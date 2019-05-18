Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

47' Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

45' Удар от ворот произведет Бордо

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Йованович Вукашин получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Йованович Вукашин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' ШАНС! Думбия Мусса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

39' Удар от ворот произведет Бордо

38' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

34' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Камано Франсуа

34' Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Реймс

31' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

30' Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе

29' Реймс имеет хороший шанс забить.

29' Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Удар от ворот произведет Бордо

26' Удар от ворот произведет Реймс

26' Сабали Юссуф из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

25' Отличные скиллы показывает Бриан Джимми , обводя своих соперников

25' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

24' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

20' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Бордо

16' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Бордо

15' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

13' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

9' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Адли Ясин из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

7' Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе

6' Камара Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

4' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Плохо сыграл Кунде Жюль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

1' Удар от ворот произведет Бордо

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Реймс начинает с центра поля