10 55 - 40 62
5. Монпелье Заявка 36 15 13 8 52 - 40 58
6. Марсель Заявка 36 16 7 13 54 - 50 55
7. Ницца Заявка 36 14 11 11 28 - 32 53
8. Ним Заявка 36 15 7 14 53 - 53 52
9. Реймс Заявка 36 11 16 9 35 - 41 49
10. Нант Заявка 36 13 8 15 47 - 46 47
11. Ренн Заявка 36 11 13 12 50 - 51 46
12. Страсбург Заявка 36 10 16 10 57 - 46 46
13. Анже Заявка 36 10 15 11 43 - 43 45
14. Бордо Заявка 36 9 11 16 33 - 41 38
15. Тулуза Заявка 36 8 14 14 32 - 50 38
16. Амьен Заявка 36 8 11 17 29 - 49 35
17. Монако Заявка 36 7 12 17 36 - 55 33
18. Кан Заявка 36 7 12 17 29 - 49 33
19. Дижон Заявка 36 8 7 21 29 - 55 31
20. Генгам Заявка 36 5 11 20 25 - 64 26
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Амьен

    До начала игры, которая состоится 18.05.2019, осталось 2 дня 6 часов 16 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Монако - Амьен
    Монако
    87.5% (49)
    Ничья
    12.5% (7)
    Амьен
    0% (0)
    2:1 Монако
    33.9% (19)
    1:0 Монако
    25% (14)
    2:0 Монако
    25% (14)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...