Россия: Премьер-лига 2018-2019
Ростов
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Стадион: Ростов Арена
Зенит
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +5 =8 -7Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов
Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва
Зенит Последние 20 матчей: +12 =4 -4Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов Зенит 2:0 Динамо Москва
Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит Сарпсборг-08 1:2 Зенит Дюделанж 0:0 Зенит Эльче 0:2 Зенит Ростов 0:5 Зенит
Последние игры между собой
Ростов: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Зенит: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ростов Премьер-лига Зенит 5:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|19
|4
|5
|53 - 27
|61
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|42 - 26
|52
|3.
|Краснодар
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|51 - 23
|50
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|34 - 28
|46
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|39 - 23
|45
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|37 - 27
|45
|7.
|Ахмат
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|27 - 29
|39
|8.
|Ростов
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|24 - 22
|38
|9.
|Оренбург
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 34
|37
|10.
|Рубин
|Заявка
|28
|7
|14
|7
|24 - 29
|35
|11.
|Урал
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|29 - 43
|34
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|6
|13
|9
|23 - 23
|31
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|24 - 38
|28
|14.
|Уфа
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|24 - 31
|26
|15.
|Анжи
|Заявка
|28
|5
|5
|18
|13 - 48
|20
|16.
|Енисей
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|21 - 49
|19
Ростов
25.8% (16)
Ничья
51.6% (32)
Зенит
22.6% (14)
1:1 Ничья
40.3% (25)
2:1 Ростов
21% (13)
1:2 Зенит
14.5% (9)
2:2 Ничья
6.5% (4)
1:0 Ростов
4.8% (3)
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