Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Болгария: Группа А. Плей-офф Лиги Европы: Плей-офф (1/2 финала)

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Германия: Плей-офф за право играть в Бундеслиге (Финал)

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Колумбия: Примера А. Плей-офф Апертуры (Группа A)

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Россия: Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье. Группа А

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Россия: Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье. Группа Б

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Чемпионат мира (до 20 лет) (Группа A)