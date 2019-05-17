Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +13 =5 -2Авангард Курск 2:1 Сочи Сибирь 0:1 Сочи Сочи 3:1 Томь Луч 0:1 Сочи
Шинник Последние 20 матчей: +10 =5 -5Шинник 1:0 Томь Луч 0:2 Шинник Шинник 3:3 Чертаново Тамбов 1:0 Шинник
Шинник 1:0 Тюмень Мордовия 0:0 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Шинник Краснодар-2 1:1 Шинник Шинник 0:0 Армавир Нижний Новгород 0:1 Шинник Шинник 1:0 Балтика Зенит-2 1:0 Шинник Шинник 0:2 Тамбов Ротор 1:1 Шинник Чертаново 0:2 Шинник Рига 0:1 Шинник Шинник 0:0 Тюмень Ротор 1:3 Шинник Спартак-2 1:4 Шинник Шинник 1:0 Факел
Последние игры между собой
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Шинник: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|36
|19
|10
|7
|62 - 33
|67
|2.
|Тамбов
|Заявка
|36
|19
|10
|7
|52 - 34
|67
|3.
|Томь
|Заявка
|36
|16
|12
|8
|38 - 24
|60
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|38 - 29
|59
|5.
|Авангард Курск
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|46 - 37
|56
|6.
|Шинник
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|38 - 29
|56
|7.
|Чертаново
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|61 - 51
|55
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|36
|14
|13
|9
|45 - 39
|55
|9.
|Химки
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|44 - 46
|50
|10.
|Ротор
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|33 - 33
|50
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|36
|12
|13
|11
|45 - 52
|49
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|43 - 44
|45
|13.
|Мордовия
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|35 - 43
|44
|14.
|Луч
|Заявка
|36
|9
|17
|10
|27 - 26
|44
|15.
|Балтика
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|37 - 50
|41
|16.
|Факел
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|36 - 39
|40
|17.
|Армавир
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|30 - 44
|40
|18.
|Сибирь
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|27 - 45
|33
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|36
|6
|7
|23
|30 - 54
|25
|20.
|Тюмень
|Заявка
|36
|5
|15
|16
|28 - 43
|24
Сочи
82.1% (46)
Ничья
14.3% (8)
Шинник
3.6% (2)
2:1 Сочи
28.6% (16)
1:0 Сочи
28.6% (16)
2:0 Сочи
17.9% (10)
1:1 Ничья
8.9% (5)
0:0 Ничья
5.4% (3)
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