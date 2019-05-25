Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Базель
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0'
1:0
26' Гол
Кампо Самуэле
26' Желтая карточка
Окафор Ноа
31'
35
Хансен
Мартин
34
Джака
Таулант
4
Джюмарт
Эрай
43
Кайзер
Ив
15
Риверос
Блас
7
Дзуффи
Лука
6
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
10
Кампо
Самуэле
11
Окафор
Ноа
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
32
Matthias
Minder
82
Jeremy
Huyghebaert
4
Pietro
Di
Nardo
46
Maikel
Santana
6
Пикель
Шарль
12
Max
Veloso
7
Thibault
Corbaz
3
Janick
Kamber
14
Нуццоло
Рафаэль
17
Геоффрей
Треанд
11
Карлен
Гаэтан
Базель
4-2-3-1
Нёвшатель Ксамакс
3-4-2-1

Ход матча

26'
Кампо Самуэле
1:0
26'
Окафор Ноа
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель
Базель 3:0 Цюрих Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель Базель 3:1 Тун Сьон 2:4 Базель Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Базель 1:0 Сьон Базель 1:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 0:4 Базель
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Стад де Ньон Нёвшатель Ксамакс 3:0 Ивердон Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Базель: победы: 12, ничьи: 7, поражения: 1
Нёвшатель Ксамакс: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 12
Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи
Базель 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Базель Суперлига Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:0 Базель Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 36 28 5 3 95 - 36 89
2. Базель 0:0 36 19 12 5 67 - 45 69
3. Санкт-Галлен 1:0 36 14 6 16 49 - 57 48
4. Лугано 0:0 36 10 16 10 47 - 46 46
5. Люцерн 0:0 35 13 5 17 56 - 57 44
6. Тун 0:0 36 11 11 14 56 - 58 44
7. Цюрих 0:1 36 11 10 15 42 - 52 43
8. Сьон 0:0 35 11 8 16 49 - 54 41
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 36 9 11 16 43 - 61 38
10. Грасcхоппер 0:0 34 5 10 19 29 - 67 25
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    Окафор Ноа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Кампо Самуэле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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