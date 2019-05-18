Франция: Лига 1 2018-2019
Бордо
0:1
Перерыв
Стадион: Матмю Атлантик
Реймс
0:1
2' ГолСук Юн-Чжун
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
19
Адли
Ясин
16
Менди
Эдуар
32
Фокет
Томас
13
Камара
Ассан
24
Кафаро
Матьё
25
Думбия
Мусса
10
Сук
Юн-Чжун
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
35 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мбемба НоланПолузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
-
17 Зенели АрберПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +4 =4 -12Лилль 1:0 Бордо Бордо 0:1 Анже Бордо 2:3 Лион Ним 2:1 Бордо
Реймс Последние 20 матчей: +6 =9 -5Кан 3:2 Реймс Реймс 0:3 Ним Анже 1:1 Реймс Реймс 0:2 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Бордо: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:0 Заявка
|37
|29
|4
|4
|103 - 32
|91
|2.
|Лилль
|2:0 Заявка
|37
|22
|9
|6
|64 - 30
|75
|3.
|Лион
|0:0 Заявка
|37
|19
|10
|8
|63 - 45
|67
|4.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|37
|19
|8
|10
|56 - 40
|65
|5.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|37
|15
|13
|9
|52 - 41
|58
|6.
|Марсель
|1:1 Заявка
|37
|16
|8
|13
|55 - 51
|56
|7.
|Ницца
|0:1 Заявка
|37
|14
|11
|12
|28 - 33
|53
|8.
|Ним
|0:2 Заявка
|37
|15
|7
|15
|53 - 55
|52
|9.
|Реймс
|1:0 Заявка
|37
|12
|16
|9
|36 - 41
|52
|10.
|Нант
|1:0 Заявка
|37
|14
|8
|15
|48 - 46
|50
|11.
|Ренн
|1:0 Заявка
|37
|12
|13
|12
|51 - 51
|49
|12.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|37
|10
|16
|11
|57 - 47
|46
|13.
|Анже
|0:2 Заявка
|37
|10
|15
|12
|43 - 45
|45
|14.
|Тулуза
|1:1 Заявка
|37
|8
|15
|14
|33 - 51
|39
|15.
|Бордо
|0:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|33 - 42
|38
|16.
|Монако
|1:0 Заявка
|37
|8
|12
|17
|37 - 55
|36
|17.
|Амьен
|0:1 Заявка
|37
|8
|11
|18
|29 - 50
|35
|18.
|Кан
|0:0 Заявка
|37
|7
|13
|17
|29 - 49
|34
|19.
|Дижон
|0:3 Заявка
|37
|8
|7
|22
|29 - 58
|31
|20.
|Генгам
|2:0 Заявка
|37
|6
|11
|20
|27 - 64
|29
Бордо
67.1% (98)
Ничья
29.5% (43)
Реймс
3.4% (5)
1:0 Бордо
28.8% (42)
2:1 Бордо
24.7% (36)
1:1 Ничья
21.2% (31)
2:0 Бордо
12.3% (18)
0:0 Ничья
6.8% (10)
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