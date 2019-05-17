Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
СКА-Хабаровск
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Нижний Новгород
Предыдущие игры
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +11 =4 -5Балтика 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:1 Зенит-2 Ротор 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Химки
Факел 1:3 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Спартак-2 СКА-Хабаровск 1:0 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Авангард Курск Сочи 2:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Томь Луч 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Сибирь 1:1 СКА-Хабаровск Мордовия 0:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:1 Тюмень СКА-Хабаровск 2:2 Краснодар-2 Нижний Новгород 0:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:1 Балтика Зенит-2 0:1 СКА-Хабаровск
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =3 -8Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Армавир 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сибирь Нижний Новгород 0:0 Балтика
Зенит-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Ротор Химки 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Факел Спартак-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Шинник Авангард Курск 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Сочи Нижний Новгород 2:1 Томь Нижний Новгород 1:0 Тамбов Чертаново 3:1 Нижний Новгород Луч 1:0 Нижний Новгород Тюмень 2:1 Нижний Новгород Урал 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:2 Нижний Новгород
Последние игры между собой
СКА-Хабаровск: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Нижний Новгород: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|36
|19
|10
|7
|62 - 33
|67
|2.
|Тамбов
|Заявка
|36
|19
|10
|7
|52 - 34
|67
|3.
|Томь
|Заявка
|36
|16
|12
|8
|38 - 24
|60
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|38 - 29
|59
|5.
|Авангард Курск
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|46 - 37
|56
|6.
|Шинник
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|38 - 29
|56
|7.
|Чертаново
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|61 - 51
|55
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|36
|14
|13
|9
|45 - 39
|55
|9.
|Химки
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|44 - 46
|50
|10.
|Ротор
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|33 - 33
|50
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|36
|12
|13
|11
|45 - 52
|49
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|43 - 44
|45
|13.
|Мордовия
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|35 - 43
|44
|14.
|Луч
|Заявка
|36
|9
|17
|10
|27 - 26
|44
|15.
|Балтика
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|37 - 50
|41
|16.
|Факел
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|36 - 39
|40
|17.
|Армавир
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|30 - 44
|40
|18.
|Сибирь
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|27 - 45
|33
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|36
|6
|7
|23
|30 - 54
|25
|20.
|Тюмень
|Заявка
|36
|5
|15
|16
|28 - 43
|24
СКА-Хабаровск
46.7% (28)
Ничья
38.3% (23)
Нижний Новгород
15% (9)
1:1 Ничья
31.7% (19)
1:0 СКА-Хабаровск
25% (15)
2:1 СКА-Хабаровск
18.3% (11)
1:2 Нижний Новгород
13.3% (8)
2:0 СКА-Хабаровск
3.3% (2)
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