Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Грасcхоппер
0:2
Второй тайм: 82'

Стадион:
Сьон
0'
7' Желтая карточка
Andre Neitzke
0:1
13' Гол
Itaitinga
33' Желтая карточка
Куасси Ксавье
0:2
43' Гол
Itaitinga
48' Желтая карточка
Башич Марко
82'
27
Mateo
Matic
11
Mersim
Asllani
8
Башич
Марко
29
Djibril
Diani
24
Лика
Буджар
28
Petar
Pusic
7
Сигурьонссон
Рунар
40
Нгой
Жульен
31
Amel
Rustemoski
30
Байрами
Недим
9
Джуричин
Марко
75
Timothy
Fayulu
62
Масейрас
Кентен
34
Ндойе
Бирама
3
Andre
Neitzke
33
Леняни
Эрмир
6
Christian
Zock
36
Куасси
Ксавье
24
Тома
Бастьен
25
Yassin
Fortune
7
Касами
Пайтим
40
Itaitinga
Грасcхоппер
4-3-3
Сьон
4-3-3

Ход матча

7'
 
Andre Neitzke
13'
0:1
Itaitinga
(Тома Бастьен)
33'
 
Куасси Ксавье
43'
0:2
Itaitinga
(Касами Пайтим)
48'
Башич Марко
 
57'
Euclides Cabral
Mersim Asllani
 
75'
 
Moussa Kalilou Djitte
Yassin Fortune
77'
 
Сонг Александр
Тома Бастьен
77'
Тарашай Шани
Байрами Недим
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Грасcхоппер Последние 20 матчей: +2 =10 -8
Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Тун
Базель 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Цюрих Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Лугано Кьево 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:3 Люцерн Тун 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 3:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:4 Базель Грасcхоппер 2:2 Кемницер Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Грасcхоппер 0:0 Динамо Дрезден Грасcхоппер 1:0 Хайдук Тун 1:0 Грасcхоппер
Сьон Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:4 Янг Бойз Цюрих 1:0 Сьон
Сьон 0:3 Базель Лугано 1:1 Сьон Сьон 2:2 Люцерн Тун 1:2 Сьон Сьон 1:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 2:4 Базель Сьон 2:2 Санкт-Галлен Базель 1:0 Сьон Люцерн 1:3 Сьон Сьон 2:2 Лугано Сьон 0:1 Богемианс-1905 Арау 7:1 Сьон Сьон 2:2 Ференцварош Сьон 3:0 Динамо Бухарест

Последние игры между собой

Грасcхоппер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сьон 0:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:1 Сьон Суперлига Грасcхоппер 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Грасcхоппер Суперлига
Сьон 3:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Сьон Суперлига Сьон 4:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 3:0 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:0 Сьон Суперлига Грасcхоппер 0:0 Сьон Суперлига Сьон 0:5 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Грасcхоппер Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:3 35 28 4 3 95 - 35 88
2. Базель 1:1 35 18 12 5 66 - 45 66
3. Санкт-Галлен 3:1 35 13 6 16 47 - 57 45
4. Лугано 1:1 35 10 15 10 47 - 46 45
5. Тун 1:1 35 11 11 13 56 - 57 44
6. Люцерн 3:0 34 13 4 17 56 - 57 43
7. Цюрих 0:3 35 11 10 14 42 - 51 43
8. Сьон 2:0 34 11 7 16 48 - 54 40
9. Нёвшатель Ксамакс 1:1 35 9 10 16 43 - 61 37
10. Грасcхоппер 0:2 33 5 9 19 29 - 66 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Itaitinga бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Куасси Ксавье получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Itaitinga бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Andre Neitzke получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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