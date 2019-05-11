Россия: Премьер-лига 2018-2019
Енисей
Позже
Стадион: Центральный (Красноярск)
Динамо Москва
Предыдущие игры
Енисей Последние 20 матчей: +5 =8 -7Енисей 0:4 Краснодар Енисей 3:1 Анжи Локомотив Москва 2:1 Енисей Енисей 2:1 Оренбург
Спартак Москва 2:0 Енисей Енисей 0:0 Уфа Урал 3:2 Енисей Енисей 1:1 Рубин Арсенал Тула 2:0 Енисей Крылья Советов 4:0 Енисей Енисей 1:1 Ростов Енисей 5:3 Дойчландсбергер Енисей 0:0 Динамо Батуми Енисей 2:1 Силькеборг Енисей 3:3 Сочи Енисей 2:2 Войводина Енисей 1:1 Радник Сурдулица Енисей 3:0 Вииторул Констанца Енисей 2:2 Габала ЦСКА Москва 2:1 Енисей
Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =8 -6Динамо Москва 0:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ахмат Зенит 2:0 Динамо Москва
Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Оренбург 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Уфа 1:2 Динамо Москва Спартак Юрмала 2:1 Динамо Москва Рубин 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:0 Иртыш Павлодар Динамо Москва 5:0 Чихура Динамо Москва 1:1 Сёнан Бельмаре Динамо Москва 1:1 Локомотив Ташкент Динамо Москва 1:2 Ягеллония Динамо Бухарест 0:2 Динамо Москва
Последние игры между собой
Енисей: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Динамо Москва: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|19
|4
|5
|53 - 27
|61
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|42 - 26
|52
|3.
|Краснодар
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|51 - 23
|50
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|34 - 28
|46
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|39 - 23
|45
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|37 - 27
|45
|7.
|Ахмат
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|27 - 29
|39
|8.
|Ростов
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|24 - 22
|38
|9.
|Оренбург
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 34
|37
|10.
|Рубин
|Заявка
|28
|7
|14
|7
|24 - 29
|35
|11.
|Урал
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|29 - 43
|34
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|6
|13
|9
|23 - 23
|31
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|24 - 38
|28
|14.
|Уфа
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|24 - 31
|26
|15.
|Анжи
|Заявка
|28
|5
|5
|18
|13 - 48
|20
|16.
|Енисей
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|21 - 49
|19
Енисей
8.3% (5)
Ничья
30% (18)
Динамо Москва
61.7% (37)
1:1 Ничья
28.3% (17)
0:1 Динамо Москва
26.7% (16)
1:2 Динамо Москва
21.7% (13)
0:2 Динамо Москва
8.3% (5)
1:0 Енисей
5% (3)
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