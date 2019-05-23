Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Балтика
 
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Тюмень

Предыдущие игры

Балтика Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Мордовия 1:0 Балтика Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Краснодар-2 2:1 Балтика Балтика 1:1 Армавир
Нижний Новгород 0:0 Балтика Балтика 1:1 Сибирь Балтика 0:2 Зенит-2 Ротор 1:0 Балтика Балтика 2:1 Химки Факел 1:1 Балтика Балтика 2:0 Спартак-2 Шинник 1:0 Балтика Балтика 2:1 Авангард Курск Сочи 4:1 Балтика Балтика 2:0 Чертаново Балтика 0:2 Луч Балтика 1:0 Томь Тамбов 2:0 Балтика Балтика 1:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:1 Балтика
Тюмень Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Тюмень 1:2 Зенит-2 Ротор 2:1 Тюмень Тюмень 0:0 Химки Факел 1:1 Тюмень
Тюмень 1:2 Спартак-2 Шинник 1:0 Тюмень Тюмень 0:1 Авангард Курск Сочи 1:1 Тюмень Тюмень 1:2 Томь Луч 1:1 Тюмень Тюмень 1:1 Чертаново Тамбов 1:1 Тюмень Сибирь 2:0 Тюмень Тюмень 2:0 Спартак-2 Мордовия 0:2 Тюмень Тюмень 2:0 Рига Тюмень 1:1 Чертаново Шинник 0:0 Тюмень Мордовия 1:1 Тюмень Армавир 1:0 Тюмень

Последние игры между собой

Балтика: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Тюмень: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Тюмень 4:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 3:1 Тюмень ФНЛ - Первый дивизион Тюмень 1:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Тюмень 2:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Балтика 1:0 Тюмень ФНЛ - Первый дивизион Тюмень 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:1 Тюмень ФНЛ - Первый дивизион Тюмень 3:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:1 Тюмень ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 37 20 10 7 53 - 34 70
2. Сочи Заявка 37 19 11 7 62 - 33 68
3. Томь Заявка 37 17 12 8 40 - 25 63
4. Нижний Новгород Заявка 37 17 8 12 38 - 30 59
5. Чертаново Заявка 37 16 10 11 63 - 52 58
6. СКА-Хабаровск Заявка 37 15 13 9 46 - 39 58
7. Шинник Заявка 37 15 12 10 38 - 29 57
8. Авангард Курск Заявка 37 16 8 13 46 - 38 56
9. Химки Заявка 37 13 11 13 45 - 48 50
10. Ротор Заявка 37 12 14 11 33 - 34 50
11. Краснодар-2 Заявка 37 12 14 11 45 - 52 50
12. Мордовия Заявка 37 12 11 14 36 - 43 47
13. Луч Заявка 37 10 17 10 28 - 26 47
14. Спартак-2 Заявка 37 12 9 16 44 - 46 45
15. Балтика Заявка 37 10 11 16 37 - 51 41
16. Армавир Заявка 37 9 14 14 30 - 44 41
17. Факел Заявка 37 9 13 15 36 - 40 40
18. Сибирь Заявка 37 8 12 17 28 - 45 36
19. Зенит-2 Заявка 37 7 7 23 32 - 55 28
20. Тюмень Заявка 37 5 15 17 29 - 45 24
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Тюмень

    До начала игры, которая состоится 25.05.2019, осталось 2 дня 3 часа 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Балтика - Тюмень
    Балтика
    75.9% (44)
    Ничья
    17.2% (10)
    Тюмень
    6.9% (4)
    2:1 Балтика
    37.9% (22)
    1:0 Балтика
    27.6% (16)
    1:1 Ничья
    13.8% (8)
    2:0 Балтика
    10.3% (6)
    1:2 Тюмень
    3.4% (2)
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