Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +10 =5 -5Химки 2:0 Тамбов Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник
Авангард Курск 0:0 Тамбов Тамбов 0:3 Сочи Томь 1:1 Тамбов Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов Сибирь 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Тюмень Мордовия 1:3 Тамбов Шинник 0:2 Тамбов Тамбов 4:1 Урал Тамбов 2:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Тамбов Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Нижний Новгород 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Армавир Краснодар-2 2:0 Тамбов
Ротор Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ротор 2:1 Тюмень Мордовия 1:0 Ротор Ротор 2:2 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:0 Ротор
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Ротор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|36
|19
|10
|7
|62 - 33
|67
|2.
|Тамбов
|Заявка
|36
|19
|10
|7
|52 - 34
|67
|3.
|Томь
|Заявка
|36
|16
|12
|8
|38 - 24
|60
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|38 - 29
|59
|5.
|Авангард Курск
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|46 - 37
|56
|6.
|Шинник
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|38 - 29
|56
|7.
|Чертаново
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|61 - 51
|55
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|36
|14
|13
|9
|45 - 39
|55
|9.
|Химки
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|44 - 46
|50
|10.
|Ротор
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|33 - 33
|50
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|36
|12
|13
|11
|45 - 52
|49
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|43 - 44
|45
|13.
|Мордовия
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|35 - 43
|44
|14.
|Луч
|Заявка
|36
|9
|17
|10
|27 - 26
|44
|15.
|Балтика
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|37 - 50
|41
|16.
|Факел
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|36 - 39
|40
|17.
|Армавир
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|30 - 44
|40
|18.
|Сибирь
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|27 - 45
|33
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|36
|6
|7
|23
|30 - 54
|25
|20.
|Тюмень
|Заявка
|36
|5
|15
|16
|28 - 43
|24
Тамбов
83.9% (47)
Ничья
8.9% (5)
Ротор
7.1% (4)
2:1 Тамбов
41.1% (23)
1:0 Тамбов
26.8% (15)
2:0 Тамбов
12.5% (7)
1:2 Ротор
5.4% (3)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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