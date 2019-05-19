Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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  4. Бундеслига 2 2018-2019
Дармштадт
1:0
Первый тайм: 27'
Эрцгебирге Ауэ
0'
1:0
15' Гол
Кемпе Тобиас
27'
1
Фернандеш
Даниэль
37
Patrick
Herrmann
II
21
Хён
Иммануэль
15
Виттек
Матиас
32
Холланд
Фабиан
26
Мориц
Кристоф
5
Медоевич
Слободан
11
Кемпе
Тобиас
25
Штарк
Янник
6
Мелем
Марвин
19
Дурсун
Сердар
26
Robert
Jendrusch
4
Калиг
Фабиан
25
Выдра
Доминик
36
Кусич
Филип
8
Tom
Baumgart
5
Фандрих
Клеменс
17
Philipp
Riese
38
Robert
Herrmann
10
Назаров
Дмитрий
II
7
Хохшайдт
Ян
37
Теструт
Паскаль
Дармштадт
4-2-3-1
Эрцгебирге Ауэ
3-4-3

Ход матча

15'
Кемпе Тобиас
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ингольштадт 3:0 Дармштадт Дармштадт 2:1 Унион Берлин Кёльн 1:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум
Магдебург 0:1 Дармштадт Гройтер Фюрт 2:1 Дармштадт Дармштадт 1:1 Ян Гамбург 2:3 Дармштадт Дармштадт 3:2 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 2:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 1:1 Дармштадт Дармштадт 1:2 Хайденхайм Дуйсбург 3:2 Дармштадт Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Падерборн 6:2 Дармштадт Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Дармштадт 1:1 Ингольштадт Унион Берлин 3:1 Дармштадт Дармштадт 0:3 Кёльн
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:5 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Дармштадт Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Дармштадт Бундеслига 2
Дармштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 1:0 34 20 5 9 84 - 46 65
2. Падерборн 1:1 34 16 10 8 76 - 48 58
3. Унион Берлин 0:0 34 14 15 5 52 - 31 57
4. Гамбург 1:0 Заявка 34 16 8 10 43 - 42 56
5. Хайденхайм 0:0 34 14 11 9 51 - 43 53
6. Санкт-Паули 0:0 34 14 8 12 45 - 51 50
7. Хольштайн Киль 0:0 34 13 11 10 60 - 50 50
8. Ян 0:1 34 12 12 10 53 - 53 48
9. Арминия 0:0 34 12 11 11 51 - 50 47
10. Дармштадт 1:0 34 13 7 14 45 - 53 46
11. Бохум 0:0 34 11 11 12 47 - 48 44
12. Эрцгебирге Ауэ 0:1 34 11 7 16 43 - 47 40
13. Зандхаузен 1:0 34 10 10 14 44 - 50 40
14. Динамо Дрезден 1:1 34 10 10 14 39 - 48 40
15. Гройтер Фюрт 0:0 34 9 13 12 35 - 55 40
16. Ингольштадт 0:0 34 9 9 16 41 - 51 36
17. Магдебург 0:1 34 6 12 16 34 - 53 30
18. Дуйсбург 0:1 34 6 10 18 39 - 63 28
  • Первый тайм
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Кемпе Тобиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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