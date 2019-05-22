Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: +10 =5 -5Тамбов 1:0 Ротор Ротор 2:1 Тюмень Мордовия 1:0 Ротор Ротор 2:2 СКА-Хабаровск
Чертаново Последние 20 матчей: +8 =6 -6Чертаново 2:1 Химки Факел 1:1 Чертаново Чертаново 1:0 Спартак-2 Шинник 3:3 Чертаново
Чертаново 3:2 Авангард Курск Сочи 2:1 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 0:2 Мордовия СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Муром 1:2 Чертаново Чертаново 0:2 Шинник Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 3:0 Краснодар-2 Балтика 2:0 Чертаново Чертаново 3:1 Нижний Новгород
Последние игры между собой
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Чертаново: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|37
|20
|10
|7
|53 - 34
|70
|2.
|Сочи
|Заявка
|37
|19
|11
|7
|62 - 33
|68
|3.
|Томь
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|40 - 25
|63
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|38 - 30
|59
|5.
|Чертаново
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|63 - 52
|58
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|46 - 39
|58
|7.
|Шинник
|Заявка
|37
|15
|12
|10
|38 - 29
|57
|8.
|Авангард Курск
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|46 - 38
|56
|9.
|Химки
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|45 - 48
|50
|10.
|Ротор
|Заявка
|37
|12
|14
|11
|33 - 34
|50
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|37
|12
|14
|11
|45 - 52
|50
|12.
|Мордовия
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|36 - 43
|47
|13.
|Луч
|Заявка
|37
|10
|17
|10
|28 - 26
|47
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|44 - 46
|45
|15.
|Балтика
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|37 - 51
|41
|16.
|Армавир
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|30 - 44
|41
|17.
|Факел
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|36 - 40
|40
|18.
|Сибирь
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|28 - 45
|36
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|37
|7
|7
|23
|32 - 55
|28
|20.
|Тюмень
|Заявка
|37
|5
|15
|17
|29 - 45
|24
Ротор
52.8% (28)
Ничья
26.4% (14)
Чертаново
20.8% (11)
1:0 Ротор
34% (18)
1:1 Ничья
24.5% (13)
2:1 Ротор
17% (9)
1:2 Чертаново
13.2% (7)
0:1 Чертаново
3.8% (2)
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