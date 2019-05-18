Франция: Лига 1 2018-2019

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Монпелье
0:1
Перерыв

Стадион:
Нант
0'
2' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос
0:1
24' Гол
Кулибали Калифа
29' Желтая карточка
Туре Абдулайе
40
Лекомт
Бенджамин
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
31
Коцца
Николя
24
Суарес
Матиас
II
13
Скири
Эйе
14
Ле
Таллек
Дамьен
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
11
Делор
Анди
1
Дюпе
Максим
2
Фабио
да
Сильва
3
Карлос
Диего
Сантос
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
28
Ронжье
Валентин
20
Жиротто
Андрей
19
Туре
Абдулайе
10
Уорис
Маджид
7
Кулибали
Калифа
18
Мутуссами
Самуэль
Монпелье
3-4-1-2
Нант
4-3-3

Ход матча

2'
 
Карлос Диего Сантос
24'
0:1
Кулибали Калифа
29'
 
Туре Абдулайе
45'
Ристич Михайло
Суарес Матиас II
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье
Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье Монпелье 2:2 Анже Бордо 1:2 Монпелье Монпелье 2:4 Реймс ПСЖ 5:1 Монпелье Лилль 0:0 Монпелье Монпелье 2:2 Монако Ним 1:1 Монпелье Монпелье 2:0 Кан Ренн 0:0 Монпелье Дижон 1:1 Монпелье Нант 2:0 Монпелье Энтант 1:0 Монпелье
Нант Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ницца 1:1 Нант Нант 3:0 Дижон Марсель 1:2 Нант Нант 3:2 Амьен
Нант 3:2 ПСЖ Нант 2:1 Лион Тулуза 1:0 Нант ПСЖ 3:0 Нант Нант 2:3 Лилль Реймс 1:0 Нант Витре 0:2 Нант Генгам 0:0 Нант Нант 1:0 Бордо Монако 1:0 Нант Кан 0:1 Нант Нант 2:4 Ним Нант 2:0 Тулуза Энтант 0:1 Нант Нант 1:1 Сент-Этьен Анже 1:0 Нант

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Нант: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Нант 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:3 Нант Кубок лиги Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Нант Лига 1
Монпелье 2:3 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 3:1 Монпелье Кубок лиги Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Нант Лига 1 Монпелье 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Нант Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:0 Заявка 37 29 4 4 103 - 32 91
2. Лилль 2:0 Заявка 37 22 9 6 64 - 30 75
3. Лион 0:0 Заявка 37 19 10 8 63 - 45 67
4. Сент-Этьен 1:0 Заявка 37 19 8 10 56 - 40 65
5. Монпелье 0:1 Заявка 37 15 13 9 52 - 41 58
6. Марсель 1:1 Заявка 37 16 8 13 55 - 51 56
7. Ницца 0:1 Заявка 37 14 11 12 28 - 33 53
8. Ним 0:2 Заявка 37 15 7 15 53 - 55 52
9. Реймс 1:0 Заявка 37 12 16 9 36 - 41 52
10. Нант 1:0 Заявка 37 14 8 15 48 - 46 50
11. Ренн 1:0 Заявка 37 12 13 12 51 - 51 49
12. Страсбург 0:1 Заявка 37 10 16 11 57 - 47 46
13. Анже 0:2 Заявка 37 10 15 12 43 - 45 45
14. Тулуза 1:1 Заявка 37 8 15 14 33 - 51 39
15. Бордо 0:1 Заявка 37 9 11 17 33 - 42 38
16. Монако 1:0 Заявка 37 8 12 17 37 - 55 36
17. Амьен 0:1 Заявка 37 8 11 18 29 - 50 35
18. Кан 0:0 Заявка 37 7 13 17 29 - 49 34
19. Дижон 0:3 Заявка 37 8 7 22 29 - 58 31
20. Генгам 2:0 Заявка 37 6 11 20 27 - 64 29
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Нант
Монпелье
79.5% (116)
Ничья
17.8% (26)
Нант
2.7% (4)
2:1 Монпелье
42.5% (62)
1:0 Монпелье
27.4% (40)
1:1 Ничья
13.7% (20)
2:0 Монпелье
8.2% (12)
1:2 Нант
2.7% (4)
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