Франция: Лига 1 2018-2019
Страсбург
0:1
Перерыв
Стадион: де ла Мейно
Ренн
23' Желтая карточкаКаси Антони
0:1
24' ГолБуриго Бенжамен
45' Желтая карточкаКамавинжа Эдуардо
27
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
14
Прчич
Саньин
40
Коубек
Томаш
27
Траоре
Амари
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Зохи ЛюсьенНападающий
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
31 Боеу СашаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
24'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =8 -6Дижон 2:1 Страсбург Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург Страсбург 1:3 Монпелье
Страсбург 3:3 Генгам ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург Страсбург 2:2 Лион Ницца 1:0 Страсбург Страсбург 1:1 Лилль Кан 0:0 Страсбург Сент-Этьен 2:1 Страсбург Страсбург 1:2 Анже Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо ПСЖ 2:0 Страсбург Монако 1:5 Страсбург Гренобль 0:1 Страсбург
Ренн Последние 20 матчей: +7 =8 -5Ренн 1:1 Генгам Тулуза 2:2 Ренн Ренн 2:2 Монако Ренн 2:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Ренн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:0 Заявка
|37
|29
|4
|4
|103 - 32
|91
|2.
|Лилль
|2:0 Заявка
|37
|22
|9
|6
|64 - 30
|75
|3.
|Лион
|0:0 Заявка
|37
|19
|10
|8
|63 - 45
|67
|4.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|37
|19
|8
|10
|56 - 40
|65
|5.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|37
|15
|13
|9
|52 - 41
|58
|6.
|Марсель
|1:1 Заявка
|37
|16
|8
|13
|55 - 51
|56
|7.
|Ницца
|0:1 Заявка
|37
|14
|11
|12
|28 - 33
|53
|8.
|Ним
|0:2 Заявка
|37
|15
|7
|15
|53 - 55
|52
|9.
|Реймс
|1:0 Заявка
|37
|12
|16
|9
|36 - 41
|52
|10.
|Нант
|1:0 Заявка
|37
|14
|8
|15
|48 - 46
|50
|11.
|Ренн
|1:0 Заявка
|37
|12
|13
|12
|51 - 51
|49
|12.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|37
|10
|16
|11
|57 - 47
|46
|13.
|Анже
|0:2 Заявка
|37
|10
|15
|12
|43 - 45
|45
|14.
|Тулуза
|1:1 Заявка
|37
|8
|15
|14
|33 - 51
|39
|15.
|Бордо
|0:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|33 - 42
|38
|16.
|Монако
|1:0 Заявка
|37
|8
|12
|17
|37 - 55
|36
|17.
|Амьен
|0:1 Заявка
|37
|8
|11
|18
|29 - 50
|35
|18.
|Кан
|0:0 Заявка
|37
|7
|13
|17
|29 - 49
|34
|19.
|Дижон
|0:3 Заявка
|37
|8
|7
|22
|29 - 58
|31
|20.
|Генгам
|2:0 Заявка
|37
|6
|11
|20
|27 - 64
|29
Страсбург
46.2% (67)
Ничья
45.5% (66)
Ренн
8.3% (12)
1:1 Ничья
35.2% (51)
2:1 Страсбург
24.8% (36)
1:0 Страсбург
15.9% (23)
1:2 Ренн
6.9% (10)
2:2 Ничья
6.2% (9)
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