Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Предыдущие игры
Балтика Последние 20 матчей: +7 =5 -8Мордовия 1:0 Балтика Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Краснодар-2 2:1 Балтика Балтика 1:1 Армавир
Нижний Новгород 0:0 Балтика Балтика 1:1 Сибирь Балтика 0:2 Зенит-2 Ротор 1:0 Балтика Балтика 2:1 Химки Факел 1:1 Балтика Балтика 2:0 Спартак-2 Шинник 1:0 Балтика Балтика 2:1 Авангард Курск Сочи 4:1 Балтика Балтика 2:0 Чертаново Балтика 0:2 Луч Балтика 1:0 Томь Тамбов 2:0 Балтика Балтика 1:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:1 Балтика
Тюмень Последние 20 матчей: +3 =9 -8Тюмень 1:2 Зенит-2 Ротор 2:1 Тюмень Тюмень 0:0 Химки Факел 1:1 Тюмень
Тюмень 1:2 Спартак-2 Шинник 1:0 Тюмень Тюмень 0:1 Авангард Курск Сочи 1:1 Тюмень Тюмень 1:2 Томь Луч 1:1 Тюмень Тюмень 1:1 Чертаново Тамбов 1:1 Тюмень Сибирь 2:0 Тюмень Тюмень 2:0 Спартак-2 Мордовия 0:2 Тюмень Тюмень 2:0 Рига Тюмень 1:1 Чертаново Шинник 0:0 Тюмень Мордовия 1:1 Тюмень Армавир 1:0 Тюмень
Последние игры между собой
Балтика: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Тюмень: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|37
|20
|10
|7
|53 - 34
|70
|2.
|Сочи
|Заявка
|37
|19
|11
|7
|62 - 33
|68
|3.
|Томь
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|40 - 25
|63
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|38 - 30
|59
|5.
|Чертаново
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|63 - 52
|58
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|46 - 39
|58
|7.
|Шинник
|Заявка
|37
|15
|12
|10
|38 - 29
|57
|8.
|Авангард Курск
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|46 - 38
|56
|9.
|Химки
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|45 - 48
|50
|10.
|Ротор
|Заявка
|37
|12
|14
|11
|33 - 34
|50
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|37
|12
|14
|11
|45 - 52
|50
|12.
|Мордовия
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|36 - 43
|47
|13.
|Луч
|Заявка
|37
|10
|17
|10
|28 - 26
|47
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|44 - 46
|45
|15.
|Балтика
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|37 - 51
|41
|16.
|Армавир
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|30 - 44
|41
|17.
|Факел
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|36 - 40
|40
|18.
|Сибирь
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|28 - 45
|36
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|37
|7
|7
|23
|32 - 55
|28
|20.
|Тюмень
|Заявка
|37
|5
|15
|17
|29 - 45
|24
Балтика
75.9% (44)
Ничья
17.2% (10)
Тюмень
6.9% (4)
2:1 Балтика
37.9% (22)
1:0 Балтика
27.6% (16)
1:1 Ничья
13.8% (8)
2:0 Балтика
10.3% (6)
1:2 Тюмень
3.4% (2)
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