Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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СКА-Хабаровск
 
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Нижний Новгород

Предыдущие игры

СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Балтика 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:1 Зенит-2 Ротор 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Химки
Факел 1:3 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Спартак-2 СКА-Хабаровск 1:0 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Авангард Курск Сочи 2:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Томь Луч 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Сибирь 1:1 СКА-Хабаровск Мордовия 0:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:1 Тюмень СКА-Хабаровск 2:2 Краснодар-2 Нижний Новгород 0:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:1 Балтика Зенит-2 0:1 СКА-Хабаровск
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Армавир 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сибирь Нижний Новгород 0:0 Балтика
Зенит-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Ротор Химки 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Факел Спартак-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Шинник Авангард Курск 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Сочи Нижний Новгород 2:1 Томь Нижний Новгород 1:0 Тамбов Чертаново 3:1 Нижний Новгород Луч 1:0 Нижний Новгород Тюмень 2:1 Нижний Новгород Урал 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:2 Нижний Новгород

Последние игры между собой

СКА-Хабаровск: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Нижний Новгород: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Нижний Новгород 0:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 36 19 10 7 62 - 33 67
2. Тамбов Заявка 36 19 10 7 52 - 34 67
3. Томь Заявка 36 16 12 8 38 - 24 60
4. Нижний Новгород Заявка 36 17 8 11 38 - 29 59
5. Авангард Курск Заявка 36 16 8 12 46 - 37 56
6. Шинник Заявка 36 15 11 10 38 - 29 56
7. Чертаново Заявка 36 15 10 11 61 - 51 55
8. СКА-Хабаровск Заявка 36 14 13 9 45 - 39 55
9. Химки Заявка 36 13 11 12 44 - 46 50
10. Ротор Заявка 36 12 14 10 33 - 33 50
11. Краснодар-2 Заявка 36 12 13 11 45 - 52 49
12. Спартак-2 Заявка 36 12 9 15 43 - 44 45
13. Мордовия Заявка 36 11 11 14 35 - 43 44
14. Луч Заявка 36 9 17 10 27 - 26 44
15. Балтика Заявка 36 10 11 15 37 - 50 41
16. Факел Заявка 36 9 13 14 36 - 39 40
17. Армавир Заявка 36 9 13 14 30 - 44 40
18. Сибирь Заявка 36 7 12 17 27 - 45 33
19. Зенит-2 Заявка 36 6 7 23 30 - 54 25
20. Тюмень Заявка 36 5 15 16 28 - 43 24
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Нижний Новгород

    До начала игры, которая состоится 19.05.2019, осталось 2 дня 6 часов 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Нижний Новгород
    СКА-Хабаровск
    46.7% (28)
    Ничья
    38.3% (23)
    Нижний Новгород
    15% (9)
    1:1 Ничья
    31.7% (19)
    1:0 СКА-Хабаровск
    25% (15)
    2:1 СКА-Хабаровск
    18.3% (11)
    1:2 Нижний Новгород
    13.3% (8)
    2:0 СКА-Хабаровск
    3.3% (2)
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