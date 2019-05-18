Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

47' Удар от ворот произведет Лион

47' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Домбеле Тангай получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Н'Домбеле Тангай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

45' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Имору Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Лион

42' Фахир Файсал решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

41' Марсело Антонио получил желтую карточку от судьи

40' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

39' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

34' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

33' Гильберт Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Кан

32' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

29' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

28' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Корне Максвелл получил желтую карточку от судьи

25' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

24' Удар от ворот произведет Лион

24' Имору Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали

24' Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

18' Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Отличные скиллы показывает Дюбуа Лео , обводя своих соперников

17' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Менди Ферлан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Плохо сыграл Корне Максвелл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Фахир Файсал имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

16' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

15' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

15' Гради Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Вратарь парирует удар, который нанес Ауа Уссем , и мяч снова в игре

13' Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

10' Удар от ворот произведет Кан

9' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Хорошую попытку сделал Депай Мемфис . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Лион

5' Отличный пас сделал Деминге Джесси из команды Кан . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

5' Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.

4' Удар от ворот произведет Кан

4' Отличный пас сделал Корне Максвелл из команды Лион . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

3' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Корне Максвелл из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

3' Отличные скиллы показывает Корне Максвелл , обводя своих соперников

1' После дальнего удара, который нанес Хауи Саиф-Эдин мяч отбит вратарем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Кан начинает с центра поля