Франция: Лига 1 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Дижон
2:1
Конец матча

Стадион:
Тулуза
0'
26' Желтая карточка
Сидибе Калиду
0:1
33' Гол
Диаките Бафоде
37' Желтая карточка
Агер Наиф
1:1
58' Гол
Слити Наим
2:1
62' Гол
Тавареш Жулио
84' Желтая карточка
Жюльен Кристофер
88' Желтая карточка
Жано Бенжамин
90'+7
1
Рунарссон
Рунар
2
Альфонс
Микаэль
4
Агер
Наиф
24
Лаутоа
Веслей
26
Шафик
Фуад
14
Мари
Жордан
20
Амальфитано
Ромен
15
Бальмон
Флорен
9
Саид
Уэсли
11
Тавареш
Жулио
29
Жано
Бенжамин
1
Гойкоэчеа
Мауро
5
Морейра
Стивен
3
Сёдзи
Гэн
6
Жюльен
Кристофер
19
Диаките
Бафоде
17
Сангаре
Ибрахим
26
Сидибе
Калиду
14
Доссеви
Матьё
34
Kouadio
Kone
11
Натан
Н'Гумоу
10
Лейя-Исека
Аарон
Дижон
4-3-3
Тулуза
4-2-3-1

Ход матча

26'
 
Сидибе Калиду
33'
0:1
Диаките Бафоде
37'
Агер Наиф
 
46'
Слити Наим
Амальфитано Ромен
 
55'
Ямбере Седрик
Бальмон Флорен
 
58'
Слити Наим
1:1
62'
Тавареш Жулио
(Саид Уэсли)
2:1
69'
 
Дурмаз Джимми
Kouadio Kone
71'
 
Саного Яя
Натан Н'Гумоу
72'
Квон Чхан Хун
Тавареш Жулио
 
77'
 
Мубеле Фирмин
Доссеви Матьё
84'
 
Жюльен Кристофер
88'
Жано Бенжамин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +6 =2 -12
ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 2:1 Страсбург Нант 3:0 Дижон Кан 1:0 Дижон
Дижон 3:2 Ренн Дижон 0:0 Амьен Лион 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ницца Генгам 1:0 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Дижон 1:1 Реймс Лилль 1:0 Дижон ПСЖ 3:0 Дижон Дижон 0:1 Сент-Этьен Ним 2:0 Дижон Дижон 1:2 Марсель Круа 0:3 Дижон Анже 1:0 Дижон Дижон 2:0 Монако Сент-Этьен 3:6 Дижон
Тулуза Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Тулуза 2:5 Марсель Амьен 0:0 Тулуза Тулуза 2:2 Ренн Сент-Этьен 2:0 Тулуза
Тулуза 0:0 Лилль Монпелье 2:1 Тулуза Тулуза 1:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ Ницца 1:1 Тулуза Тулуза 1:0 Генгам Лион 5:1 Тулуза Тулуза 1:1 Кан Бордо 2:1 Тулуза Тулуза 1:1 Реймс Нант 2:0 Тулуза Монако 2:1 Тулуза Тулуза 0:0 Анже Тулуза 4:4 Реймс Ним 0:1 Тулуза Тулуза 2:2 Лион

