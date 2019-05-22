Швейцария: Суперлига 2018-2019
3' Желтая карточкаКайзер Ив
48' Желтая карточкаКузманович Здравко
0:1
62' ГолКампо Самуэле
69' Желтая карточкаДжюмарт Эрай
1:1
75' ГолКостанцо Морено
77' Желтая карточкаАйети Альбиан
14
Гельми
Рой
20
Каблан
Крис
25
Биглер
Кевин
43
Кайзер
Ив
26
Калулу
Альдо
33
Буа
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гельми РойЗащитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Биглер КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Кайзер ИвЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Калулу АльдоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
11 Окафор НоаПолузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Tician Tushi
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
3'
62'
0:1
69'
75'
77'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: +6 =6 -8Базель 2:1 Тун Цюрих 3:0 Тун Тун 1:0 Лугано Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс
Базель Последние 20 матчей: +13 =6 -1Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель Базель 3:0 Цюрих
Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель Базель 3:1 Тун Сьон 2:4 Базель Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Базель 1:0 Сьон Базель 1:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 0:4 Базель Базель 2:2 Унион Берлин
Последние игры между собой
Тун: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 12
Базель: победы: 12, ничьи: 7, поражения: 1
Базель 6:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 2:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 3:3 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Базель Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 2:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Тун Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Базель Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:3
|35
|28
|4
|3
|95 - 35
|88
|2.
|Базель
|1:1
|35
|18
|12
|5
|66 - 45
|66
|3.
|Санкт-Галлен
|3:1
|35
|13
|6
|16
|47 - 57
|45
|4.
|Лугано
|1:1
|35
|10
|15
|10
|47 - 46
|45
|5.
|Тун
|1:1
|35
|11
|11
|13
|56 - 57
|44
|6.
|Люцерн
|3:0
|34
|13
|4
|17
|56 - 57
|43
|7.
|Цюрих
|0:3
|35
|11
|10
|14
|42 - 51
|43
|8.
|Сьон
|2:0
|34
|11
|7
|16
|48 - 54
|40
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|1:1
|35
|9
|10
|16
|43 - 61
|37
|10.
|Грасcхоппер
|0:2
|33
|5
|9
|19
|29 - 66
|24
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