Франция: Лига 1 2018-2019
Монпелье
0:1
Перерыв
Стадион: Стад де ля Моссон
Нант
2' Желтая карточкаКарлос Диего Сантос
0:1
24' ГолКулибали Калифа
29' Желтая карточкаТуре Абдулайе
31
Коцца
Николя
13
Скири
Эйе
25
Молле
Флоран
11
Делор
Анди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
13 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
-
11 Делор АндиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Пасси БрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Imran Louza
-
Главный тренер: Халилходжич Вахид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
24'
0:1
29'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =7 -6Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье
Нант Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ницца 1:1 Нант Нант 3:0 Дижон Марсель 1:2 Нант Нант 3:2 Амьен
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Нант: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:0 Заявка
|37
|29
|4
|4
|103 - 32
|91
|2.
|Лилль
|2:0 Заявка
|37
|22
|9
|6
|64 - 30
|75
|3.
|Лион
|0:0 Заявка
|37
|19
|10
|8
|63 - 45
|67
|4.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|37
|19
|8
|10
|56 - 40
|65
|5.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|37
|15
|13
|9
|52 - 41
|58
|6.
|Марсель
|1:1 Заявка
|37
|16
|8
|13
|55 - 51
|56
|7.
|Ницца
|0:1 Заявка
|37
|14
|11
|12
|28 - 33
|53
|8.
|Ним
|0:2 Заявка
|37
|15
|7
|15
|53 - 55
|52
|9.
|Реймс
|1:0 Заявка
|37
|12
|16
|9
|36 - 41
|52
|10.
|Нант
|1:0 Заявка
|37
|14
|8
|15
|48 - 46
|50
|11.
|Ренн
|1:0 Заявка
|37
|12
|13
|12
|51 - 51
|49
|12.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|37
|10
|16
|11
|57 - 47
|46
|13.
|Анже
|0:2 Заявка
|37
|10
|15
|12
|43 - 45
|45
|14.
|Тулуза
|1:1 Заявка
|37
|8
|15
|14
|33 - 51
|39
|15.
|Бордо
|0:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|33 - 42
|38
|16.
|Монако
|1:0 Заявка
|37
|8
|12
|17
|37 - 55
|36
|17.
|Амьен
|0:1 Заявка
|37
|8
|11
|18
|29 - 50
|35
|18.
|Кан
|0:0 Заявка
|37
|7
|13
|17
|29 - 49
|34
|19.
|Дижон
|0:3 Заявка
|37
|8
|7
|22
|29 - 58
|31
|20.
|Генгам
|2:0 Заявка
|37
|6
|11
|20
|27 - 64
|29
Монпелье
79.5% (116)
Ничья
17.8% (26)
Нант
2.7% (4)
2:1 Монпелье
42.5% (62)
1:0 Монпелье
27.4% (40)
1:1 Ничья
13.7% (20)
2:0 Монпелье
8.2% (12)
1:2 Нант
2.7% (4)
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