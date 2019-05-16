Франция: Лига 1 2018-2019

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ПСЖ
 
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Стадион:
Дижон

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Анже 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:1 Ницца Монпелье 3:2 ПСЖ Ренн 2:2 ПСЖ
ПСЖ 3:1 Монако Нант 3:2 ПСЖ Лилль 5:1 ПСЖ ПСЖ 2:2 Страсбург ПСЖ 3:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:1 Марсель Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Кан 1:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Дижон ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 5:1 Монпелье Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Бордо
Дижон Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Дижон 2:1 Страсбург Нант 3:0 Дижон Кан 1:0 Дижон Дижон 3:2 Ренн
Дижон 0:0 Амьен Лион 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ницца Генгам 1:0 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Дижон 1:1 Реймс Лилль 1:0 Дижон ПСЖ 3:0 Дижон Дижон 0:1 Сент-Этьен Ним 2:0 Дижон Дижон 1:2 Марсель Круа 0:3 Дижон Анже 1:0 Дижон Дижон 2:0 Монако Сент-Этьен 3:6 Дижон Бордо 1:0 Дижон

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 9
Дижон 0:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Дижон Кубок ПСЖ 8:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 ПСЖ Лига 1
Дижон 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 ПСЖ Лига 1 Дижон 0:1 ПСЖ Кубок Дижон 3:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Дижон Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 36 28 4 4 100 - 32 88
2. Лилль Заявка 36 21 9 6 62 - 30 72
3. Лион Заявка 36 19 9 8 63 - 45 66
4. Сент-Этьен Заявка 36 18 8 10 55 - 40 62
5. Монпелье Заявка 36 15 13 8 52 - 40 58
6. Марсель Заявка 36 16 7 13 54 - 50 55
7. Ницца Заявка 36 14 11 11 28 - 32 53
8. Ним Заявка 36 15 7 14 53 - 53 52
9. Реймс Заявка 36 11 16 9 35 - 41 49
10. Нант Заявка 36 13 8 15 47 - 46 47
11. Ренн Заявка 36 11 13 12 50 - 51 46
12. Страсбург Заявка 36 10 16 10 57 - 46 46
13. Анже Заявка 36 10 15 11 43 - 43 45
14. Бордо Заявка 36 9 11 16 33 - 41 38
15. Тулуза Заявка 36 8 14 14 32 - 50 38
16. Амьен Заявка 36 8 11 17 29 - 49 35
17. Монако Заявка 36 7 12 17 36 - 55 33
18. Кан Заявка 36 7 12 17 29 - 49 33
19. Дижон Заявка 36 8 7 21 29 - 55 31
20. Генгам Заявка 36 5 11 20 25 - 64 26
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Дижон

    До начала игры, которая состоится 18.05.2019, осталось 2 дня 6 часов 12 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч ПСЖ - Дижон
    ПСЖ
    98.2% (56)
    Ничья
    1.8% (1)
    Дижон
    0% (0)
    2:0 ПСЖ
    36.8% (21)
    3:0 ПСЖ
    22.8% (13)
    2:1 ПСЖ
    17.5% (10)
    3:1 ПСЖ
    8.8% (5)
    4:0 ПСЖ
    5.3% (3)
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