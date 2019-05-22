Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Нижний Новгород
 
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Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +8 =3 -9
СКА-Хабаровск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Армавир 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сибирь
Нижний Новгород 0:0 Балтика Зенит-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Ротор Химки 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Факел Спартак-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Шинник Авангард Курск 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Сочи Нижний Новгород 2:1 Томь Нижний Новгород 1:0 Тамбов Чертаново 3:1 Нижний Новгород Луч 1:0 Нижний Новгород Тюмень 2:1 Нижний Новгород Урал 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 СКА-Хабаровск
Мордовия Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Мордовия 1:0 Балтика Зенит-2 3:1 Мордовия Мордовия 1:0 Ротор Химки 1:1 Мордовия
Мордовия 1:1 Факел Спартак-2 4:0 Мордовия Мордовия 0:0 Шинник Авангард Курск 2:0 Мордовия Мордовия 0:2 Сочи Томь 1:0 Мордовия Мордовия 0:0 Луч Чертаново 0:2 Мордовия Мордовия 1:3 Тамбов Мордовия 0:0 Химки Мордовия 0:2 Тюмень Муром 1:2 Мордовия Пюник 1:1 Мордовия Мордовия 1:2 Ротор Мордовия 1:1 Тюмень Краснодар-2 1:2 Мордовия

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Мордовия: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Мордовия 2:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:2 Мордовия Первый дивизион Мордовия 3:1 Нижний Новгород Первый дивизион Нижний Новгород 1:1 Мордовия ФНЛ - Первый дивизион
Мордовия 3:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:1 Мордовия ФНЛ - Первый дивизион Мордовия 3:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 37 20 10 7 53 - 34 70
2. Сочи Заявка 37 19 11 7 62 - 33 68
3. Томь Заявка 37 17 12 8 40 - 25 63
4. Нижний Новгород Заявка 37 17 8 12 38 - 30 59
5. Чертаново Заявка 37 16 10 11 63 - 52 58
6. СКА-Хабаровск Заявка 37 15 13 9 46 - 39 58
7. Шинник Заявка 37 15 12 10 38 - 29 57
8. Авангард Курск Заявка 37 16 8 13 46 - 38 56
9. Химки Заявка 37 13 11 13 45 - 48 50
10. Ротор Заявка 37 12 14 11 33 - 34 50
11. Краснодар-2 Заявка 37 12 14 11 45 - 52 50
12. Мордовия Заявка 37 12 11 14 36 - 43 47
13. Луч Заявка 37 10 17 10 28 - 26 47
14. Спартак-2 Заявка 37 12 9 16 44 - 46 45
15. Балтика Заявка 37 10 11 16 37 - 51 41
16. Армавир Заявка 37 9 14 14 30 - 44 41
17. Факел Заявка 37 9 13 15 36 - 40 40
18. Сибирь Заявка 37 8 12 17 28 - 45 36
19. Зенит-2 Заявка 37 7 7 23 32 - 55 28
20. Тюмень Заявка 37 5 15 17 29 - 45 24
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Мордовия

    До начала игры, которая состоится 25.05.2019, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Нижний Новгород - Мордовия
    Нижний Новгород
    86.8% (46)
    Ничья
    9.4% (5)
    Мордовия
    3.8% (2)
    2:1 Нижний Новгород
    30.2% (16)
    1:0 Нижний Новгород
    30.2% (16)
    2:0 Нижний Новгород
    22.6% (12)
    1:1 Ничья
    7.5% (4)
    1:2 Мордовия
    3.8% (2)
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