Последние игры между собой

Дижон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Тулуза: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Тулуза 2:2 Дижон Лига 1 Тулуза 0:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Дижон Лига 1
Дижон 2:0 Тулуза Лига 1 Дижон 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:0 Дижон Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 38 29 4 5 105 - 35 91
2. Лилль Заявка 38 22 9 7 68 - 33 75
3. Лион Заявка 38 21 9 8 70 - 47 72
4. Сент-Этьен Заявка 38 19 9 10 59 - 41 66
5. Марсель Заявка 38 18 7 13 60 - 52 61
6. Монпелье Заявка 38 15 14 9 53 - 42 59
7. Ницца Заявка 38 15 11 12 30 - 35 56
8. Реймс Заявка 38 13 16 9 39 - 42 55
9. Ним Заявка 38 15 8 15 57 - 58 53
10. Ренн Заявка 38 13 13 12 55 - 52 52
11. Страсбург Заявка 38 11 16 11 58 - 48 49
12. Нант Заявка 38 13 9 16 48 - 48 48
13. Анже Заявка 38 10 16 12 44 - 49 46
14. Бордо Заявка 38 10 11 17 34 - 42 41
15. Амьен Заявка 38 9 11 18 31 - 52 38
16. Тулуза Заявка 38 8 14 16 35 - 57 38
17. Монако Заявка 38 8 12 18 38 - 57 36
18. Дижон Заявка 38 9 7 22 31 - 60 34
19. Кан Заявка 38 7 12 19 29 - 54 33
20. Генгам Заявка 38 5 12 21 28 - 68 27
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Офсайд
    96'
    Квон Чхан Хун из команды Дижон в офсайде
  • 96'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья свистит. Мубеле Фирмин атаковал сзади соперника. Это Слити Наим заработал своей команде штрафной
  • 95'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 95'
    Слити Наим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    94'
    Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
  • 94'
    Саид Уэсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 94'
    Калиду Сидибе из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Дурмаз Джимми мяч отрикошетил от ворот
  • 93'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 91'
    Дурмаз Джимми не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Морейра Стивен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Слити Наим
  • Фол, нарушение
    90'
    Калиду Сидибе задерживает мяч рукой
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 89'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 89'
    Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    88'
    Жано Бенжамин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    88'
    Судья сигнализирует, что Жано Бенжамин из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Жюльен Кристофер
  • Фол, нарушение
    88'
    Жано Бенжамин наказан за толчок Калиду Сидибе
  • 88'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 87'
    Морейра Стивен не смог попасть в створ ударом издали
  • 86'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 85'
    Слити Наим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Желтая карточка
    84'
    Жюльен Кристофер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    84'
    Жюльен Кристофер из команды Тулуза играет слишком грубо. Слити Наим оказался на газоне.
  • 84'
    Отличные скиллы показывает Слити Наим, обводя своих соперников
  • 83'
    Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    83'
    Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
  • 83'
    Саного Яя из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 82'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 82'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Жано Бенжамин
  • 81'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 80'
    Матч возобновлен
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 78'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Фол, нарушение
    78'
    Судья сигнализирует, что Агер Наиф из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Саного Яя
  • 78'
    Квон Чхан Хун из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 77'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 77'
    Тактическая замена. Доссеви Матьё уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
  • 77'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 76'
    Саид Уэсли решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    75'
    Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Квон Чхан Хун
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 75'
    Хорошую попытку сделал Саид Уэсли. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 75'
    Отличные скиллы показывает Саид Уэсли, обводя своих соперников
  • 73'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 73'
    Матч возобновлен
  • 72'
    Тавареш Жулио получил травму и заменен. Квон Чхан Хун выходит на поле.
  • 72'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 71'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Тактическая замена. Натан Н'Гумоу уходит с поля и его заменяет Саного Яя
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 70'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Тактическая замена. Kouadio Kone уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
  • 68'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    67'
    Жюльен Кристофер задерживает мяч рукой
  • 67'
    Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Kouadio Kone
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 65'
    Бафоде Диаките предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    65'
    Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
  • 65'
    Жано Бенжамин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 65'
    Саид Уэсли из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 64'
    Матч возобновлен
  • 62'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 62'
    Саид Уэсли сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    62'
    Г О О О О Л - Тавареш Жулио изменил счет на табло!
  • 62'
    Саид Уэсли из команды Дижон забрасывает мяч в штрафную.
  • 62'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 61'
    Жано Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
  • 60'
    Дижон контролирует мяч.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Слити Наим забивает!
  • 58'
    Отличные скиллы показывает Слити Наим, обводя своих соперников
  • 58'
    Вратарь парирует удар, который нанес Саид Уэсли, и мяч снова в игре
  • 57'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 57'
    Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали
  • 56'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 55'
    Тактическая замена. Бальмон Флорен уходит с поля и его заменяет Ямбере Седрик
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 55'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 53'
    Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали
  • 53'
    Натан Н'Гумоу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 53'
    Доссеви Матьё нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
