Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Тамбов
 
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Ротор

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Химки 2:0 Тамбов Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник
Авангард Курск 0:0 Тамбов Тамбов 0:3 Сочи Томь 1:1 Тамбов Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов Сибирь 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Тюмень Мордовия 1:3 Тамбов Шинник 0:2 Тамбов Тамбов 4:1 Урал Тамбов 2:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Тамбов Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Нижний Новгород 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Армавир Краснодар-2 2:0 Тамбов
Ротор Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ротор 2:1 Тюмень Мордовия 1:0 Ротор Ротор 2:2 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:0 Ротор
Ротор 0:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Ротор Ротор 1:0 Балтика Зенит-2 0:1 Ротор Ротор 2:0 Сибирь Ротор 1:0 Химки Факел 0:0 Ротор Ротор 0:0 Спартак-2 Ротор 1:1 Шинник Ротор 1:0 Пюник Ротор 3:1 Муром Мордовия 1:2 Ротор Ротор 1:3 Шинник Ротор 0:0 Томь Сочи 4:2 Ротор Ротор 1:0 Авангард Курск

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Ротор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Ротор 1:2 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 2:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 36 19 10 7 62 - 33 67
2. Тамбов Заявка 36 19 10 7 52 - 34 67
3. Томь Заявка 36 16 12 8 38 - 24 60
4. Нижний Новгород Заявка 36 17 8 11 38 - 29 59
5. Авангард Курск Заявка 36 16 8 12 46 - 37 56
6. Шинник Заявка 36 15 11 10 38 - 29 56
7. Чертаново Заявка 36 15 10 11 61 - 51 55
8. СКА-Хабаровск Заявка 36 14 13 9 45 - 39 55
9. Химки Заявка 36 13 11 12 44 - 46 50
10. Ротор Заявка 36 12 14 10 33 - 33 50
11. Краснодар-2 Заявка 36 12 13 11 45 - 52 49
12. Спартак-2 Заявка 36 12 9 15 43 - 44 45
13. Мордовия Заявка 36 11 11 14 35 - 43 44
14. Луч Заявка 36 9 17 10 27 - 26 44
15. Балтика Заявка 36 10 11 15 37 - 50 41
16. Факел Заявка 36 9 13 14 36 - 39 40
17. Армавир Заявка 36 9 13 14 30 - 44 40
18. Сибирь Заявка 36 7 12 17 27 - 45 33
19. Зенит-2 Заявка 36 6 7 23 30 - 54 25
20. Тюмень Заявка 36 5 15 16 28 - 43 24
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Ротор

    До начала игры, которая состоится 19.05.2019, осталось 2 дня 11 часов 22 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Тамбов - Ротор
    Тамбов
    83.9% (47)
    Ничья
    8.9% (5)
    Ротор
    7.1% (4)
    2:1 Тамбов
    41.1% (23)
    1:0 Тамбов
    26.8% (15)
    2:0 Тамбов
    12.5% (7)
    1:2 Ротор
    5.4% (3)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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