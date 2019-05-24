Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм

92' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

91' Удар от ворот произведет Амьен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

91' До Лука не смог попасть в створ ударом издали

90' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

90' Удар от ворот произведет Амьен

89' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

87' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

84' Коко Маркус из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

84' Удар от ворот произведет Генгам

84' Питерс Эрик из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

83' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Амьен

81' Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе

80' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

80' Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе

79' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

73' Блас Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе

70' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

69' Сегодняшная посещаемость составляет 12503 болельщиков

69' Удар от ворот произведет Амьен

68' Мергем Мехди не смог попасть в створ ударом издали

66' Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

65' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Менди Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Удар от ворот произведет Генгам

60' Удар от ворот произведет Генгам

60' ШАНС! Конате Мусса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

60' ШАНС! Годдос Саман нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

60' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

59' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Отличные скиллы показывает Конате Мусса , обводя своих соперников

59' Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Генгам

56' Удар от ворот произведет Генгам

56' Отеро Хуан из команды Амьен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

55' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

53' Удар от ворот произведет Генгам

53' Отеро Хуан не смог попасть в створ ударом издали

53' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

50' Удар от ворот произведет Генгам

49' Какой промах! Гирасси Серу имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

49' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Г О О О О Л - Годдос Саман изменил счет на табло!

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.