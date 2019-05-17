Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Сочи
 
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Шинник

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Авангард Курск 2:1 Сочи Сибирь 0:1 Сочи Сочи 3:1 Томь Луч 0:1 Сочи
Сочи 2:1 Чертаново Тамбов 0:3 Сочи Сочи 1:1 Тюмень Мордовия 0:2 Сочи Сочи 2:0 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:2 Сочи Сочи 1:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Сочи Енисей 3:3 Сочи Сочи 4:1 Балтика Химки 0:0 Сочи Сочи 4:2 Ротор Сочи 2:0 Зенит-2 Сочи 0:2 Факел Шинник 1:1 Сочи Сочи 1:0 Авангард Курск
Шинник Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Шинник 1:0 Томь Луч 0:2 Шинник Шинник 3:3 Чертаново Тамбов 1:0 Шинник
Шинник 1:0 Тюмень Мордовия 0:0 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Шинник Краснодар-2 1:1 Шинник Шинник 0:0 Армавир Нижний Новгород 0:1 Шинник Шинник 1:0 Балтика Зенит-2 1:0 Шинник Шинник 0:2 Тамбов Ротор 1:1 Шинник Чертаново 0:2 Шинник Рига 0:1 Шинник Шинник 0:0 Тюмень Ротор 1:3 Шинник Спартак-2 1:4 Шинник Шинник 1:0 Факел

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Шинник: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Шинник 1:1 Сочи ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 36 19 10 7 62 - 33 67
2. Тамбов Заявка 36 19 10 7 52 - 34 67
3. Томь Заявка 36 16 12 8 38 - 24 60
4. Нижний Новгород Заявка 36 17 8 11 38 - 29 59
5. Авангард Курск Заявка 36 16 8 12 46 - 37 56
6. Шинник Заявка 36 15 11 10 38 - 29 56
7. Чертаново Заявка 36 15 10 11 61 - 51 55
8. СКА-Хабаровск Заявка 36 14 13 9 45 - 39 55
9. Химки Заявка 36 13 11 12 44 - 46 50
10. Ротор Заявка 36 12 14 10 33 - 33 50
11. Краснодар-2 Заявка 36 12 13 11 45 - 52 49
12. Спартак-2 Заявка 36 12 9 15 43 - 44 45
13. Мордовия Заявка 36 11 11 14 35 - 43 44
14. Луч Заявка 36 9 17 10 27 - 26 44
15. Балтика Заявка 36 10 11 15 37 - 50 41
16. Факел Заявка 36 9 13 14 36 - 39 40
17. Армавир Заявка 36 9 13 14 30 - 44 40
18. Сибирь Заявка 36 7 12 17 27 - 45 33
19. Зенит-2 Заявка 36 6 7 23 30 - 54 25
20. Тюмень Заявка 36 5 15 16 28 - 43 24
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Шинник

    До начала игры, которая состоится 19.05.2019, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Сочи - Шинник
    Сочи
    82.1% (46)
    Ничья
    14.3% (8)
    Шинник
    3.6% (2)
    2:1 Сочи
    28.6% (16)
    1:0 Сочи
    28.6% (16)
    2:0 Сочи
    17.9% (10)
    1:1 Ничья
    8.9% (5)
    0:0 Ничья
    5.4% (3)
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