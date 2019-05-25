Швейцария: Суперлига 2018-2019
Лугано
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Корнаредо
Грасcхоппер
46
Noam
Baumann
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
15
Малле
Али
40
Нгой
Жульен
- Основной состав
-
46 Noam BaumannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
-
20 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Малле АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Нгой ЖульенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тарашай ШаниНападающий
-
-
36 Amir Saipi
-
Главный тренер: Ульрих Форте
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +6 =9 -5Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн
Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель Цюрих 0:1 Лугано Тун 3:2 Лугано Лугано 0:1 Янг Бойз Люцерн 0:3 Лугано Сьон 2:2 Лугано Лугано 1:3 Тун Лугано 0:1 Гамбург
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +2 =10 -8Грасcхоппер 0:3 Сьон Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер
Грасcхоппер 1:1 Тун Базель 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Цюрих Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Лугано Кьево 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:3 Люцерн Тун 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 3:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:4 Базель Грасcхоппер 2:2 Кемницер Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Грасcхоппер 0:0 Динамо Дрезден Грасcхоппер 1:0 Хайдук
Последние игры между собой
Лугано: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Грасcхоппер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Лугано 1:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Грасcхоппер Кубок Лугано 0:3 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:0 Лугано Суперлига Лугано 2:0 Грасcхоппер Суперлига Лугано 0:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига Лугано 4:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 6:1 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Грасcхоппер Кубок Швейцарии Грасcхоппер 2:2 Лугано Товарищеские матчи Лугано 1:0 Грасcхоппер Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|36
|28
|5
|3
|95 - 36
|89
|2.
|Базель
|0:0
|36
|19
|12
|5
|67 - 45
|69
|3.
|Санкт-Галлен
|1:0
|36
|14
|6
|16
|49 - 57
|48
|4.
|Лугано
|0:0
|36
|10
|16
|10
|47 - 46
|46
|5.
|Люцерн
|0:0
|35
|13
|5
|17
|56 - 57
|44
|6.
|Тун
|0:0
|36
|11
|11
|14
|56 - 58
|44
|7.
|Цюрих
|0:1
|36
|11
|10
|15
|42 - 52
|43
|8.
|Сьон
|0:0
|35
|11
|8
|16
|49 - 54
|41
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|36
|9
|11
|16
|43 - 61
|38
|10.
|Грасcхоппер
|0:0
|34
|5
|10
|19
|29 - 67
|25
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