Швейцария: Суперлига 2018-2019
26' Желтая карточкаТома Бастьен
34
Ндойе
Бирама
33
Леняни
Эрмир
24
Тома
Бастьен
40
Itaitinga
14
Гельми
Рой
20
Каблан
Крис
25
Биглер
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
33 Леняни ЭрмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
40 ItaitingaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
84 Baltazar
-
-
-
-
Главный тренер: Murat Yakin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гельми РойЗащитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Биглер КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Ход матча
26'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +5 =5 -10Грасcхоппер 0:3 Сьон Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:4 Янг Бойз
Тун Последние 20 матчей: +5 =6 -9Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Цюрих 3:0 Тун Тун 1:0 Лугано
Последние игры между собой
Сьон: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Тун: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сьон 7:2 Тун Суперлига Тун 0:0 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Тун Суперлига Тун 0:1 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Сьон 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Тун Суперлига Сьон 0:0 Тун Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|36
|28
|5
|3
|95 - 36
|89
|2.
|Базель
|0:0
|36
|19
|12
|5
|67 - 45
|69
|3.
|Санкт-Галлен
|1:0
|36
|14
|6
|16
|49 - 57
|48
|4.
|Лугано
|0:0
|36
|10
|16
|10
|47 - 46
|46
|5.
|Люцерн
|0:0
|35
|13
|5
|17
|56 - 57
|44
|6.
|Тун
|0:0
|36
|11
|11
|14
|56 - 58
|44
|7.
|Цюрих
|0:1
|36
|11
|10
|15
|42 - 52
|43
|8.
|Сьон
|0:0
|35
|11
|8
|16
|49 - 54
|41
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|36
|9
|11
|16
|43 - 61
|38
|10.
|Грасcхоппер
|0:0
|34
|5
|10
|19
|29 - 67
|25
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