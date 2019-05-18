Португалия: Примейра-лига 2018-2019
Витория Сетубал
1:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Ду Бонфим
Риу Аве
0:1
50' ГолМорейра Бруну
1:1
53' ГолФернандеш Вашку
21
Пинту
Нуну
15
Микаэл
Рубен
10
Бесса
Эбер
30
Агу
Микель
12
Жунио
23
Ямбор
Никола
30
Жока
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пинту НунуЗащитник
-
15 Микаэл РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бесса ЭберПолузащитник
-
30 Агу МикельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Bruno PiresЗащитник
-
99 Кадис ХондерНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sandro Mendes
- Основной состав
- Вратарь
-
12 ЖуниоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ямбор НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 ЖокаНападающий
- Запасные игроки
-
33 MessiasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сед АхмедНападающий
-
13 Carlos XI
-
81 Vito
-
20 Leonardo VI
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
Ход матча
50'
0:1
53'
1:1
Предыдущие игры
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +3 =10 -7Шавиш 1:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:3 Боавишта Санта-Клара 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе
Бенфика 4:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Маритиму Фейренсе 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:1 Брага Витория Сетубал 0:0 Тондела Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 2:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Белененсеш Насьонал Мадейра 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л Авиш 2:1 Витория Сетубал Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Шавиш Боавишта 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:4 Брага
Риу Аве Последние 20 матчей: +6 =6 -8Риу Аве 2:3 Бенфика Морейренсе 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Порту Белененсеш 1:3 Риу Аве
Риу Аве 2:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:0 Риу Аве Риу Аве 0:2 Авиш Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве Шавиш 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:2 Брага Боавишта 1:0 Риу Аве Риу Аве 1:2 Санта-Клара Портимоненсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Тондела Маритиму 0:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Фейренсе Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Бенфика 4:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Морейренсе Риу Аве 1:1 Пасуш де Феррейра
Последние игры между собой
Витория Сетубал: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Риу Аве: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Витория Сетубал 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:1 Риу Аве Кубок Витория Сетубал 2:2 Риу Аве Примейра-лига Витория Сетубал 4:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Кубок лиги Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Кубок Португалии Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига Риу Аве 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 3:5 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 3:3 Риу Аве Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|33
|27
|3
|3
|99 - 30
|84
|2.
|Порту
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|72 - 19
|82
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|33
|23
|5
|5
|71 - 31
|74
|4.
|Брага
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|56 - 37
|67
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|38 - 41
|52
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|43 - 33
|49
|7.
|Боавишта
|1:0 Заявка
|34
|13
|5
|16
|34 - 40
|44
|8.
|Риу Аве
|0:0 Заявка
|34
|11
|10
|13
|47 - 51
|43
|9.
|Белененсеш
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|42 - 51
|43
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|42 - 41
|42
|11.
|Маритиму
|0:1 Заявка
|34
|12
|3
|19
|26 - 44
|39
|12.
|Авиш
|1:0 Заявка
|34
|11
|6
|17
|35 - 47
|39
|13.
|Портимоненсе
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|44 - 59
|39
|14.
|Витория Сетубал
|0:0 Заявка
|34
|8
|13
|13
|27 - 36
|37
|15.
|Тондела
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|35 - 52
|32
|16.
|Шавиш
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|32 - 52
|32
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|33 - 73
|28
|18.
|Фейренсе
|0:1 Заявка
|34
|2
|11
|21
|25 - 64
|17
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