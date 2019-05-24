Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

96' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

95' Слити Наим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Саид Уэсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Калиду Сидибе из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...

94' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Дижон

91' Дурмаз Джимми не смог попасть в створ ударом издали

91' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Калиду Сидибе задерживает мяч рукой

90' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

89' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Жано Бенжамин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Жано Бенжамин наказан за толчок Калиду Сидибе

88' Удар от ворот произведет Дижон

87' Морейра Стивен не смог попасть в створ ударом издали

86' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Тулуза

85' Слити Наим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

85' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

84' Жюльен Кристофер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Отличные скиллы показывает Слити Наим , обводя своих соперников

83' Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе

82' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Тулуза

82' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

80' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

78' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

77' Удар от ворот произведет Дижон

77' Удар от ворот произведет Тулуза

76' Саид Уэсли решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

75' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

75' Хорошую попытку сделал Саид Уэсли . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Отличные скиллы показывает Саид Уэсли , обводя своих соперников

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Тактическая замена. Натан Н'Гумоу уходит с поля и его заменяет Саного Яя

70' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

70' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Тактическая замена. Kouadio Kone уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми

68' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

65' Бафоде Диаките предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Жано Бенжамин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

64' Матч возобновлен

62' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

62' Г О О О О Л - Тавареш Жулио изменил счет на табло!

62' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Тулуза

61' Жано Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали

60' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

58' Г О О О О Л - Слити Наим забивает!

58' Отличные скиллы показывает Слити Наим , обводя своих соперников

58' Вратарь парирует удар, который нанес Саид Уэсли , и мяч снова в игре

57' Удар от ворот произведет Дижон

57' Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали

56' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

55' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

54' Удар от ворот произведет Дижон

53' Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали

53' Натан Н'Гумоу нанес удар, но тот был заблокирован.

53' Доссеви Матьё нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

52' Удар от ворот произведет Дижон

52' Доссеви Матьё не смог попасть в створ ударом издали

51' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

49' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Гойкоэчеа Мауро взял и забрал мяч на выходе

48' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота