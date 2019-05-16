Франция: Лига 1 2018-2019
ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Дижон
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =2 -5Анже 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:1 Ницца Монпелье 3:2 ПСЖ Ренн 2:2 ПСЖ
Дижон Последние 20 матчей: +6 =2 -12Дижон 2:1 Страсбург Нант 3:0 Дижон Кан 1:0 Дижон Дижон 3:2 Ренн
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|28
|4
|4
|100 - 32
|88
|2.
|Лилль
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|62 - 30
|72
|3.
|Лион
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|63 - 45
|66
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|55 - 40
|62
|5.
|Монпелье
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|52 - 40
|58
|6.
|Марсель
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|54 - 50
|55
|7.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|28 - 32
|53
|8.
|Ним
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|53 - 53
|52
|9.
|Реймс
|Заявка
|36
|11
|16
|9
|35 - 41
|49
|10.
|Нант
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|47 - 46
|47
|11.
|Ренн
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|50 - 51
|46
|12.
|Страсбург
|Заявка
|36
|10
|16
|10
|57 - 46
|46
|13.
|Анже
|Заявка
|36
|10
|15
|11
|43 - 43
|45
|14.
|Бордо
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|33 - 41
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|32 - 50
|38
|16.
|Амьен
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|29 - 49
|35
|17.
|Монако
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|36 - 55
|33
|18.
|Кан
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|29 - 49
|33
|19.
|Дижон
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|29 - 55
|31
|20.
|Генгам
|Заявка
|36
|5
|11
|20
|25 - 64
|26
ПСЖ
98.2% (56)
Ничья
1.8% (1)
Дижон
0% (0)
2:0 ПСЖ
36.8% (21)
3:0 ПСЖ
22.8% (13)
2:1 ПСЖ
17.5% (10)
3:1 ПСЖ
8.8% (5)
4:0 ПСЖ
5.3% (3)
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