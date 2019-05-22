Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Факел
 
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Томь

Предыдущие игры

Факел Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Луч 1:0 Факел Факел 1:1 Чертаново Тамбов 0:0 Факел Факел 1:1 Тюмень
Мордовия 1:1 Факел Факел 1:3 СКА-Хабаровск Краснодар-2 1:2 Факел Факел 0:0 Армавир Нижний Новгород 1:0 Факел Факел 1:1 Балтика Зенит-2 1:0 Факел Факел 0:0 Ротор Химки 1:1 Факел Рига 2:2 Факел Краснодар-2 0:1 Факел Факел 2:1 Левадия Факел 0:2 Авангард Курск Спартак-2 4:0 Факел Факел 2:1 Вендсиссель Сибирь 2:0 Факел
Томь Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Томь 2:1 Спартак-2 Шинник 1:0 Томь Томь 1:0 Авангард Курск Сочи 3:1 Томь
Сибирь 1:0 Томь Томь 0:0 Луч Чертаново 1:1 Томь Томь 1:1 Тамбов Тюмень 1:2 Томь Томь 1:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:0 Томь Томь 0:0 Краснодар-2 Армавир 0:0 Томь Нижний Новгород 2:1 Томь Ротор 0:0 Томь Зенит-2 0:1 Томь Балтика 1:0 Томь Томь 2:0 Химки Спартак-2 1:1 Томь Томь 2:0 Шинник

Последние игры между собой

Факел: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Томь: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Томь 2:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 1:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион Томь 0:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион
Факел 1:3 Томь ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 37 20 10 7 53 - 34 70
2. Сочи Заявка 37 19 11 7 62 - 33 68
3. Томь Заявка 37 17 12 8 40 - 25 63
4. Нижний Новгород Заявка 37 17 8 12 38 - 30 59
5. Чертаново Заявка 37 16 10 11 63 - 52 58
6. СКА-Хабаровск Заявка 37 15 13 9 46 - 39 58
7. Шинник Заявка 37 15 12 10 38 - 29 57
8. Авангард Курск Заявка 37 16 8 13 46 - 38 56
9. Химки Заявка 37 13 11 13 45 - 48 50
10. Ротор Заявка 37 12 14 11 33 - 34 50
11. Краснодар-2 Заявка 37 12 14 11 45 - 52 50
12. Мордовия Заявка 37 12 11 14 36 - 43 47
13. Луч Заявка 37 10 17 10 28 - 26 47
14. Спартак-2 Заявка 37 12 9 16 44 - 46 45
15. Балтика Заявка 37 10 11 16 37 - 51 41
16. Армавир Заявка 37 9 14 14 30 - 44 41
17. Факел Заявка 37 9 13 15 36 - 40 40
18. Сибирь Заявка 37 8 12 17 28 - 45 36
19. Зенит-2 Заявка 37 7 7 23 32 - 55 28
20. Тюмень Заявка 37 5 15 17 29 - 45 24
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Томь

    До начала игры, которая состоится 25.05.2019, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Факел - Томь
    Факел
    37.7% (20)
    Ничья
    28.3% (15)
    Томь
    34% (18)
    1:0 Факел
    28.3% (15)
    1:2 Томь
    26.4% (14)
    1:1 Ничья
    26.4% (14)
    2:1 Факел
    5.7% (3)
    0:2 Томь
    3.8% (2)
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