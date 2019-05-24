Франция: Лига 1 2018-2019
Амьен
2:1
Конец матча
Стадион: Де ла Ликорн Зрители: 12503
Генгам
1:0
14' ГолГирасси Серу
2:0
47' ГолГоддос Саман
2:1
66' ГолМенди Александр
26
Питерс
Эрик
11
Отеро
Хуан
17
Блен
Алексис
15
Конате
Мусса
20
Эбоа
Феликс
8
До
Лука
19
Мергем
Мехди
11
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Питерс ЭрикЗащитник
-
11 Отеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Конате МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тьоте ШейкНападающий
-
24 Бодмер МатьёНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Эбоа ФеликсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
19 Мергем МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Тюрам МаркусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Траоре ШейкЗащитник
-
13 Ларссон ЮханЗащитник
-
22 Дидо ЭтьенПолузащитник
-
26 Ру НоланНападающий
-
24 Коко МаркусНападающий
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
1:0
47'
2:0
66'
2:1
73'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
9 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 8
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Амьен Последние 20 матчей: +3 =9 -8Монако 2:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Монпелье 1:1 Амьен Амьен 0:0 Страсбург
Генгам Последние 20 матчей: +4 =7 -9Генгам 2:2 Ним Ренн 1:1 Генгам Генгам 0:0 Кан Ницца 3:0 Генгам
Последние игры между собой
Амьен: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 0
Генгам: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|38
|29
|4
|5
|105 - 35
|91
|2.
|Лилль
|Заявка
|38
|22
|9
|7
|68 - 33
|75
|3.
|Лион
|Заявка
|38
|21
|9
|8
|70 - 47
|72
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|38
|19
|9
|10
|59 - 41
|66
|5.
|Марсель
|Заявка
|38
|18
|7
|13
|60 - 52
|61
|6.
|Монпелье
|Заявка
|38
|15
|14
|9
|53 - 42
|59
|7.
|Ницца
|Заявка
|38
|15
|11
|12
|30 - 35
|56
|8.
|Реймс
|Заявка
|38
|13
|16
|9
|39 - 42
|55
|9.
|Ним
|Заявка
|38
|15
|8
|15
|57 - 58
|53
|10.
|Ренн
|Заявка
|38
|13
|13
|12
|55 - 52
|52
|11.
|Страсбург
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|58 - 48
|49
|12.
|Нант
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|48 - 48
|48
|13.
|Анже
|Заявка
|38
|10
|16
|12
|44 - 49
|46
|14.
|Бордо
|Заявка
|38
|10
|11
|17
|34 - 42
|41
|15.
|Амьен
|Заявка
|38
|9
|11
|18
|31 - 52
|38
|16.
|Тулуза
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|35 - 57
|38
|17.
|Монако
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|38 - 57
|36
|18.
|Дижон
|Заявка
|38
|9
|7
|22
|31 - 60
|34
|19.
|Кан
|Заявка
|38
|7
|12
|19
|29 - 54
|33
|20.
|Генгам
|Заявка
|38
|5
|12
|21
|28 - 68
|27
Амьен
73.8% (107)
Ничья
20% (29)
Генгам
6.2% (9)
1:0 Амьен
39.3% (57)
2:1 Амьен
21.4% (31)
1:1 Ничья
16.6% (24)
2:0 Амьен
11.7% (17)
0:1 Генгам
2.8% (4)
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