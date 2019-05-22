Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Тун
1:1
Второй тайм: 84'

Стадион:
Базель
0'
3' Желтая карточка
Кайзер Ив
48' Желтая карточка
Кузманович Здравко
0:1
62' Гол
Кампо Самуэле
69' Желтая карточка
Джюмарт Эрай
1:1
75' Гол
Костанцо Морено
77' Желтая карточка
Айети Альбиан
84'
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
14
Гельми
Рой
10
Basil
Stillhart
20
Каблан
Крис
16
Костанцо
Морено
6
Kenan
Fatkic
25
Биглер
Кевин
37
Саланович
Деннис
9
Соргич
Деян
21
Феррейру
Нельсон
1
Омлин
Йонас
4
Джюмарт
Эрай
25
Самбрано
Очандарте
43
Кайзер
Ив
28
Петретта
Рауль
8
Кузманович
Здравко
6
Фрай
Фабиан
26
Калулу
Альдо
10
Кампо
Самуэле
33
Буа
Кевин
22
Айети
Альбиан
Тун
4-3-3
Базель
4-2-3-1

Ход матча

3'
 
Кайзер Ив
48'
 
Кузманович Здравко
62'
0:1
Кампо Самуэле
66'
Тосетти Маттео
Саланович Деннис
 
69'
 
Джюмарт Эрай
71'
 
Окафор Ноа
Калулу Альдо
75'
Костанцо Морено
(Гларнер Штефан)
1:1
77'
 
Айети Альбиан
78'
 
Джака Таулант
Самбрано Очандарте

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Базель 2:1 Тун Цюрих 3:0 Тун Тун 1:0 Лугано Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс
Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун Грасcхоппер 1:1 Тун Тун 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 5:1 Тун Тун 1:2 Сьон Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Тун 1:1 Люцерн Тун 2:2 Цюрих Базель 3:1 Тун Тун 3:2 Лугано Тун 1:1 Грасcхоппер Санкт-Галлен 1:3 Тун Тун 1:1 Янг Бойз Лугано 1:3 Тун Тун 1:0 Кринс
Базель Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель Базель 3:0 Цюрих
Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель Базель 3:1 Тун Сьон 2:4 Базель Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Базель 1:0 Сьон Базель 1:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 0:4 Базель Базель 2:2 Унион Берлин

Последние игры между собой

Тун: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 12
Базель: победы: 12, ничьи: 7, поражения: 1
Базель 2:1 Тун Кубок Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 4:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига
Базель 6:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 2:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 3:3 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Базель Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 2:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Тун Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Базель Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:3 35 28 4 3 95 - 35 88
2. Базель 1:1 35 18 12 5 66 - 45 66
3. Санкт-Галлен 3:1 35 13 6 16 47 - 57 45
4. Лугано 1:1 35 10 15 10 47 - 46 45
5. Тун 1:1 35 11 11 13 56 - 57 44
6. Люцерн 3:0 34 13 4 17 56 - 57 43
7. Цюрих 0:3 35 11 10 14 42 - 51 43
8. Сьон 2:0 34 11 7 16 48 - 54 40
9. Нёвшатель Ксамакс 1:1 35 9 10 16 43 - 61 37
10. Грасcхоппер 0:2 33 5 9 19 29 - 66 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    3'
    Кайзер Ив получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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