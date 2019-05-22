Швейцария: Суперлига 2018-2019

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Нёвшатель Ксамакс
1:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
Лугано
0'
0:1
36' Гол
Вечеи Балинт
57' Желтая карточка
Сульмони Фульвио
61' Желтая карточка
Мустафа Сейменович
65' Желтая карточка
Charles-Andre Doudin
1:1
67' Гол
Пикель Шарль
78'
30
Laurent
Walthert
20
Мустафа
Сейменович
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
10
Charles-Andre
Doudin
12
Max
Veloso
8
Samir
Ramizi
82
Jeremy
Huyghebaert
9
Пюлюлю
Афимико
14
Нуццоло
Рафаэль
46
Noam
Baumann
15
Яо
Элож
28
Сульмони
Фульвио
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Джонатан
17
Вечеи
Балинт
20
Брлек
Петар
10
Боттани
Маттиа
32
Садику
Армандо
Нёвшатель Ксамакс
3-5-2
Лугано
4-4-2

Ход матча

36'
0:1
Вечеи Балинт
(Боттани Маттиа)
57'
 
Сульмони Фульвио
59'
Kemal Ademi
Samir Ramizi
 
61'
Мустафа Сейменович
 
63'
Пикель Шарль
Джурич Игорь
 
65'
Charles-Andre Doudin
 
67'
Пикель Шарль
(Jeremy Huyghebaert)
1:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер
Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Стад де Ньон Нёвшатель Ксамакс 3:0 Ивердон Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Мурсия 2:3 Нёвшатель Ксамакс
Лугано Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано
Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель Цюрих 0:1 Лугано Тун 3:2 Лугано Лугано 0:1 Янг Бойз Люцерн 0:3 Лугано Сьон 2:2 Лугано Лугано 1:3 Тун Лугано 0:1 Гамбург Лугано 3:0 Кьяссо

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Лугано: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Лугано 3:1 Нёвшатель Ксамакс Кубок Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано Суперлига
Лугано 0:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:3 35 28 4 3 95 - 35 88
2. Базель 1:1 35 18 12 5 66 - 45 66
3. Санкт-Галлен 3:1 35 13 6 16 47 - 57 45
4. Лугано 1:1 35 10 15 10 47 - 46 45
5. Тун 1:1 35 11 11 13 56 - 57 44
6. Люцерн 3:0 34 13 4 17 56 - 57 43
7. Цюрих 0:3 35 11 10 14 42 - 51 43
8. Сьон 2:0 34 11 7 16 48 - 54 40
9. Нёвшатель Ксамакс 1:1 35 9 10 16 43 - 61 37
10. Грасcхоппер 0:2 33 5 9 19 29 - 66 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Вечеи Балинт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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