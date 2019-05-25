Швейцария: Суперлига 2018-2019
Янг Бойз
1:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Стад де Суиз
Люцерн
27' Желтая карточкаВока Идриз
1:0
27' ГолОаро Гийом
43
Мбабу
Кевин
23
Бенито
Лорис
19
Шик
Торстен
99
Оаро
Гийом
5
Lucao
II
42
Вока
Идриз
24
Варгас
Рубен
15
Шульц
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
19 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Крониг ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ассале РожерНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
24 Варгас РубенПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
Ход матча
27'
27'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер Янг Бойз 3:1 Базель Сьон 0:4 Янг Бойз
Янг Бойз 2:2 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Цюрих 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Базель 2:2 Янг Бойз Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Люцерн 4:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Лугано 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Цюрих Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Виль
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =4 -9Люцерн 3:0 Цюрих Базель 3:2 Люцерн Лугано 1:0 Люцерн Люцерн 3:1 Тун
Люцерн 0:1 Тун Санкт-Галлен 1:2 Люцерн Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:3 Янг Бойз Сьон 2:2 Люцерн Люцерн 0:1 Базель Тун 1:1 Люцерн Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Люцерн 4:0 Янг Бойз Грасcхоппер 1:3 Люцерн Цюрих 1:1 Люцерн Люцерн 0:3 Лугано Люцерн 1:3 Сьон Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Люцерн 3:1 Кьяссо Люцерн 0:0 Стяуа
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Люцерн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Люцерн Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|36
|29
|4
|3
|96 - 36
|91
|2.
|Базель
|1:0
|36
|20
|11
|5
|68 - 45
|71
|3.
|Санкт-Галлен
|1:0
|36
|14
|6
|16
|49 - 57
|48
|4.
|Лугано
|0:0
|36
|10
|16
|10
|47 - 46
|46
|5.
|Тун
|0:0
|36
|11
|11
|14
|56 - 58
|44
|6.
|Люцерн
|0:1
|35
|13
|4
|18
|56 - 58
|43
|7.
|Цюрих
|0:1
|36
|11
|10
|15
|42 - 52
|43
|8.
|Сьон
|0:0
|35
|11
|8
|16
|49 - 54
|41
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|36
|9
|10
|17
|43 - 62
|37
|10.
|Грасcхоппер
|0:0
|34
|5
|10
|19
|29 - 67
|25
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