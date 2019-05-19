Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Дармштадт
1:0
Первый тайм: 27'
Эрцгебирге Ауэ
1:0
15' ГолКемпе Тобиас
11
Кемпе
Тобиас
25
Штарк
Янник
36
Кусич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
25 Штарк ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Ридер ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрингс Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Кусич ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Niklas Jeck
-
-
Главный тренер: Pavel Dotchev
Ход матча
15'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ингольштадт 3:0 Дармштадт Дармштадт 2:1 Унион Берлин Кёльн 1:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум
Магдебург 0:1 Дармштадт Гройтер Фюрт 2:1 Дармштадт Дармштадт 1:1 Ян Гамбург 2:3 Дармштадт Дармштадт 3:2 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 2:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 1:1 Дармштадт Дармштадт 1:2 Хайденхайм Дуйсбург 3:2 Дармштадт Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Падерборн 6:2 Дармштадт Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Дармштадт 1:1 Ингольштадт Унион Берлин 3:1 Дармштадт Дармштадт 0:3 Кёльн
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:5 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|1:0
|34
|20
|5
|9
|84 - 46
|65
|2.
|Падерборн
|1:1
|34
|16
|10
|8
|76 - 48
|58
|3.
|Унион Берлин
|0:0
|34
|14
|15
|5
|52 - 31
|57
|4.
|Гамбург
|1:0 Заявка
|34
|16
|8
|10
|43 - 42
|56
|5.
|Хайденхайм
|0:0
|34
|14
|11
|9
|51 - 43
|53
|6.
|Санкт-Паули
|0:0
|34
|14
|8
|12
|45 - 51
|50
|7.
|Хольштайн Киль
|0:0
|34
|13
|11
|10
|60 - 50
|50
|8.
|Ян
|0:1
|34
|12
|12
|10
|53 - 53
|48
|9.
|Арминия
|0:0
|34
|12
|11
|11
|51 - 50
|47
|10.
|Дармштадт
|1:0
|34
|13
|7
|14
|45 - 53
|46
|11.
|Бохум
|0:0
|34
|11
|11
|12
|47 - 48
|44
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|34
|11
|7
|16
|43 - 47
|40
|13.
|Зандхаузен
|1:0
|34
|10
|10
|14
|44 - 50
|40
|14.
|Динамо Дрезден
|1:1
|34
|10
|10
|14
|39 - 48
|40
|15.
|Гройтер Фюрт
|0:0
|34
|9
|13
|12
|35 - 55
|40
|16.
|Ингольштадт
|0:0
|34
|9
|9
|16
|41 - 51
|36
|17.
|Магдебург
|0:1
|34
|6
|12
|16
|34 - 53
|30
|18.
|Дуйсбург
|0:1
|34
|6
|10
|18
|39 - 63
|28
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