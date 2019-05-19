Германия: Бундеслига 2 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2018-2019
Гройтер Фюрт
0:0
Первый тайм: 28'
Санкт-Паули
0'
19' Желтая карточка
Сарпей Ханс
23' Желтая карточка
Brian Koglin
28'
1
Функ
Мариус
24
Сауэр
Максимилиан
29
Tobias
Mohr
13
Калиджиури
Марко
3
Виттек
Максимилиан
23
Еккель
Пауль
17
Резе
Фабиан
6
Идегути
Юсуке
37
Грин
Джулиан
14
Сарпей
Ханс
10
Daniel
Keita-Ruel
30
Химмельман
Робин
27
Калла
Ян-Филипп
35
Brian
Koglin
22
Хоогма
Джастин
15
Бубалья
Даниэль
12
Мияичи
Рио
14
Дели
Матс
Мёллер
37
Finn
Becker
7
Kevin
Lankford
18
Диамантакос
Димитрис
11
Аллаги
Сами
Гройтер Фюрт
4-1-4-1
Санкт-Паули
4-4-2

Ход матча

19'
Сарпей Ханс
 
23'
 
Brian Koglin

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:4 Кёльн Магдебург 2:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин
Бохум 3:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:1 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:0 Динамо Дрезден Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Ян 0:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 2:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:0 Дуйсбург Падерборн 6:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Ингольштадт Гройтер Фюрт 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:5 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:0 Гройтер Фюрт
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Санкт-Паули 0:0 Бохум Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Шарлеруа Санкт-Паули 4:1 Магдебург Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Бохум 1:3 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Гройтер Фюрт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Санкт-Паули: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:0 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
Гройтер Фюрт 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:4 Санкт-Паули Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 1:4 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 5:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 1:0 34 20 5 9 84 - 46 65
2. Падерборн 1:1 34 16 10 8 76 - 48 58
3. Унион Берлин 0:0 34 14 15 5 52 - 31 57
4. Гамбург 1:0 Заявка 34 16 8 10 43 - 42 56
5. Хайденхайм 0:0 34 14 11 9 51 - 43 53
6. Санкт-Паули 0:0 34 14 8 12 45 - 51 50
7. Хольштайн Киль 0:0 34 13 11 10 60 - 50 50
8. Ян 0:1 34 12 12 10 53 - 53 48
9. Арминия 0:0 34 12 11 11 51 - 50 47
10. Дармштадт 1:0 34 13 7 14 45 - 53 46
11. Бохум 0:0 34 11 11 12 47 - 48 44
12. Эрцгебирге Ауэ 0:1 34 11 7 16 43 - 47 40
13. Зандхаузен 1:0 34 10 10 14 44 - 50 40
14. Динамо Дрезден 1:1 34 10 10 14 39 - 48 40
15. Гройтер Фюрт 0:0 34 9 13 12 35 - 55 40
16. Ингольштадт 0:0 34 9 9 16 41 - 51 36
17. Магдебург 0:1 34 6 12 16 34 - 53 30
18. Дуйсбург 0:1 34 6 10 18 39 - 63 28
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Brian Koglin получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Сарпей Ханс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...