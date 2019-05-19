Турция: Суперлига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2018-2019
Аланьяспор
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Ризеспор
0'
1:0
12' Гол
Сиссе Паписс
25' Желтая карточка
Гюлселам Джейхун
29' Желтая карточка
Туфан Озан
50'
35
Джейлан
Уфук
14
Байяно
Вандерсон
44
Колкер
Стивен
23
Велинтон
Соуза
21
Н'Сакала
Фабрис
11
Туфан
Озан
6
Гюлселам
Джейхун
7
Караджа
Эфеджан
30
Кампуш
Джалма
19
Вильяфаньес
Лукас
18
Сиссе
Паписс
23
Аккан
Гёкхан
15
Морозюк
Николай
12
Авазьем
Чидозье
33
Абархоун
Мохамед
53
Мелняк
Дарио
40
Okechukwu
Godson
Azubuike
17
Marwane
Saadane
50
Умар
Амину
10
Болдрин
Фернандо
99
Шахешух
Атиф
94
Мурики
Ведат
Аланьяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

12'
Сиссе Паписс
1:0
25'
Гюлселам Джейхун
 
29'
Туфан Озан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Аланьяспор Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Бешикташ 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Фенербахче
Малатьяспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Бурсаспор Аланьяспор 2:1 Алтын Асыр Антальяспор 3:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:1 Эрзурумспор Акхисар 3:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:0 Касымпаша Трабзонспор 0:2 Аланьяспор Гёзтепе 3:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 0:2 Аланьяспор Касымпаша 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Сивасспор Аланьяспор 0:0 Касымпаша Аланьяспор 3:1 Сакарьяспор Аланьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир
Ризеспор Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор
Ризеспор 1:0 Гёзтепе Ризеспор 2:7 Бешикташ Антальяспор 3:1 Ризеспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Кайсериспор Фенербахче 3:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Бурсаспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 1:1 Антальяспор Эрзурумспор 0:1 Ризеспор Ризеспор 3:1 Акхисар Касымпаша 0:1 Ризеспор Денизлиспор 1:2 Ризеспор Ризеспор 2:1 Оснабрюк Трабзонспор 4:1 Ризеспор Балыкесирспор 1:1 Ризеспор

Последние игры между собой

Аланьяспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Ризеспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Ризеспор 1:1 Аланьяспор Суперлига Ризеспор 1:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:3 Ризеспор Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1:0 33 20 9 4 48 - 19 69
2. Галатасарай 0:1 33 19 9 5 67 - 32 66
3. Бешикташ 33 18 8 7 69 - 44 62
4. Трабзонспор 33 17 9 7 61 - 44 60
5. Малатьяспор 33 13 8 12 46 - 44 47
6. Аланьяспор 1:0 33 13 6 14 36 - 41 45
7. Антальяспор 33 13 6 14 38 - 52 45
8. Коньяспор 33 9 16 8 40 - 38 43
9. Кайсериспор 33 10 11 12 35 - 48 41
10. Фенербахче 32 9 13 10 40 - 43 40
11. Ризеспор 0:1 33 9 13 11 45 - 47 40
12. Касымпаша 33 11 6 16 51 - 59 39
13. Сивасспор 32 9 11 12 44 - 48 38
14. Анкарагюджю 32 10 7 15 34 - 50 37
15. Гёзтепе 33 10 5 18 35 - 41 35
16. Бурсаспор 33 6 16 11 26 - 36 34
17. Эрзурумспор 32 7 11 14 34 - 42 32
18. Акхисар 33 6 8 19 33 - 54 26
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Туфан Озан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Гюлселам Джейхун получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Сиссе Паписс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...