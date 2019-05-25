Швейцария: Суперлига 2018-2019

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Янг Бойз
1:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Люцерн
0'
27' Желтая карточка
Вока Идриз
1:0
27' Гол
Оаро Гийом
35'
26
Фон
Балльмоос
Давид
43
Мбабу
Кевин
5
Фон
Берген
Стив
23
Бенито
Лорис
21
Гарсия
Улиссес
19
Шик
Торстен
30
Лаупер
Сандро
8
Соу
Джибриль
16
Фасснахт
Кристиан
99
Оаро
Гийом
18
Нсаме
Жан-Пьер
1
Цибунг
Давид
27
Швеглер
Кристиан
5
Lucao
II
8
Кустодио
Оливер
34
Silvan
Sidler
13
Нденге
Тсии-Виллиам
42
Вока
Идриз
24
Варгас
Рубен
15
Шульц
Марвин
11
Шюрпф
Паскаль
10
Элеке
Блессинг
Янг Бойз
4-4-2
Люцерн
4-2-3-1

Ход матча

27'
 
Вока Идриз
27'
Оаро Гийом
(Гарсия Улиссес)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер Янг Бойз 3:1 Базель Сьон 0:4 Янг Бойз
Янг Бойз 2:2 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Цюрих 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Базель 2:2 Янг Бойз Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Люцерн 4:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Лугано 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Цюрих Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Виль
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Люцерн 3:0 Цюрих Базель 3:2 Люцерн Лугано 1:0 Люцерн Люцерн 3:1 Тун
Люцерн 0:1 Тун Санкт-Галлен 1:2 Люцерн Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:3 Янг Бойз Сьон 2:2 Люцерн Люцерн 0:1 Базель Тун 1:1 Люцерн Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Люцерн 4:0 Янг Бойз Грасcхоппер 1:3 Люцерн Цюрих 1:1 Люцерн Люцерн 0:3 Лугано Люцерн 1:3 Сьон Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Люцерн 3:1 Кьяссо Люцерн 0:0 Стяуа

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Люцерн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Люцерн 1:3 Янг Бойз Суперлига Люцерн 4:0 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Люцерн Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 36 29 4 3 96 - 36 91
2. Базель 1:0 36 20 11 5 68 - 45 71
3. Санкт-Галлен 1:0 36 14 6 16 49 - 57 48
4. Лугано 0:0 36 10 16 10 47 - 46 46
5. Тун 0:0 36 11 11 14 56 - 58 44
6. Люцерн 0:1 35 13 4 18 56 - 58 43
7. Цюрих 0:1 36 11 10 15 42 - 52 43
8. Сьон 0:0 35 11 8 16 49 - 54 41
9. Нёвшатель Ксамакс 0:1 36 9 10 17 43 - 62 37
10. Грасcхоппер 0:0 34 5 10 19 29 - 67 25
  • Первый тайм
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Вока Идриз получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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