Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Лион
0:0
Перерыв

Стадион:
Кан
0'
25' Желтая карточка
Корне Максвелл
0:0
32' Не забитый пенальти
Дембеле Мусса I
41' Желтая карточка
Марсело Антонио
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Марсело
Антонио
15
Морель
Жереми
22
Менди
Ферлан
28
Н'Домбеле
Тангай
8
Ауа
Уссем
27
Корне
Максвелл
11
Депай
Мемфис
7
Терье
Мартен
9
Дембеле
Мусса
I
30
Самба
Брис
33
Захари
Йонн
14
Гради
Жонатан
24
Джику
Александр
15
Имору
Эммануэль
17
Деминге
Джесси
10
Фахир
Файсал
21
Гильберт
Фредерик
7
Хауи
Саиф-Эдин
11
Нинга
Родрике
27
Кривелли
Энцо
Лион
4-2-3-1
Кан
4-2-3-1

Ход матча

25'
Корне Максвелл
 
32'
Дембеле Мусса I
0:0
41'
Марсело Антонио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Марсель 0:3 Лион Лион 2:2 Лилль Бордо 2:3 Лион Лион 2:1 Анже
Нант 2:1 Лион Лион 1:3 Дижон Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Лион 3:2 Монпелье Барселона 5:1 Лион Страсбург 2:2 Лион Лион 5:1 Тулуза Лион 3:1 Кан Монако 2:0 Лион Лион 0:0 Барселона Лион 2:1 Генгам Ницца 1:0 Лион Генгам 1:2 Лион Лион 2:1 ПСЖ Амьен 0:1 Лион
Кан Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Кан 3:2 Реймс Генгам 0:0 Кан Кан 1:0 Дижон Ницца 0:1 Кан
Кан 0:1 Анже Ним 2:0 Кан Монако 0:1 Кан Кан 0:5 Сент-Этьен Ренн 3:1 Кан Кан 1:2 ПСЖ Лион 3:1 Кан Тулуза 1:1 Кан Кан 0:0 Страсбург Кан 0:1 Нант Амьен 1:0 Кан Бастия 2:2 Кан Монпелье 2:0 Кан Вири-Шатийон 0:6 Кан Кан 0:1 Марсель Кан 1:3 Лилль

