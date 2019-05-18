Франция: Лига 1 2018-2019
Лион
0:0
Перерыв
Стадион: Гроупама Арена
Кан
25' Желтая карточкаКорне Максвелл
0:0
32' Не забитый пенальтиДембеле Мусса I
41' Желтая карточкаМарсело Антонио
14
Дюбуа
Лео
22
Менди
Ферлан
11
Депай
Мемфис
30
Самба
Брис
33
Захари
Йонн
10
Фахир
Файсал
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Депай МемфисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пинтор ЛенниНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
-
33 Захари ЙоннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Бове КлаудиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Меркадаль Фабьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
25'
32'
0:0
41'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6Марсель 0:3 Лион Лион 2:2 Лилль Бордо 2:3 Лион Лион 2:1 Анже
Кан Последние 20 матчей: +6 =3 -11Кан 3:2 Реймс Генгам 0:0 Кан Кан 1:0 Дижон Ницца 0:1 Кан
Последние игры между собой
Лион: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Кан: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Кан 1:2 Лион Лига 1 Кан 3:2 Лион Лига 1 Лион 2:0 Кан Лига 1 Лион 4:1 Кан Лига 1 Кан 0:4 Лион Лига 1 Кан 3:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Кан Лига 1 Лион 1:2 Кан Лига 1 Кан 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Кан Лига 1 Кан 0:1 Лион Кубок Кан 3:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Кан Лига 1 Кан 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:2 Кан Лига 1 Кан 1:0 Лион Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:0 Заявка
|37
|29
|4
|4
|103 - 32
|91
|2.
|Лилль
|2:0 Заявка
|37
|22
|9
|6
|64 - 30
|75
|3.
|Лион
|0:0 Заявка
|37
|19
|10
|8
|63 - 45
|67
|4.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|37
|19
|8
|10
|56 - 40
|65
|5.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|37
|15
|13
|9
|52 - 41
|58
|6.
|Марсель
|1:1 Заявка
|37
|16
|8
|13
|55 - 51
|56
|7.
|Ницца
|0:1 Заявка
|37
|14
|11
|12
|28 - 33
|53
|8.
|Ним
|0:2 Заявка
|37
|15
|7
|15
|53 - 55
|52
|9.
|Реймс
|1:0 Заявка
|37
|12
|16
|9
|36 - 41
|52
|10.
|Нант
|1:0 Заявка
|37
|14
|8
|15
|48 - 46
|50
|11.
|Ренн
|1:0 Заявка
|37
|12
|13
|12
|51 - 51
|49
|12.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|37
|10
|16
|11
|57 - 47
|46
|13.
|Анже
|0:2 Заявка
|37
|10
|15
|12
|43 - 45
|45
|14.
|Тулуза
|1:1 Заявка
|37
|8
|15
|14
|33 - 51
|39
|15.
|Бордо
|0:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|33 - 42
|38
|16.
|Монако
|1:0 Заявка
|37
|8
|12
|17
|37 - 55
|36
|17.
|Амьен
|0:1 Заявка
|37
|8
|11
|18
|29 - 50
|35
|18.
|Кан
|0:0 Заявка
|37
|7
|13
|17
|29 - 49
|34
|19.
|Дижон
|0:3 Заявка
|37
|8
|7
|22
|29 - 58
|31
|20.
|Генгам
|2:0 Заявка
|37
|6
|11
|20
|27 - 64
|29
Лион
97.3% (142)
Ничья
1.4% (2)
Кан
1.4% (2)
2:0 Лион
47.3% (69)
2:1 Лион
19.2% (28)
1:0 Лион
12.3% (18)
3:0 Лион
11% (16)
3:1 Лион
6.8% (10)
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