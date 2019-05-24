Франция: Лига 1 2018-2019

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

47' Пье Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

44' Eduardo Camavinga предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Лилль

42' Eduardo Camavinga нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Плохо сыграл Реми Лоик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' Удар от ворот произведет Лилль

40' Ренн имеет хороший шанс забить.

40' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

39' Удар от ворот произведет Лилль

39' Выглядело как неплохой момент. Сарр Исмаила из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

39' Eduardo Camavinga из команды Ренн делает пас партнеру.

38' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Иконе Джонатан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

36' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Г О О О О Л - Реми Лоик изменил счет на табло!

35' Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан , обводя своих соперников

35' Лилль имеет хороший шанс забить.

35' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

34' Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Араужо Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Eduardo Camavinga наказан за толчок Иконе Джонатан

33' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Лилль

32' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

29' Удар от ворот произведет Ренн

27' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

26' Матч возобновлен

25' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

25' Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Араужо Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Eduardo Camavinga выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

23' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

19' Удар от ворот произведет Лилль

19' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Ренн

16' Матч возобновлен

15' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

15' Сумаоро Адама получает желтую карточку за неспортивное поведение

15' Сарр Исмаила получает желтую карточку за неспортивное поведение

15' Реми Лоик получает желтую карточку за неспортивное поведение

13' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

12' Пье Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Ренн

10' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

9' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Eduardo Camavinga возвращается на поле.

9' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Eduardo Camavinga получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Ох, нехорошо это выглядит. Пье Жереми получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Eduardo Camavinga на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Пье Жереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Пье Жереми наказан за толчок Eduardo Camavinga

7' Мендес Тьяго из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Мешер Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

4' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Ренн начинает с центра поля