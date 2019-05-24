Франция: Лига 1 2018-2019
Дижон
2:1
Конец матча
Стадион: Стад Гастон Жерар
Тулуза
26' Желтая карточкаСидибе Калиду
0:1
33' ГолДиаките Бафоде
37' Желтая карточкаАгер Наиф
1:1
58' ГолСлити Наим
2:1
62' ГолТавареш Жулио
84' Желтая карточкаЖюльен Кристофер
88' Желтая карточкаЖано Бенжамин
26
Шафик
Фуад
14
Мари
Жордан
34
Kouadio
Kone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Каба СориНападающий
-
10 Слити НаимНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kouadio KoneПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Видаль МаркВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Босток ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
26'
33'
0:1
37'
58'
1:1
62'
2:1
84'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 8
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +6 =2 -12ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 2:1 Страсбург Нант 3:0 Дижон Кан 1:0 Дижон
Тулуза Последние 20 матчей: +4 =8 -8Тулуза 2:5 Марсель Амьен 0:0 Тулуза Тулуза 2:2 Ренн Сент-Этьен 2:0 Тулуза
Последние игры между собой
Дижон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Тулуза: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|38
|29
|4
|5
|105 - 35
|91
|2.
|Лилль
|Заявка
|38
|22
|9
|7
|68 - 33
|75
|3.
|Лион
|Заявка
|38
|21
|9
|8
|70 - 47
|72
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|38
|19
|9
|10
|59 - 41
|66
|5.
|Марсель
|Заявка
|38
|18
|7
|13
|60 - 52
|61
|6.
|Монпелье
|Заявка
|38
|15
|14
|9
|53 - 42
|59
|7.
|Ницца
|Заявка
|38
|15
|11
|12
|30 - 35
|56
|8.
|Реймс
|Заявка
|38
|13
|16
|9
|39 - 42
|55
|9.
|Ним
|Заявка
|38
|15
|8
|15
|57 - 58
|53
|10.
|Ренн
|Заявка
|38
|13
|13
|12
|55 - 52
|52
|11.
|Страсбург
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|58 - 48
|49
|12.
|Нант
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|48 - 48
|48
|13.
|Анже
|Заявка
|38
|10
|16
|12
|44 - 49
|46
|14.
|Бордо
|Заявка
|38
|10
|11
|17
|34 - 42
|41
|15.
|Амьен
|Заявка
|38
|9
|11
|18
|31 - 52
|38
|16.
|Тулуза
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|35 - 57
|38
|17.
|Монако
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|38 - 57
|36
|18.
|Дижон
|Заявка
|38
|9
|7
|22
|31 - 60
|34
|19.
|Кан
|Заявка
|38
|7
|12
|19
|29 - 54
|33
|20.
|Генгам
|Заявка
|38
|5
|12
|21
|28 - 68
|27
Дижон
62.8% (91)
Ничья
25.5% (37)
Тулуза
11.7% (17)
2:1 Дижон
33.8% (49)
1:0 Дижон
22.8% (33)
1:1 Ничья
22.1% (32)
1:2 Тулуза
7.6% (11)
2:0 Дижон
5.5% (8)
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