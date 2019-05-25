Швейцария: Суперлига 2018-2019

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Лугано
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Грасcхоппер
0' 32'
46
Noam
Baumann
28
Сульмони
Фульвио
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
14
Саббатини
Джонатан
33
Чрнигой
Домен
32
Садику
Армандо
10
Боттани
Маттиа
19
Герндт
Александр
1
Линднер
Хайнц
11
Mersim
Asllani
8
Башич
Марко
22
Зесигер
Седрик
16
Euclides
Cabral
15
Малле
Али
30
Байрами
Недим
29
Djibril
Diani
40
Нгой
Жульен
31
Amel
Rustemoski
9
Джуричин
Марко
Лугано
3-4-3
Грасcхоппер
4-4-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн
Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель Цюрих 0:1 Лугано Тун 3:2 Лугано Лугано 0:1 Янг Бойз Люцерн 0:3 Лугано Сьон 2:2 Лугано Лугано 1:3 Тун Лугано 0:1 Гамбург
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +2 =10 -8
Грасcхоппер 0:3 Сьон Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер
Грасcхоппер 1:1 Тун Базель 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Цюрих Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Лугано Кьево 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:3 Люцерн Тун 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 3:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:4 Базель Грасcхоппер 2:2 Кемницер Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Грасcхоппер 0:0 Динамо Дрезден Грасcхоппер 1:0 Хайдук

Последние игры между собой

Лугано: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Грасcхоппер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Грасcхоппер 1:1 Лугано Суперлига Грасcхоппер 2:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:3 Лугано Суперлига
Лугано 1:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Грасcхоппер Кубок Лугано 0:3 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:0 Лугано Суперлига Лугано 2:0 Грасcхоппер Суперлига Лугано 0:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига Лугано 4:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 6:1 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Грасcхоппер Кубок Швейцарии Грасcхоппер 2:2 Лугано Товарищеские матчи Лугано 1:0 Грасcхоппер Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 36 28 5 3 95 - 36 89
2. Базель 0:0 36 19 12 5 67 - 45 69
3. Санкт-Галлен 1:0 36 14 6 16 49 - 57 48
4. Лугано 0:0 36 10 16 10 47 - 46 46
5. Люцерн 0:0 35 13 5 17 56 - 57 44
6. Тун 0:0 36 11 11 14 56 - 58 44
7. Цюрих 0:1 36 11 10 15 42 - 52 43
8. Сьон 0:0 35 11 8 16 49 - 54 41
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 36 9 11 16 43 - 61 38
10. Грасcхоппер 0:0 34 5 10 19 29 - 67 25
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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