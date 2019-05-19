Португалия: Примейра-лига 2018-2019
Тондела
4:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Жоау Кардошу
Шавиш
1:0
4' ГолИкаро Силва
2:0
9' ГолПедру Жоау II
11' Желтая карточкаПедру Жоау II
3:0
16' ГолМурильо Хон
4:0
28' ГолДельгадо Хуан III
4:1
38' ГолПлатини II
38' Желтая карточкаДельгадо Хуан III
42' Желтая карточкаGaston Campi
22
Бруну
Давид
14
Мурильо
Хон
33
Лионн
Хосе
19
Мараш
Никола
22
Gaston
Campi
26
Джаван
47
Маседу
Рубен
25
Галло
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бруну ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мурильо ХонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мендеш ЖоауПолузащитник
-
16 Пенья СерхиоПолузащитник
-
10 Пите ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Лионн ХосеЗащитник
-
19 Мараш НиколаЗащитник
-
22 Gaston CampiЗащитник
-
26 ДжаванЗащитник
-
47 Маседу РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Галло БруноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сен ЭрдемПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ЖоауПолузащитник
-
99 Платини IIНападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
Ход матча
4'
1:0
9'
2:0
11'
16'
3:0
28'
38'
4:1
42'
Предыдущие игры
Тондела Последние 20 матчей: +6 =5 -9Спортинг Л 1:1 Тондела Тондела 1:3 Санта-Клара Маритиму 2:0 Тондела Тондела 1:0 Боавишта
Брага 3:0 Тондела Тондела 3:2 Портимоненсе Бенфика 1:0 Тондела Тондела 1:1 Фейренсе Витория Сетубал 0:0 Тондела Насьонал Мадейра 3:2 Тондела Тондела 0:3 Порту Морейренсе 2:0 Тондела Тондела 1:0 Витория Гимарайнш Риу Аве 2:2 Тондела Тондела 0:2 Авиш Белененсеш 2:2 Тондела Шавиш 2:1 Тондела Тондела 2:1 Спортинг Л Санта-Клара 1:2 Тондела Тондела 2:1 Насьонал Мадейра
Шавиш Последние 20 матчей: +7 =7 -6Шавиш 1:2 Витория Сетубал Фейренсе 4:4 Шавиш Шавиш 4:1 Насьонал Мадейра Морейренсе 0:1 Шавиш
Шавиш 2:2 Белененсеш Витория Гимарайнш 4:0 Шавиш Шавиш 1:3 Спортинг Л Авиш 0:1 Шавиш Шавиш 1:1 Риу Аве Шавиш 0:0 Санта-Клара Бенфика 4:0 Шавиш Шавиш 1:1 Боавишта Брага 2:1 Шавиш Шавиш 1:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Шавиш Шавиш 1:4 Порту Шавиш 2:1 Тондела Витория Сетубал 0:0 Шавиш Шавиш 0:0 Фейренсе Шавиш 3:1 Варзим
Последние игры между собой
Тондела: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Шавиш: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Тондела 2:2 Шавиш Товарищеские матчи Тондела 2:0 Шавиш Примейра-лига Шавиш 1:1 Тондела Примейра-лига Тондела 2:2 Шавиш Португальская вторая лига Шавиш 1:1 Тондела Португальская вторая лига Шавиш 1:1 Тондела Португальская вторая лига Шавиш 1:2 Тондела Товарищеские матчи Тондела 0:1 Шавиш Португальская вторая лига Шавиш 1:2 Тондела Португальская вторая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|34
|28
|3
|3
|103 - 31
|87
|2.
|Порту
|Заявка
|34
|27
|4
|3
|74 - 20
|85
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|72 - 33
|74
|4.
|Брага
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|56 - 37
|67
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|38 - 41
|52
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|43 - 33
|49
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|50 - 52
|45
|8.
|Боавишта
|Заявка
|34
|13
|5
|16
|34 - 40
|44
|9.
|Белененсеш
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|42 - 51
|43
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|43 - 45
|42
|11.
|Маритиму
|Заявка
|34
|12
|3
|19
|26 - 44
|39
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|44 - 59
|39
|13.
|Авиш
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|35 - 49
|36
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|28 - 39
|36
|15.
|Тондела
|4:1 Заявка
|34
|9
|8
|17
|39 - 53
|35
|16.
|Шавиш
|1:4 Заявка
|34
|8
|8
|18
|33 - 56
|32
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|33 - 73
|28
|18.
|Фейренсе
|Заявка
|34
|3
|11
|20
|27 - 64
|20
Загрузка...