Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Енисей
 
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Стадион:
Динамо Москва

Предыдущие игры

Енисей Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Енисей 0:4 Краснодар Енисей 3:1 Анжи Локомотив Москва 2:1 Енисей Енисей 2:1 Оренбург
Спартак Москва 2:0 Енисей Енисей 0:0 Уфа Урал 3:2 Енисей Енисей 1:1 Рубин Арсенал Тула 2:0 Енисей Крылья Советов 4:0 Енисей Енисей 1:1 Ростов Енисей 5:3 Дойчландсбергер Енисей 0:0 Динамо Батуми Енисей 2:1 Силькеборг Енисей 3:3 Сочи Енисей 2:2 Войводина Енисей 1:1 Радник Сурдулица Енисей 3:0 Вииторул Констанца Енисей 2:2 Габала ЦСКА Москва 2:1 Енисей
Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Динамо Москва 0:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ахмат Зенит 2:0 Динамо Москва
Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Оренбург 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Уфа 1:2 Динамо Москва Спартак Юрмала 2:1 Динамо Москва Рубин 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:0 Иртыш Павлодар Динамо Москва 5:0 Чихура Динамо Москва 1:1 Сёнан Бельмаре Динамо Москва 1:1 Локомотив Ташкент Динамо Москва 1:2 Ягеллония Динамо Бухарест 0:2 Динамо Москва

Последние игры между собой

Енисей: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Динамо Москва: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Динамо Москва 1:2 Енисей Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Енисей Товарищеские матчи Динамо Москва 2:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:0 Динамо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 4 5 53 - 27 61
2. Локомотив Москва Заявка 28 15 7 6 42 - 26 52
3. Краснодар Заявка 28 14 8 6 51 - 23 50
4. Спартак Москва Заявка 28 13 7 8 34 - 28 46
5. ЦСКА Москва Заявка 28 12 9 7 39 - 23 45
6. Арсенал Тула Заявка 28 12 9 7 37 - 27 45
7. Ахмат Заявка 28 10 9 9 27 - 29 39
8. Ростов Заявка 28 9 11 8 24 - 22 38
9. Оренбург Заявка 28 10 7 11 35 - 34 37
10. Рубин Заявка 28 7 14 7 24 - 29 35
11. Урал Заявка 28 9 7 12 29 - 43 34
12. Динамо Москва Заявка 28 6 13 9 23 - 23 31
13. Крылья Советов Заявка 28 8 4 16 24 - 38 28
14. Уфа Заявка 28 5 11 12 24 - 31 26
15. Анжи Заявка 28 5 5 18 13 - 48 20
16. Енисей Заявка 28 4 7 17 21 - 49 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Динамо Москва

    До начала игры, которая состоится 19.05.2019, осталось 2 дня 10 часов 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Енисей - Динамо Москва
    Енисей
    8.3% (5)
    Ничья
    30% (18)
    Динамо Москва
    61.7% (37)
    1:1 Ничья
    28.3% (17)
    0:1 Динамо Москва
    26.7% (16)
    1:2 Динамо Москва
    21.7% (13)
    0:2 Динамо Москва
    8.3% (5)
    1:0 Енисей
    5% (3)
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