Португалия: Примейра-лига 2018-2019

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  4. Примейра-лига 2018-2019
Витория Сетубал
1:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Риу Аве
0'
0:1
50' Гол
Морейра Бруну
1:1
53' Гол
Фернандеш Вашку
55'
1
Перрейра
Криштиану
5
Ману
Луиш
Мигель
4
Жорж
Артур
13
Фернандеш
Вашку
21
Пинту
Нуну
15
Микаэл
Рубен
8
Валенте
Нуну
II
10
Бесса
Эбер
30
Агу
Микель
33
Аллеф
Де
Андраде
23
Менди
Фредерик
29
Paulo
Vitor
III
12
Жунио
6
Боревкович
Тони
3
Семеду
Рубен
25
Фигейреду
Афоншу
11
Сантуш
Нуну
II
23
Ямбор
Никола
18
Филипе
Аугусто
26
Габриэльзиньо
9
Морейра
Бруну
30
Жока
Витория Сетубал
4-4-2
Риу Аве
4-4-2

Ход матча

8'
Manu Silvio III
Пинту Нуну
 
50'
0:1
Морейра Бруну
53'
Фернандеш Вашку
1:1

Предыдущие игры

Витория Сетубал Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Шавиш 1:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:3 Боавишта Санта-Клара 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе
Бенфика 4:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Маритиму Фейренсе 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:1 Брага Витория Сетубал 0:0 Тондела Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 2:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Белененсеш Насьонал Мадейра 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л Авиш 2:1 Витория Сетубал Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Шавиш Боавишта 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:4 Брага
Риу Аве Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Риу Аве 2:3 Бенфика Морейренсе 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Порту Белененсеш 1:3 Риу Аве
Риу Аве 2:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:0 Риу Аве Риу Аве 0:2 Авиш Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве Шавиш 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:2 Брага Боавишта 1:0 Риу Аве Риу Аве 1:2 Санта-Клара Портимоненсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Тондела Маритиму 0:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Фейренсе Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Бенфика 4:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Морейренсе Риу Аве 1:1 Пасуш де Феррейра

Последние игры между собой

Витория Сетубал: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Риу Аве: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Риу Аве 0:0 Витория Сетубал Примейра-лига
Витория Сетубал 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:1 Риу Аве Кубок Витория Сетубал 2:2 Риу Аве Примейра-лига Витория Сетубал 4:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Кубок лиги Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Кубок Португалии Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 3:5 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 3:3 Риу Аве Примейра-лига
Команда И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 33 27 3 3 99 - 30 84
2. Порту Заявка 33 26 4 3 72 - 19 82
3. Спортинг Л Заявка 33 23 5 5 71 - 31 74
4. Брага Заявка 34 21 4 9 56 - 37 67
5. Морейренсе Заявка 33 16 4 13 38 - 41 52
6. Витория Гимарайнш Заявка 33 14 7 12 43 - 33 49
7. Боавишта 1:0 Заявка 34 13 5 16 34 - 40 44
8. Риу Аве 0:0 Заявка 34 11 10 13 47 - 51 43
9. Белененсеш Заявка 34 10 13 11 42 - 51 43
10. Санта-Клара Заявка 33 11 9 13 42 - 41 42
11. Маритиму 0:1 Заявка 34 12 3 19 26 - 44 39
12. Авиш 1:0 Заявка 34 11 6 17 35 - 47 39
13. Портимоненсе Заявка 34 11 6 17 44 - 59 39
14. Витория Сетубал 0:0 Заявка 34 8 13 13 27 - 36 37
15. Тондела Заявка 33 8 8 17 35 - 52 32
16. Шавиш Заявка 33 8 8 17 32 - 52 32
17. Насьонал Мадейра Заявка 34 7 7 20 33 - 73 28
18. Фейренсе 0:1 Заявка 34 2 11 21 25 - 64 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 8'
    Витория Сетубал делает замену. Пинту Нуну уходит с поля, а Силвиу выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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