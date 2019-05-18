Франция: Лига 1 2018-2019

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Страсбург
0:1
Перерыв

Стадион:
Ренн
0'
23' Желтая карточка
Каси Антони
0:1
24' Гол
Буриго Бенжамен
45' Желтая карточка
Камавинжа Эдуардо
1
Селс
Матц
27
Лала
Кенни
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
19
Каси
Антони
17
Гонсальвес
Антони
14
Прчич
Саньин
11
Льенар
Димитри
26
Томассон
Адриен
25
Ажорк
Людовик
29
Да
Кошта
Нуну
40
Коубек
Томаш
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
4
Мешер
Андре
5
Думбия
Сулейман
39
Камавинжа
Эдуардо
6
Юханссон
Якоб
7
Сарр
Исмаила
8
Гренье
Клеман
14
Буриго
Бенжамен
11
Ньянг
М'Байе
Страсбург
4-3-3
Ренн
4-2-3-1

Ход матча

23'
Каси Антони
 
24'
0:1
Буриго Бенжамен
45'
 
Камавинжа Эдуардо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Дижон 2:1 Страсбург Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург Страсбург 1:3 Монпелье
Страсбург 3:3 Генгам ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург Страсбург 2:2 Лион Ницца 1:0 Страсбург Страсбург 1:1 Лилль Кан 0:0 Страсбург Сент-Этьен 2:1 Страсбург Страсбург 1:2 Анже Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо ПСЖ 2:0 Страсбург Монако 1:5 Страсбург Гренобль 0:1 Страсбург
Ренн Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Ренн 1:1 Генгам Тулуза 2:2 Ренн Ренн 2:2 Монако Ренн 2:2 ПСЖ
Дижон 3:2 Ренн Ренн 0:0 Ницца Ним 3:1 Ренн Анже 3:3 Ренн Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Бордо 1:1 Ренн Арсенал 3:0 Ренн Ренн 3:1 Кан Ренн 3:1 Арсенал Ренн 2:0 Орлеан Ренн 1:1 Марсель Бетис 1:3 Ренн Реймс 2:0 Ренн Ренн 3:3 Бетис Ренн 3:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Ренн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Ренн 1:4 Страсбург Лига 1 Ренн 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 3:0 Страсбург Лига 1
Страсбург 3:0 Ренн Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:0 Заявка 37 29 4 4 103 - 32 91
2. Лилль 2:0 Заявка 37 22 9 6 64 - 30 75
3. Лион 0:0 Заявка 37 19 10 8 63 - 45 67
4. Сент-Этьен 1:0 Заявка 37 19 8 10 56 - 40 65
5. Монпелье 0:1 Заявка 37 15 13 9 52 - 41 58
6. Марсель 1:1 Заявка 37 16 8 13 55 - 51 56
7. Ницца 0:1 Заявка 37 14 11 12 28 - 33 53
8. Ним 0:2 Заявка 37 15 7 15 53 - 55 52
9. Реймс 1:0 Заявка 37 12 16 9 36 - 41 52
10. Нант 1:0 Заявка 37 14 8 15 48 - 46 50
11. Ренн 1:0 Заявка 37 12 13 12 51 - 51 49
12. Страсбург 0:1 Заявка 37 10 16 11 57 - 47 46
13. Анже 0:2 Заявка 37 10 15 12 43 - 45 45
14. Тулуза 1:1 Заявка 37 8 15 14 33 - 51 39
15. Бордо 0:1 Заявка 37 9 11 17 33 - 42 38
16. Монако 1:0 Заявка 37 8 12 17 37 - 55 36
17. Амьен 0:1 Заявка 37 8 11 18 29 - 50 35
18. Кан 0:0 Заявка 37 7 13 17 29 - 49 34
19. Дижон 0:3 Заявка 37 8 7 22 29 - 58 31
20. Генгам 2:0 Заявка 37 6 11 20 27 - 64 29
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Страсбург 0:1 Ренн
Страсбург
46.2% (67)
Ничья
45.5% (66)
Ренн
8.3% (12)
1:1 Ничья
35.2% (51)
2:1 Страсбург
24.8% (36)
1:0 Страсбург
15.9% (23)
1:2 Ренн
6.9% (10)
2:2 Ничья
6.2% (9)
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