Франция: Лига 1 2018-2019
22' Желтая карточкаЖюльен Кристофер
1:0
26' ГолЛейя-Исека Аарон
1:1
29' ГолСансон Морган
39' Желтая карточкаАмави Жордан
15
Босток
Джон
23
Рами
Адиль
18
Амави
Жордан
19
Густаво
Луис
10
Пайе
Димитри
28
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Босток ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Видаль МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
19 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
22'
26'
29'
1:1
39'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
1 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Тулуза Последние 20 матчей: +4 =8 -8Амьен 0:0 Тулуза Тулуза 2:2 Ренн Сент-Этьен 2:0 Тулуза Тулуза 0:0 Лилль
Марсель Последние 20 матчей: +8 =4 -8Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Тулуза 1:2 Марсель Кубок Марсель 0:0 Тулуза Лига 1 Марсель 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Марсель Кубок лиги Тулуза 1:1 Марсель Лига 1 Тулуза 1:6 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Тулуза Лига 1 Марсель 2:2 Тулуза Лига 1 Марсель 2:1 Тулуза Кубок лиги Тулуза 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Марсель Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:0 Заявка
|37
|29
|4
|4
|103 - 32
|91
|2.
|Лилль
|2:0 Заявка
|37
|22
|9
|6
|64 - 30
|75
|3.
|Лион
|0:0 Заявка
|37
|19
|10
|8
|63 - 45
|67
|4.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|37
|19
|8
|10
|56 - 40
|65
|5.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|37
|15
|13
|9
|52 - 41
|58
|6.
|Марсель
|1:1 Заявка
|37
|16
|8
|13
|55 - 51
|56
|7.
|Ницца
|0:1 Заявка
|37
|14
|11
|12
|28 - 33
|53
|8.
|Ним
|0:2 Заявка
|37
|15
|7
|15
|53 - 55
|52
|9.
|Реймс
|1:0 Заявка
|37
|12
|16
|9
|36 - 41
|52
|10.
|Нант
|1:0 Заявка
|37
|14
|8
|15
|48 - 46
|50
|11.
|Ренн
|1:0 Заявка
|37
|12
|13
|12
|51 - 51
|49
|12.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|37
|10
|16
|11
|57 - 47
|46
|13.
|Анже
|0:2 Заявка
|37
|10
|15
|12
|43 - 45
|45
|14.
|Тулуза
|1:1 Заявка
|37
|8
|15
|14
|33 - 51
|39
|15.
|Бордо
|0:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|33 - 42
|38
|16.
|Монако
|1:0 Заявка
|37
|8
|12
|17
|37 - 55
|36
|17.
|Амьен
|0:1 Заявка
|37
|8
|11
|18
|29 - 50
|35
|18.
|Кан
|0:0 Заявка
|37
|7
|13
|17
|29 - 49
|34
|19.
|Дижон
|0:3 Заявка
|37
|8
|7
|22
|29 - 58
|31
|20.
|Генгам
|2:0 Заявка
|37
|6
|11
|20
|27 - 64
|29
Тулуза
11% (16)
Ничья
43.8% (64)
Марсель
45.2% (66)
1:1 Ничья
38.4% (56)
1:2 Марсель
30.1% (44)
0:1 Марсель
8.9% (13)
2:1 Тулуза
6.2% (9)
1:0 Тулуза
3.4% (5)
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