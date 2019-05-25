Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Сьон
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Тун
0'
26' Желтая карточка
Тома Бастьен
32'
75
Timothy
Fayulu
62
Масейрас
Кентен
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
33
Леняни
Эрмир
6
Christian
Zock
17
Сонг
Александр
24
Тома
Бастьен
40
Itaitinga
7
Касами
Пайтим
10
Карлитуш
Алберту
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
14
Гельми
Рой
10
Basil
Stillhart
20
Каблан
Крис
16
Костанцо
Морено
6
Kenan
Fatkic
25
Биглер
Кевин
33
Шпильман
Марвин
9
Соргич
Деян
21
Феррейру
Нельсон
Сьон
4-3-3
Тун
4-3-3

Ход матча

26'
Тома Бастьен
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Грасcхоппер 0:3 Сьон Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:4 Янг Бойз
Цюрих 1:0 Сьон Сьон 0:3 Базель Лугано 1:1 Сьон Сьон 2:2 Люцерн Тун 1:2 Сьон Сьон 1:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 2:4 Базель Сьон 2:2 Санкт-Галлен Базель 1:0 Сьон Люцерн 1:3 Сьон Сьон 2:2 Лугано Сьон 0:1 Богемианс-1905 Арау 7:1 Сьон Сьон 2:2 Ференцварош
Тун Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Цюрих 3:0 Тун Тун 1:0 Лугано
Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун Грасcхоппер 1:1 Тун Тун 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 5:1 Тун Тун 1:2 Сьон Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Тун 1:1 Люцерн Тун 2:2 Цюрих Базель 3:1 Тун Тун 3:2 Лугано Тун 1:1 Грасcхоппер Санкт-Галлен 1:3 Тун Тун 1:1 Янг Бойз Лугано 1:3 Тун

Последние игры между собой

Сьон: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Тун: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Тун 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 4:1 Сьон Суперлига Тун 1:4 Сьон Суперлига
Сьон 7:2 Тун Суперлига Тун 0:0 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Тун Суперлига Тун 0:1 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Сьон 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Тун Суперлига Сьон 0:0 Тун Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 36 28 5 3 95 - 36 89
2. Базель 0:0 36 19 12 5 67 - 45 69
3. Санкт-Галлен 1:0 36 14 6 16 49 - 57 48
4. Лугано 0:0 36 10 16 10 47 - 46 46
5. Люцерн 0:0 35 13 5 17 56 - 57 44
6. Тун 0:0 36 11 11 14 56 - 58 44
7. Цюрих 0:1 36 11 10 15 42 - 52 43
8. Сьон 0:0 35 11 8 16 49 - 54 41
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 36 9 11 16 43 - 61 38
10. Грасcхоппер 0:0 34 5 10 19 29 - 67 25
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    Тома Бастьен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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