Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Амьен
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 12503
Генгам
0'
1:0
14' Гол
Гирасси Серу
2:0
47' Гол
Годдос Саман
2:1
66' Гол
Менди Александр
90'+2
1
Гартнер
Регис
4
Крафт
Эмиль
2
Гуано
Принс-Десир
12
Дибасси
Бакай
26
Питерс
Эрик
11
Отеро
Хуан
6
Монкондю
Томас
17
Блен
Алексис
7
Годдос
Саман
15
Конате
Мусса
9
Гирасси
Серу
16
Кайяр
Марк-Орель
2
Икоко
Джордан
20
Эбоа
Феликс
15
Сорбон
Жереми
5
Ребошу
Педру
6
Фири
Лебоганг
8
До
Лука
19
Мергем
Мехди
7
Блас
Людовик
11
Тюрам
Маркус
9
Менди
Александр
Амьен
4-4-2
Генгам
4-2-3-1

Ход матча

14'
Гирасси Серу
1:0
46'
Аденон Халед
Гуано Принс-Десир
 
47'
Годдос Саман
(Гирасси Серу)
2:0
58'
 
Коко Маркус
Тюрам Маркус
66'
2:1
Менди Александр
(Ребошу Педру)
67'
 
Ру Нолан
Фири Лебоганг
73'
Тьоте Шейк
Отеро Хуан
 
74'
 
Дидо Этьен
Менди Александр
82'
Гнаоре Эдди
Конате Мусса
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Монако 2:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Монпелье 1:1 Амьен Амьен 0:0 Страсбург
Нант 3:2 Амьен Дижон 0:0 Амьен Амьен 2:2 Сент-Этьен Амьен 0:0 Бордо Анже 0:0 Амьен Амьен 2:1 Ним Реймс 2:2 Амьен Амьен 1:0 Ницца Марсель 2:0 Амьен Амьен 1:0 Кан Ренн 1:0 Амьен Амьен 0:1 Лион Амьен 0:2 Лион Лилль 2:1 Амьен Амьен 0:3 ПСЖ Амьен 0:0 Анже
Генгам Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Генгам 2:2 Ним Ренн 1:1 Генгам Генгам 0:0 Кан Ницца 3:0 Генгам
Генгам 1:3 Марсель Страсбург 3:3 Генгам Генгам 1:1 Монако Монпелье 2:0 Генгам Страсбург 0:0 Генгам Генгам 1:0 Дижон Тулуза 1:0 Генгам Генгам 0:0 Нант Генгам 1:0 Анже Бордо 0:0 Генгам Лион 2:1 Генгам Генгам 0:2 Лилль Генгам 1:2 Лион Генгам 2:2 Монако Генгам 0:1 Реймс Нанси 1:2 Генгам

Последние игры между собой

Амьен: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 0
Генгам: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 6
Генгам 1:2 Амьен Лига 1 Амьен 3:1 Генгам Лига 1 Генгам 1:1 Амьен Лига 1 Генгам 1:1 Амьен Лига 2
Амьен 0:0 Генгам Лига 2 Амьен 2:1 Генгам Национальный чемпионат Генгам 1:2 Амьен Национальный чемпионат Амьен 3:3 Генгам Лига 2 Генгам 0:0 Амьен Лига 2 Амьен 3:1 Генгам Лига 2 Амьен 2:1 Генгам Кубок
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 38 29 4 5 105 - 35 91
2. Лилль Заявка 38 22 9 7 68 - 33 75
3. Лион Заявка 38 21 9 8 70 - 47 72
4. Сент-Этьен Заявка 38 19 9 10 59 - 41 66
5. Марсель Заявка 38 18 7 13 60 - 52 61
6. Монпелье Заявка 38 15 14 9 53 - 42 59
7. Ницца Заявка 38 15 11 12 30 - 35 56
8. Реймс Заявка 38 13 16 9 39 - 42 55
9. Ним Заявка 38 15 8 15 57 - 58 53
10. Ренн Заявка 38 13 13 12 55 - 52 52
11. Страсбург Заявка 38 11 16 11 58 - 48 49
12. Нант Заявка 38 13 9 16 48 - 48 48
13. Анже Заявка 38 10 16 12 44 - 49 46
14. Бордо Заявка 38 10 11 17 34 - 42 41
15. Амьен Заявка 38 9 11 18 31 - 52 38
16. Тулуза Заявка 38 8 14 16 35 - 57 38
17. Монако Заявка 38 8 12 18 38 - 57 36
18. Дижон Заявка 38 9 7 22 31 - 60 34
19. Кан Заявка 38 7 12 19 29 - 54 33
20. Генгам Заявка 38 5 12 21 28 - 68 27
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Амьен 2:1 Генгам
Амьен
73.8% (107)
Ничья
20% (29)
Генгам
6.2% (9)
1:0 Амьен
39.3% (57)
2:1 Амьен
21.4% (31)
1:1 Ничья
16.6% (24)
2:0 Амьен
11.7% (17)
0:1 Генгам
2.8% (4)
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