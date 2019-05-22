Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Ротор
 
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Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Тамбов 1:0 Ротор Ротор 2:1 Тюмень Мордовия 1:0 Ротор Ротор 2:2 СКА-Хабаровск
Краснодар-2 0:0 Ротор Ротор 0:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Ротор Ротор 1:0 Балтика Зенит-2 0:1 Ротор Ротор 2:0 Сибирь Ротор 1:0 Химки Факел 0:0 Ротор Ротор 0:0 Спартак-2 Ротор 1:1 Шинник Ротор 1:0 Пюник Ротор 3:1 Муром Мордовия 1:2 Ротор Ротор 1:3 Шинник Ротор 0:0 Томь Сочи 4:2 Ротор
Чертаново Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Чертаново 2:1 Химки Факел 1:1 Чертаново Чертаново 1:0 Спартак-2 Шинник 3:3 Чертаново
Чертаново 3:2 Авангард Курск Сочи 2:1 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 0:2 Мордовия СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Муром 1:2 Чертаново Чертаново 0:2 Шинник Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 3:0 Краснодар-2 Балтика 2:0 Чертаново Чертаново 3:1 Нижний Новгород

Последние игры между собой

Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Чертаново: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Чертаново 1:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 37 20 10 7 53 - 34 70
2. Сочи Заявка 37 19 11 7 62 - 33 68
3. Томь Заявка 37 17 12 8 40 - 25 63
4. Нижний Новгород Заявка 37 17 8 12 38 - 30 59
5. Чертаново Заявка 37 16 10 11 63 - 52 58
6. СКА-Хабаровск Заявка 37 15 13 9 46 - 39 58
7. Шинник Заявка 37 15 12 10 38 - 29 57
8. Авангард Курск Заявка 37 16 8 13 46 - 38 56
9. Химки Заявка 37 13 11 13 45 - 48 50
10. Ротор Заявка 37 12 14 11 33 - 34 50
11. Краснодар-2 Заявка 37 12 14 11 45 - 52 50
12. Мордовия Заявка 37 12 11 14 36 - 43 47
13. Луч Заявка 37 10 17 10 28 - 26 47
14. Спартак-2 Заявка 37 12 9 16 44 - 46 45
15. Балтика Заявка 37 10 11 16 37 - 51 41
16. Армавир Заявка 37 9 14 14 30 - 44 41
17. Факел Заявка 37 9 13 15 36 - 40 40
18. Сибирь Заявка 37 8 12 17 28 - 45 36
19. Зенит-2 Заявка 37 7 7 23 32 - 55 28
20. Тюмень Заявка 37 5 15 17 29 - 45 24
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Чертаново

    До начала игры, которая состоится 25.05.2019, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Ротор - Чертаново
    Ротор
    52.8% (28)
    Ничья
    26.4% (14)
    Чертаново
    20.8% (11)
    1:0 Ротор
    34% (18)
    1:1 Ничья
    24.5% (13)
    2:1 Ротор
    17% (9)
    1:2 Чертаново
    13.2% (7)
    0:1 Чертаново
    3.8% (2)
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