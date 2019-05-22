Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Нижний Новгород
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Мордовия
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +8 =3 -9СКА-Хабаровск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Армавир 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сибирь
Нижний Новгород 0:0 Балтика Зенит-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Ротор Химки 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Факел Спартак-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Шинник Авангард Курск 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Сочи Нижний Новгород 2:1 Томь Нижний Новгород 1:0 Тамбов Чертаново 3:1 Нижний Новгород Луч 1:0 Нижний Новгород Тюмень 2:1 Нижний Новгород Урал 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 СКА-Хабаровск
Мордовия Последние 20 матчей: +5 =6 -9Мордовия 1:0 Балтика Зенит-2 3:1 Мордовия Мордовия 1:0 Ротор Химки 1:1 Мордовия
Мордовия 1:1 Факел Спартак-2 4:0 Мордовия Мордовия 0:0 Шинник Авангард Курск 2:0 Мордовия Мордовия 0:2 Сочи Томь 1:0 Мордовия Мордовия 0:0 Луч Чертаново 0:2 Мордовия Мордовия 1:3 Тамбов Мордовия 0:0 Химки Мордовия 0:2 Тюмень Муром 1:2 Мордовия Пюник 1:1 Мордовия Мордовия 1:2 Ротор Мордовия 1:1 Тюмень Краснодар-2 1:2 Мордовия
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Мордовия: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|37
|20
|10
|7
|53 - 34
|70
|2.
|Сочи
|Заявка
|37
|19
|11
|7
|62 - 33
|68
|3.
|Томь
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|40 - 25
|63
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|38 - 30
|59
|5.
|Чертаново
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|63 - 52
|58
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|46 - 39
|58
|7.
|Шинник
|Заявка
|37
|15
|12
|10
|38 - 29
|57
|8.
|Авангард Курск
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|46 - 38
|56
|9.
|Химки
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|45 - 48
|50
|10.
|Ротор
|Заявка
|37
|12
|14
|11
|33 - 34
|50
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|37
|12
|14
|11
|45 - 52
|50
|12.
|Мордовия
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|36 - 43
|47
|13.
|Луч
|Заявка
|37
|10
|17
|10
|28 - 26
|47
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|44 - 46
|45
|15.
|Балтика
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|37 - 51
|41
|16.
|Армавир
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|30 - 44
|41
|17.
|Факел
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|36 - 40
|40
|18.
|Сибирь
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|28 - 45
|36
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|37
|7
|7
|23
|32 - 55
|28
|20.
|Тюмень
|Заявка
|37
|5
|15
|17
|29 - 45
|24
Нижний Новгород
86.8% (46)
Ничья
9.4% (5)
Мордовия
3.8% (2)
2:1 Нижний Новгород
30.2% (16)
1:0 Нижний Новгород
30.2% (16)
2:0 Нижний Новгород
22.6% (12)
1:1 Ничья
7.5% (4)
1:2 Мордовия
3.8% (2)
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