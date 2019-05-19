Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Гройтер Фюрт
0:0
Первый тайм: 28'
Санкт-Паули
19' Желтая карточкаСарпей Ханс
23' Желтая карточкаBrian Koglin
29
Tobias
Mohr
23
Еккель
Пауль
17
Резе
Фабиан
37
Грин
Джулиан
14
Сарпей
Ханс
35
Brian
Koglin
12
Мияичи
Рио
37
Finn
Becker
11
Аллаги
Сами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Tobias MohrЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Еккель ПаульПолузащитник
-
17 Резе ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
11 David RaumЗащитник
-
20 Атанга ДавидПолузащитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Janos Radoki
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Brian KoglinЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Finn BeckerПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Аллаги СамиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Нападающий
-
-
31 Ersin Zehir
-
-
36 Luis Coordes
-
Главный тренер: Линен Эвальд
Ход матча
19'
23'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: +3 =8 -9Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:4 Кёльн Магдебург 2:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин
Бохум 3:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:1 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:0 Динамо Дрезден Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Ян 0:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 2:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:0 Дуйсбург Падерборн 6:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Ингольштадт Гройтер Фюрт 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:5 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:0 Гройтер Фюрт
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +8 =3 -9Санкт-Паули 0:0 Бохум Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Шарлеруа Санкт-Паули 4:1 Магдебург Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Бохум 1:3 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Гройтер Фюрт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Санкт-Паули: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Гройтер Фюрт 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:4 Санкт-Паули Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 1:4 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 5:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|1:0
|34
|20
|5
|9
|84 - 46
|65
|2.
|Падерборн
|1:1
|34
|16
|10
|8
|76 - 48
|58
|3.
|Унион Берлин
|0:0
|34
|14
|15
|5
|52 - 31
|57
|4.
|Гамбург
|1:0 Заявка
|34
|16
|8
|10
|43 - 42
|56
|5.
|Хайденхайм
|0:0
|34
|14
|11
|9
|51 - 43
|53
|6.
|Санкт-Паули
|0:0
|34
|14
|8
|12
|45 - 51
|50
|7.
|Хольштайн Киль
|0:0
|34
|13
|11
|10
|60 - 50
|50
|8.
|Ян
|0:1
|34
|12
|12
|10
|53 - 53
|48
|9.
|Арминия
|0:0
|34
|12
|11
|11
|51 - 50
|47
|10.
|Дармштадт
|1:0
|34
|13
|7
|14
|45 - 53
|46
|11.
|Бохум
|0:0
|34
|11
|11
|12
|47 - 48
|44
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|34
|11
|7
|16
|43 - 47
|40
|13.
|Зандхаузен
|1:0
|34
|10
|10
|14
|44 - 50
|40
|14.
|Динамо Дрезден
|1:1
|34
|10
|10
|14
|39 - 48
|40
|15.
|Гройтер Фюрт
|0:0
|34
|9
|13
|12
|35 - 55
|40
|16.
|Ингольштадт
|0:0
|34
|9
|9
|16
|41 - 51
|36
|17.
|Магдебург
|0:1
|34
|6
|12
|16
|34 - 53
|30
|18.
|Дуйсбург
|0:1
|34
|6
|10
|18
|39 - 63
|28
Загрузка...