  • 53'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 52'
    Саид Уэсли из команды Дижон делает пас партнеру.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 52'
    Доссеви Матьё не смог попасть в створ ударом издали
  • 51'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 49'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Гойкоэчеа Мауро взял и забрал мяч на выходе
  • 49'
    Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    48'
    Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
  • 47'
    Саид Уэсли мяч отрикошетил от ворот
  • 46'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 46'
    Тактическая замена. Амальфитано Ромен уходит с поля и его заменяет Слити Наим
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 46'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
  • 46'
    Бальмон Флорен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    45'
    Сангаре Ибрахим наказан за толчок Саид Уэсли
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 45'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 44'
    Шафик Фуад из команды Дижон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 44'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 43'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Матч возобновлен
  • 42'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сёдзи Гэн
  • 41'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 40'
    Морейра Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    40'
    Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой справа.
  • 39'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 39'
    Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Жано Бенжамин из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • Желтая карточка
    37'
    Агер Наиф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья свистит. Агер Наиф атаковал сзади соперника. Это Доссеви Матьё заработал своей команде штрафной
  • 36'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 36'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 35'
    Хорошую попытку сделал Шафик Фуад. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л! - Бафоде Диаките из команды Тулуза забивает благодаря рикошету.
  • 33'
    Плохо сыграл Агер Наиф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 33'
    Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 33'
    Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой слева.
  • 33'
    Хороший удар издали нанес Сангаре Ибрахим, но отличный сейв сделал Рунарссон Рунар. Угловой.
  • 33'
    Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Морейра Стивен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 32'
    Морейра Стивен не смог попасть в створ ударом издали
  • 32'
    Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой слева.
  • 31'
    Лейя-Исека Аарон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 31'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза делает пас партнеру.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 29'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 29'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 28'
    Отличные скиллы показывает Натан Н'Гумоу, обводя своих соперников
  • 28'
    Натан Н'Гумоу из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
  • 28'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    26'
    Калиду Сидибе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
  • Фол, нарушение
    26'
    Саид Уэсли из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Бафоде Диаките пострадал.
  • 26'
    Бафоде Диаките выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 25'
    Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    25'
    Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой справа.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 24'
    ШАНС! Жано Бенжамин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 23'
    Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Бафоде Диаките выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    Калиду Сидибе наказан за толчок Жано Бенжамин
  • 20'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 20'
    Тавареш Жулио нанес удар головой, но Гойкоэчеа Мауро спокойно отбил мяч.
  • 19'
    Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 19'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Альфонс Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Сангаре Ибрахим из команды Тулуза подал угловой справа.
  • 18'
    Доссеви Матьё мяч отрикошетил от ворот
  • 17'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 17'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 15'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 14'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 13'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Натан Н'Гумоу из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 13'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза делает пас партнеру.
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Бальмон Флорен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Калиду Сидибе
  • 11'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 11'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 9'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Дижон контролирует мяч.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • Офсайд
    7'
    Тавареш Жулио задерживает мяч рукой
  • 6'
    Опасность предотвращена - Жюльен Кристофер из команды Тулуза вступил в отбор удачно
  • 6'
    Отличные скиллы показывает Саид Уэсли, обводя своих соперников
  • 6'
    Бафоде Диаките ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Kouadio Kone из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 5'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Натан Н'Гумоу наказан за толчок Лаутоа Веслей
  • 4'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Морейра Стивен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    4'
    Амальфитано Ромен возвращается на поле.
  • 4'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    4'
    Ох, нехорошо это выглядит. Амальфитано Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    3'
    Амальфитано Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 2'
    Морейра Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Дижон контролирует мяч.
  • 2'
    Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 1'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Тулуза начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дижон 2:1 Тулуза
Дижон
62.8% (91)
Ничья
25.5% (37)
Тулуза
11.7% (17)
2:1 Дижон
33.8% (49)
1:0 Дижон
22.8% (33)
1:1 Ничья
22.1% (32)
1:2 Тулуза
7.6% (11)
2:0 Дижон
5.5% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...