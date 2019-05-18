Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

46' Ньянг М'Байе из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Eduardo Camavinga получил желтую карточку от судьи

45' Безумный фол. Eduardo Camavinga грубо играет против соперника. Пострадал Да Кошта Нуну

45' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

44' Буриго Бенжамен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

43' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

41' Удар от ворот произведет Ренн

40' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Хорошую попытку сделал Лала Кенни . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Лала Кенни из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

35' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

34' Удар от ворот произведет Ренн

33' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Томассон Адриен видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

30' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

24' Г О О О О Л Буриго Бенжамен закручивает штрафной в сетку! Великолепно

23' Каси Антони получил желтую карточку от судьи

22' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

18' Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Буриго Бенжамен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

16' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

14' Удар от ворот произведет Ренн

13' Гренье Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

10' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Ренн

6' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

3' Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Страсбург начинает с центра поля