Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Ростов
 
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Стадион:
Зенит

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов
Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва
Зенит Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов Зенит 2:0 Динамо Москва
Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит Сарпсборг-08 1:2 Зенит Дюделанж 0:0 Зенит Эльче 0:2 Зенит Ростов 0:5 Зенит

Последние игры между собой

Ростов: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Зенит: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Ростов 0:5 Зенит Кубок Матч Премьер Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:1 Зенит Кубок Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига
Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ростов Премьер-лига Зенит 5:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 4 5 53 - 27 61
2. Локомотив Москва Заявка 28 15 7 6 42 - 26 52
3. Краснодар Заявка 28 14 8 6 51 - 23 50
4. Спартак Москва Заявка 28 13 7 8 34 - 28 46
5. ЦСКА Москва Заявка 28 12 9 7 39 - 23 45
6. Арсенал Тула Заявка 28 12 9 7 37 - 27 45
7. Ахмат Заявка 28 10 9 9 27 - 29 39
8. Ростов Заявка 28 9 11 8 24 - 22 38
9. Оренбург Заявка 28 10 7 11 35 - 34 37
10. Рубин Заявка 28 7 14 7 24 - 29 35
11. Урал Заявка 28 9 7 12 29 - 43 34
12. Динамо Москва Заявка 28 6 13 9 23 - 23 31
13. Крылья Советов Заявка 28 8 4 16 24 - 38 28
14. Уфа Заявка 28 5 11 12 24 - 31 26
15. Анжи Заявка 28 5 5 18 13 - 48 20
16. Енисей Заявка 28 4 7 17 21 - 49 19
Прогнозы на матч Ростов - Зенит
Ростов
25.8% (16)
Ничья
51.6% (32)
Зенит
22.6% (14)
1:1 Ничья
40.3% (25)
2:1 Ростов
21% (13)
1:2 Зенит
14.5% (9)
2:2 Ничья
6.5% (4)
1:0 Ростов
4.8% (3)
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