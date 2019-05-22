Швейцария: Суперлига 2018-2019
Грасcхоппер
0:2
Второй тайм: 82'
Стадион: Летцигрунд
Сьон
7' Желтая карточкаAndre Neitzke
0:1
13' ГолItaitinga
33' Желтая карточкаКуасси Ксавье
0:2
43' ГолItaitinga
48' Желтая карточкаБашич Марко
27
Mateo
Matic
24
Лика
Буджар
28
Petar
Pusic
40
Нгой
Жульен
34
Ндойе
Бирама
33
Леняни
Эрмир
24
Тома
Бастьен
40
Itaitinga
- Основной состав
-
27 Mateo MaticВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лика БуджарЗащитник
-
28 Petar PusicПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Нгой ЖульенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Малле АлиНападающий
-
21 Тарашай ШаниНападающий
-
-
-
36 Amir Saipi
-
Главный тренер: Ульрих Форте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
33 Леняни ЭрмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 ItaitingaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
84 Baltazar
-
-
Главный тренер: Murat Yakin
Ход матча
13'
0:1
33'
43'
0:2
48'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 10
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +2 =10 -8Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Тун
Базель 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Цюрих Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Лугано Кьево 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:3 Люцерн Тун 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 3:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:4 Базель Грасcхоппер 2:2 Кемницер Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Грасcхоппер 0:0 Динамо Дрезден Грасcхоппер 1:0 Хайдук Тун 1:0 Грасcхоппер
Сьон Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:4 Янг Бойз Цюрих 1:0 Сьон
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сьон 3:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Сьон Суперлига Сьон 4:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 3:0 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:0 Сьон Суперлига Грасcхоппер 0:0 Сьон Суперлига Сьон 0:5 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Грасcхоппер Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:3
|35
|28
|4
|3
|95 - 35
|88
|2.
|Базель
|1:1
|35
|18
|12
|5
|66 - 45
|66
|3.
|Санкт-Галлен
|3:1
|35
|13
|6
|16
|47 - 57
|45
|4.
|Лугано
|1:1
|35
|10
|15
|10
|47 - 46
|45
|5.
|Тун
|1:1
|35
|11
|11
|13
|56 - 57
|44
|6.
|Люцерн
|3:0
|34
|13
|4
|17
|56 - 57
|43
|7.
|Цюрих
|0:3
|35
|11
|10
|14
|42 - 51
|43
|8.
|Сьон
|2:0
|34
|11
|7
|16
|48 - 54
|40
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|1:1
|35
|9
|10
|16
|43 - 61
|37
|10.
|Грасcхоппер
|0:2
|33
|5
|9
|19
|29 - 66
|24
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