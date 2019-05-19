Турция: Суперлига 2018-2019
Аланьяспор
1:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
Ризеспор
1:0
12' ГолСиссе Паписс
25' Желтая карточкаГюлселам Джейхун
29' Желтая карточкаТуфан Озан
35
Джейлан
Уфук
11
Туфан
Озан
18
Сиссе
Паписс
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
50
Умар
Амину
99
Шахешух
Атиф
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
-
35 Джейлан УфукВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Туфан ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сиссе ПаписсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ялчынер ТахаПолузащитник
-
42 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
-
-
61 Emre Bekir
-
Главный тренер: Ялчын Серген
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Шахешух АтифПолузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Услу МехметЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
34 Cinar Tarhan
-
Главный тренер: Бурук Окан
Ход матча
12'
1:0
25'
29'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Аланьяспор Последние 20 матчей: +9 =5 -6Бешикташ 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Фенербахче
Малатьяспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Бурсаспор Аланьяспор 2:1 Алтын Асыр Антальяспор 3:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:1 Эрзурумспор Акхисар 3:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:0 Касымпаша Трабзонспор 0:2 Аланьяспор Гёзтепе 3:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 0:2 Аланьяспор Касымпаша 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Сивасспор Аланьяспор 0:0 Касымпаша Аланьяспор 3:1 Сакарьяспор Аланьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир
Ризеспор Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор
Ризеспор 1:0 Гёзтепе Ризеспор 2:7 Бешикташ Антальяспор 3:1 Ризеспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Кайсериспор Фенербахче 3:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Бурсаспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 1:1 Антальяспор Эрзурумспор 0:1 Ризеспор Ризеспор 3:1 Акхисар Касымпаша 0:1 Ризеспор Денизлиспор 1:2 Ризеспор Ризеспор 2:1 Оснабрюк Трабзонспор 4:1 Ризеспор Балыкесирспор 1:1 Ризеспор
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Ризеспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|33
|20
|9
|4
|48 - 19
|69
|2.
|Галатасарай
|0:1
|33
|19
|9
|5
|67 - 32
|66
|3.
|Бешикташ
|33
|18
|8
|7
|69 - 44
|62
|4.
|Трабзонспор
|33
|17
|9
|7
|61 - 44
|60
|5.
|Малатьяспор
|33
|13
|8
|12
|46 - 44
|47
|6.
|Аланьяспор
|1:0
|33
|13
|6
|14
|36 - 41
|45
|7.
|Антальяспор
|33
|13
|6
|14
|38 - 52
|45
|8.
|Коньяспор
|33
|9
|16
|8
|40 - 38
|43
|9.
|Кайсериспор
|33
|10
|11
|12
|35 - 48
|41
|10.
|Фенербахче
|32
|9
|13
|10
|40 - 43
|40
|11.
|Ризеспор
|0:1
|33
|9
|13
|11
|45 - 47
|40
|12.
|Касымпаша
|33
|11
|6
|16
|51 - 59
|39
|13.
|Сивасспор
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|14.
|Анкарагюджю
|32
|10
|7
|15
|34 - 50
|37
|15.
|Гёзтепе
|33
|10
|5
|18
|35 - 41
|35
|16.
|Бурсаспор
|33
|6
|16
|11
|26 - 36
|34
|17.
|Эрзурумспор
|32
|7
|11
|14
|34 - 42
|32
|18.
|Акхисар
|33
|6
|8
|19
|33 - 54
|26
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