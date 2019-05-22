Швейцария: Суперлига 2018-2019
Нёвшатель Ксамакс
1:1
Второй тайм: 78'
Стадион: Стад де ла Маладьер
Лугано
0:1
36' ГолВечеи Балинт
57' Желтая карточкаСульмони Фульвио
61' Желтая карточкаМустафа Сейменович
65' Желтая карточкаCharles-Andre Doudin
1:1
67' ГолПикель Шарль
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
12
Max
Veloso
46
Noam
Baumann
15
Яо
Элож
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
20
Брлек
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Max VelosoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Kemal AdemiНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stephane Henchoz
- Основной состав
-
46 Noam BaumannВратарь
-
15 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
-
20 Брлек ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
36'
0:1
57'
67'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +10 =2 -8Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер
Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Стад де Ньон Нёвшатель Ксамакс 3:0 Ивердон Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Мурсия 2:3 Нёвшатель Ксамакс
Лугано Последние 20 матчей: +7 =8 -5Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано
Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель Цюрих 0:1 Лугано Тун 3:2 Лугано Лугано 0:1 Янг Бойз Люцерн 0:3 Лугано Сьон 2:2 Лугано Лугано 1:3 Тун Лугано 0:1 Гамбург Лугано 3:0 Кьяссо
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Лугано: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:3
|35
|28
|4
|3
|95 - 35
|88
|2.
|Базель
|1:1
|35
|18
|12
|5
|66 - 45
|66
|3.
|Санкт-Галлен
|3:1
|35
|13
|6
|16
|47 - 57
|45
|4.
|Лугано
|1:1
|35
|10
|15
|10
|47 - 46
|45
|5.
|Тун
|1:1
|35
|11
|11
|13
|56 - 57
|44
|6.
|Люцерн
|3:0
|34
|13
|4
|17
|56 - 57
|43
|7.
|Цюрих
|0:3
|35
|11
|10
|14
|42 - 51
|43
|8.
|Сьон
|2:0
|34
|11
|7
|16
|48 - 54
|40
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|1:1
|35
|9
|10
|16
|43 - 61
|37
|10.
|Грасcхоппер
|0:2
|33
|5
|9
|19
|29 - 66
|24
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