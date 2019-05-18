Франция: Лига 1 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Тулуза
1:1
Перерыв

Стадион:
Марсель
0'
22' Желтая карточка
Жюльен Кристофер
1:0
26' Гол
Лейя-Исека Аарон
1:1
29' Гол
Сансон Морган
39' Желтая карточка
Амави Жордан
1
Гойкоэчеа
Мауро
2
Амьен-Аду
Кельвен
3
Сёдзи
Гэн
6
Жюльен
Кристофер
12
Силла
Иссиага
15
Босток
Джон
17
Сангаре
Ибрахим
14
Доссеви
Матьё
21
Дурмаз
Джимми
7
Градель
Макс-Ален
10
Лейя-Исека
Аарон
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
23
Рами
Адиль
4
Камара
Бубакар
18
Амави
Жордан
8
Сансон
Морган
19
Густаво
Луис
26
Товен
Флорьян
10
Пайе
Димитри
5
Окампос
Лукас
28
Жермен
Валер
Тулуза
4-2-3-1
Марсель
4-2-3-1

Ход матча

22'
Жюльен Кристофер
 
26'
Лейя-Исека Аарон
(Градель Макс-Ален)
1:0
29'
1:1
Сансон Морган
(Товен Флорьян)
39'
 
Амави Жордан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Тулуза Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Амьен 0:0 Тулуза Тулуза 2:2 Ренн Сент-Этьен 2:0 Тулуза Тулуза 0:0 Лилль
Монпелье 2:1 Тулуза Тулуза 1:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ Ницца 1:1 Тулуза Тулуза 1:0 Генгам Лион 5:1 Тулуза Тулуза 1:1 Кан Бордо 2:1 Тулуза Тулуза 1:1 Реймс Нант 2:0 Тулуза Монако 2:1 Тулуза Тулуза 0:0 Анже Тулуза 4:4 Реймс Ним 0:1 Тулуза Тулуза 2:2 Лион Тулуза 1:2 Страсбург
Марсель Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель
Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже ПСЖ 3:1 Марсель Марсель 1:0 Ницца Марсель 2:0 Сент-Этьен Ренн 1:1 Марсель Марсель 2:0 Амьен Дижон 1:2 Марсель Марсель 1:0 Бордо Реймс 2:1 Марсель Марсель 1:2 Лилль Кан 0:1 Марсель Сент-Этьен 2:1 Марсель Марсель 1:1 Монако Андрезьё 2:0 Марсель

Последние игры между собой

Тулуза: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Марсель 4:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Марсель Лига 1
Тулуза 1:2 Марсель Кубок Марсель 0:0 Тулуза Лига 1 Марсель 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Марсель Кубок лиги Тулуза 1:1 Марсель Лига 1 Тулуза 1:6 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Тулуза Лига 1 Марсель 2:2 Тулуза Лига 1 Марсель 2:1 Тулуза Кубок лиги Тулуза 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Марсель Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:0 Заявка 37 29 4 4 103 - 32 91
2. Лилль 2:0 Заявка 37 22 9 6 64 - 30 75
3. Лион 0:0 Заявка 37 19 10 8 63 - 45 67
4. Сент-Этьен 1:0 Заявка 37 19 8 10 56 - 40 65
5. Монпелье 0:1 Заявка 37 15 13 9 52 - 41 58
6. Марсель 1:1 Заявка 37 16 8 13 55 - 51 56
7. Ницца 0:1 Заявка 37 14 11 12 28 - 33 53
8. Ним 0:2 Заявка 37 15 7 15 53 - 55 52
9. Реймс 1:0 Заявка 37 12 16 9 36 - 41 52
10. Нант 1:0 Заявка 37 14 8 15 48 - 46 50
11. Ренн 1:0 Заявка 37 12 13 12 51 - 51 49
12. Страсбург 0:1 Заявка 37 10 16 11 57 - 47 46
13. Анже 0:2 Заявка 37 10 15 12 43 - 45 45
14. Тулуза 1:1 Заявка 37 8 15 14 33 - 51 39
15. Бордо 0:1 Заявка 37 9 11 17 33 - 42 38
16. Монако 1:0 Заявка 37 8 12 17 37 - 55 36
17. Амьен 0:1 Заявка 37 8 11 18 29 - 50 35
18. Кан 0:0 Заявка 37 7 13 17 29 - 49 34
19. Дижон 0:3 Заявка 37 8 7 22 29 - 58 31
20. Генгам 2:0 Заявка 37 6 11 20 27 - 64 29
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Марсель
Тулуза
11% (16)
Ничья
43.8% (64)
Марсель
45.2% (66)
1:1 Ничья
38.4% (56)
1:2 Марсель
30.1% (44)
0:1 Марсель
8.9% (13)
2:1 Тулуза
6.2% (9)
1:0 Тулуза
3.4% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...