Последние игры между собой

Лион: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Кан: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лион 3:1 Кан Кубок Кан 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:0 Кан Лига 1 Кан 1:0 Лион Кубок
Кан 1:2 Лион Лига 1 Кан 3:2 Лион Лига 1 Лион 2:0 Кан Лига 1 Лион 4:1 Кан Лига 1 Кан 0:4 Лион Лига 1 Кан 3:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Кан Лига 1 Лион 1:2 Кан Лига 1 Кан 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Кан Лига 1 Кан 0:1 Лион Кубок Кан 3:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Кан Лига 1 Кан 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:2 Кан Лига 1 Кан 1:0 Лион Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:0 Заявка 37 29 4 4 103 - 32 91
2. Лилль 2:0 Заявка 37 22 9 6 64 - 30 75
3. Лион 0:0 Заявка 37 19 10 8 63 - 45 67
4. Сент-Этьен 1:0 Заявка 37 19 8 10 56 - 40 65
5. Монпелье 0:1 Заявка 37 15 13 9 52 - 41 58
6. Марсель 1:1 Заявка 37 16 8 13 55 - 51 56
7. Ницца 0:1 Заявка 37 14 11 12 28 - 33 53
8. Ним 0:2 Заявка 37 15 7 15 53 - 55 52
9. Реймс 1:0 Заявка 37 12 16 9 36 - 41 52
10. Нант 1:0 Заявка 37 14 8 15 48 - 46 50
11. Ренн 1:0 Заявка 37 12 13 12 51 - 51 49
12. Страсбург 0:1 Заявка 37 10 16 11 57 - 47 46
13. Анже 0:2 Заявка 37 10 15 12 43 - 45 45
14. Тулуза 1:1 Заявка 37 8 15 14 33 - 51 39
15. Бордо 0:1 Заявка 37 9 11 17 33 - 42 38
16. Монако 1:0 Заявка 37 8 12 17 37 - 55 36
17. Амьен 0:1 Заявка 37 8 11 18 29 - 50 35
18. Кан 0:0 Заявка 37 7 13 17 29 - 49 34
19. Дижон 0:3 Заявка 37 8 7 22 29 - 58 31
20. Генгам 2:0 Заявка 37 6 11 20 27 - 64 29
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 47'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    46'
    Н'Домбеле Тангай возвращается на поле.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Травма, повреждение
    46'
    Ох, нехорошо это выглядит. Н'Домбеле Тангай получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    46'
    Н'Домбеле Тангай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 45'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Имору Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Корне Максвелл из команды Лион делает пас партнеру.
  • 44'
    Корне Максвелл из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 44'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 42'
    Фахир Файсал решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    41'
    Марсело Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    41'
    Марсело Антонио из команды Лион опасно и грубо сыграл. Нинга Родрике пострадал.
  • Фол, нарушение
    41'
    Депай Мемфис наказан за толчок Фахир Файсал
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Деминге Джесси
  • 39'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Кан контролирует мяч.
  • 37'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Менди Ферлан из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    36'
    Дембеле Мусса I из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Джику Александр заработал фол
  • 36'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Корне Максвелл
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 34'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    33'
    Гильберт Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 32'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
  • Описание гола
    32'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Дембеле Мусса I из команды Лион пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 29'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Фол, нарушение
    29'
    ПЕНАЛЬТИ - Younn Zahary из команды Кан привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Дембеле Мусса I.
  • 29'
    Терье Мартен из команды Лион делает пас партнеру.
  • 28'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Фахир Файсал из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    25'
    Корне Максвелл получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    25'
    Корне Максвелл из команды Лион опасно и грубо сыграл. Гради Жонатан пострадал.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Кан поставил подножку. Пострадал Депай Мемфис
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 24'
    Имору Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали
  • 24'
    Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Имору Эммануэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Кан контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Лион поставил подножку. Пострадал Нинга Родрике
  • 21'
    Дембеле Мусса I нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 20'
    Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
  • 19'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Марсело Антонио наказан за толчок Джику Александр
  • Угловой
    18'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
  • 18'
    Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
  • 17'
    Отличные скиллы показывает Дюбуа Лео, обводя своих соперников
  • 17'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Менди Ферлан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Плохо сыграл Корне Максвелл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    16'
    Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
  • 16'
    Фахир Файсал имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
  • 16'
    Гильберт Фредерик из команды Кан делает пас партнеру.
  • 16'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 15'
    Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    15'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
  • 15'
    Гради Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Вратарь парирует удар, который нанес Ауа Уссем, и мяч снова в игре
  • Офсайд
    14'
    Фахир Файсал из команды Кан в офсайде
  • 13'
    Нинга Родрике из команды Кан делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    13'
    Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
  • 13'
    Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Нинга Родрике из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    11'
    Дембеле Мусса I из команды Лион в офсайде
  • 11'
    Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 10'
    Дембеле Мусса I из команды Лион не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 10'
    Марсело Антонио из команды Лион делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    10'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
  • 10'
    Менди Ферлан из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Терье Мартен из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Хорошую попытку сделал Депай Мемфис. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 7'
    Ауа Уссем из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 7'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 6'
    Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 5'
    Отличный пас сделал Деминге Джесси из команды Кан. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 4'
    Отличный пас сделал Корне Максвелл из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 3'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Корне Максвелл из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 3'
    Отличные скиллы показывает Корне Максвелл, обводя своих соперников
  • 2'
    Терье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    После дальнего удара, который нанес Хауи Саиф-Эдин мяч отбит вратарем
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Кан начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лион 0:0 Кан
Лион
97.3% (142)
Ничья
1.4% (2)
Кан
1.4% (2)
2:0 Лион
47.3% (69)
2:1 Лион
19.2% (28)
1:0 Лион
12.3% (18)
3:0 Лион
11% (16)
3:1 Лион
6.8% (10)
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