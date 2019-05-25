Швейцария: Суперлига 2018-2019
Базель
1:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Нёвшатель Ксамакс
1:0
26' ГолКампо Самуэле
26' Желтая карточкаОкафор Ноа
43
Кайзер
Ив
15
Риверос
Блас
30
Жегрова
Эдон
11
Окафор
Ноа
12
Max
Veloso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Кайзер ИвЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Окафор НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
-
26 Калулу АльдоПолузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Max VelosoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
-
99 Kemal AdemiНападающий
-
21 Dilan Qela
-
-
Главный тренер: Stephane Henchoz
Ход матча
26'
1:0
26'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +14 =5 -1Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель
Базель 3:0 Цюрих Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель Базель 3:1 Тун Сьон 2:4 Базель Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Базель 1:0 Сьон Базель 1:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 0:4 Базель
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Стад де Ньон Нёвшатель Ксамакс 3:0 Ивердон Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Базель: победы: 12, ничьи: 7, поражения: 1
Нёвшатель Ксамакс: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 12
Базель 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Базель Суперлига Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:0 Базель Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|36
|28
|5
|3
|95 - 36
|89
|2.
|Базель
|0:0
|36
|19
|12
|5
|67 - 45
|69
|3.
|Санкт-Галлен
|1:0
|36
|14
|6
|16
|49 - 57
|48
|4.
|Лугано
|0:0
|36
|10
|16
|10
|47 - 46
|46
|5.
|Люцерн
|0:0
|35
|13
|5
|17
|56 - 57
|44
|6.
|Тун
|0:0
|36
|11
|11
|14
|56 - 58
|44
|7.
|Цюрих
|0:1
|36
|11
|10
|15
|42 - 52
|43
|8.
|Сьон
|0:0
|35
|11
|8
|16
|49 - 54
|41
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|36
|9
|11
|16
|43 - 61
|38
|10.
|Грасcхоппер
|0:0
|34
|5
|10
|19
|29 - 67
|25
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