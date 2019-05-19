Португалия: Примейра-лига 2018-2019

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  4. Примейра-лига 2018-2019
Тондела
4:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Шавиш
0'
1:0
4' Гол
Икаро Силва
2:0
9' Гол
Педру Жоау II
11' Желтая карточка
Педру Жоау II
3:0
16' Гол
Мурильо Хон
4:0
28' Гол
Дельгадо Хуан III
4:1
38' Гол
Платини II
38' Желтая карточка
Дельгадо Хуан III
42' Желтая карточка
Gaston Campi
44'
1
Рамош
Клаудиу
22
Бруну
Давид
27
Монтейру
Бруну
2
Икаро
Силва
23
Жуанзинью
Карлуш
15
Дельгадо
Хуан
III
5
Жаките
Жоау
8
Педру
Жоау
II
7
Шавьер
Антониу
14
Мурильо
Хон
19
Томане
Антониу
13
Рикарду
Нунеш
33
Лионн
Хосе
19
Мараш
Никола
22
Gaston
Campi
26
Джаван
47
Маседу
Рубен
6
Джефферсон
Сантос
5
Мело
Филипе
25
Галло
Бруно
9
Казарян
Геворг
11
Виллиан
Алвес
II
Тондела
4-4-2
Шавиш
4-4-2

Ход матча

4'
Икаро Силва
(Шавьер Антониу)
1:0
9'
Педру Жоау II
2:0
11'
Педру Жоау II
 
16'
Мурильо Хон
(Томане Антониу)
3:0
19'
 
Платини II
Мело Филипе
28'
Дельгадо Хуан III
(Томане Антониу)
4:0
38'
4:1
Платини II
38'
Дельгадо Хуан III
 
42'
 
Gaston Campi

Предыдущие игры

Тондела Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Спортинг Л 1:1 Тондела Тондела 1:3 Санта-Клара Маритиму 2:0 Тондела Тондела 1:0 Боавишта
Брага 3:0 Тондела Тондела 3:2 Портимоненсе Бенфика 1:0 Тондела Тондела 1:1 Фейренсе Витория Сетубал 0:0 Тондела Насьонал Мадейра 3:2 Тондела Тондела 0:3 Порту Морейренсе 2:0 Тондела Тондела 1:0 Витория Гимарайнш Риу Аве 2:2 Тондела Тондела 0:2 Авиш Белененсеш 2:2 Тондела Шавиш 2:1 Тондела Тондела 2:1 Спортинг Л Санта-Клара 1:2 Тондела Тондела 2:1 Насьонал Мадейра
Шавиш Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Шавиш 1:2 Витория Сетубал Фейренсе 4:4 Шавиш Шавиш 4:1 Насьонал Мадейра Морейренсе 0:1 Шавиш
Шавиш 2:2 Белененсеш Витория Гимарайнш 4:0 Шавиш Шавиш 1:3 Спортинг Л Авиш 0:1 Шавиш Шавиш 1:1 Риу Аве Шавиш 0:0 Санта-Клара Бенфика 4:0 Шавиш Шавиш 1:1 Боавишта Брага 2:1 Шавиш Шавиш 1:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Шавиш Шавиш 1:4 Порту Шавиш 2:1 Тондела Витория Сетубал 0:0 Шавиш Шавиш 0:0 Фейренсе Шавиш 3:1 Варзим

Последние игры между собой

Тондела: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Шавиш: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Шавиш 2:1 Тондела Примейра-лига Тондела 0:1 Шавиш Товарищеские матчи Тондела 2:0 Шавиш Примейра-лига Шавиш 1:1 Тондела Примейра-лига
Тондела 2:2 Шавиш Товарищеские матчи Тондела 2:0 Шавиш Примейра-лига Шавиш 1:1 Тондела Примейра-лига Тондела 2:2 Шавиш Португальская вторая лига Шавиш 1:1 Тондела Португальская вторая лига Шавиш 1:1 Тондела Португальская вторая лига Шавиш 1:2 Тондела Товарищеские матчи Тондела 0:1 Шавиш Португальская вторая лига Шавиш 1:2 Тондела Португальская вторая лига
Команда И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 34 28 3 3 103 - 31 87
2. Порту Заявка 34 27 4 3 74 - 20 85
3. Спортинг Л Заявка 34 23 5 6 72 - 33 74
4. Брага Заявка 34 21 4 9 56 - 37 67
5. Морейренсе Заявка 33 16 4 13 38 - 41 52
6. Витория Гимарайнш Заявка 33 14 7 12 43 - 33 49
7. Риу Аве Заявка 34 12 9 13 50 - 52 45
8. Боавишта Заявка 34 13 5 16 34 - 40 44
9. Белененсеш Заявка 34 10 13 11 42 - 51 43
10. Санта-Клара Заявка 34 11 9 14 43 - 45 42
11. Маритиму Заявка 34 12 3 19 26 - 44 39
12. Портимоненсе Заявка 34 11 6 17 44 - 59 39
13. Авиш Заявка 34 10 6 18 35 - 49 36
14. Витория Сетубал Заявка 34 8 12 14 28 - 39 36
15. Тондела 4:1 Заявка 34 9 8 17 39 - 53 35
16. Шавиш 1:4 Заявка 34 8 8 18 33 - 56 32
17. Насьонал Мадейра Заявка 34 7 7 20 33 - 73 28
18. Фейренсе Заявка 34 3 11 20 27 - 64 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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