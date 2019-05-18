Франция: Лига 1 2018-2019

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Бордо
0:1
Перерыв

Стадион:
Реймс
0'
0:1
2' Гол
Сук Юн-Чжун
1
Костил
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
4
Кунде
Жюль
14
Йованович
Вукашин
29
Пундже
Максим
5
Отавио
Пассос
11
Камано
Франсуа
18
Плашил
Ярослав
26
Башич
Тома
19
Адли
Ясин
7
Бриан
Джимми
16
Менди
Эдуар
32
Фокет
Томас
2
Энгельс
Бьорн
5
Абдельамид
Юнис
13
Камара
Ассан
4
Ромао
Алаиксис
7
Шавалерин
Ксавье
24
Кафаро
Матьё
20
Дингом
Тристан
25
Думбия
Мусса
10
Сук
Юн-Чжун
Бордо
4-1-4-1
Реймс
4-2-3-1

Ход матча

2'
0:1
Сук Юн-Чжун

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Лилль 1:0 Бордо Бордо 0:1 Анже Бордо 2:3 Лион Ним 2:1 Бордо
Сент-Этьен 3:0 Бордо Бордо 2:0 Марсель Амьен 0:0 Бордо Бордо 1:1 Ренн Монако 1:1 Бордо Бордо 1:2 Монпелье Нант 1:0 Бордо Бордо 0:0 Генгам Бордо 2:1 Тулуза ПСЖ 1:0 Бордо Марсель 1:0 Бордо Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо Бордо 1:0 Дижон Анже 1:2 Бордо Ницца 1:0 Бордо
Реймс Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Кан 3:2 Реймс Реймс 0:3 Ним Анже 1:1 Реймс Реймс 0:2 Сент-Этьен
Монако 0:0 Реймс Реймс 1:1 Лилль Страсбург 4:0 Реймс Реймс 1:0 Нант Дижон 1:1 Реймс Реймс 2:2 Амьен Монпелье 2:4 Реймс Реймс 2:0 Ренн Тулуза 1:1 Реймс Реймс 2:1 Марсель Генгам 0:1 Реймс Тулуза 4:4 Реймс Реймс 1:1 Ницца Лион 1:1 Реймс Реймс 2:0 Ланс Реймс 2:2 Кан

Последние игры между собой

Бордо: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 0
Реймс 0:0 Бордо Лига 1 Реймс 4:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:2 Реймс Лига 1 Бордо 1:1 Реймс Лига 1
Реймс 1:0 Бордо Лига 1 Реймс 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Реймс Лига 1 Бордо 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Бордо Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:0 Заявка 37 29 4 4 103 - 32 91
2. Лилль 2:0 Заявка 37 22 9 6 64 - 30 75
3. Лион 0:0 Заявка 37 19 10 8 63 - 45 67
4. Сент-Этьен 1:0 Заявка 37 19 8 10 56 - 40 65
5. Монпелье 0:1 Заявка 37 15 13 9 52 - 41 58
6. Марсель 1:1 Заявка 37 16 8 13 55 - 51 56
7. Ницца 0:1 Заявка 37 14 11 12 28 - 33 53
8. Ним 0:2 Заявка 37 15 7 15 53 - 55 52
9. Реймс 1:0 Заявка 37 12 16 9 36 - 41 52
10. Нант 1:0 Заявка 37 14 8 15 48 - 46 50
11. Ренн 1:0 Заявка 37 12 13 12 51 - 51 49
12. Страсбург 0:1 Заявка 37 10 16 11 57 - 47 46
13. Анже 0:2 Заявка 37 10 15 12 43 - 45 45
14. Тулуза 1:1 Заявка 37 8 15 14 33 - 51 39
15. Бордо 0:1 Заявка 37 9 11 17 33 - 42 38
16. Монако 1:0 Заявка 37 8 12 17 37 - 55 36
17. Амьен 0:1 Заявка 37 8 11 18 29 - 50 35
18. Кан 0:0 Заявка 37 7 13 17 29 - 49 34
19. Дижон 0:3 Заявка 37 8 7 22 29 - 58 31
20. Генгам 2:0 Заявка 37 6 11 20 27 - 64 29
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бордо 0:1 Реймс
Бордо
67.1% (98)
Ничья
29.5% (43)
Реймс
3.4% (5)
1:0 Бордо
28.8% (42)
2:1 Бордо
24.7% (36)
1:1 Ничья
21.2% (31)
2:0 Бордо
12.3% (18)
0:0 Ничья
6.8% (10)
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