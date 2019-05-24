Франция: Лига 1 2018-2019
Ренн
3:1
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
Лилль
15' Желтая карточкаРеми Лоик
15' Желтая карточкаСарр Исмаила
15' Желтая карточкаСумаоро Адама
1:0
16' ПенальтиНьянг М'Байе
1:1
35' ГолРеми Лоик
2:1
60' ГолСарр Исмаила
3:1
72' ГолНьянг М'Байе
90' Красная карточкаАраужо Луис
40
Коубек
Томаш
27
Траоре
Амари
23
Эну
Адриен
11
Ньянг
М'Байе
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
28
Рейнилду
23
Мендес
Тьяго
20
Тьяго
Маия
11
Араужо
Луис
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
-
31 Боеу СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 РейнилдуЗащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
20 Тьяго МаияПолузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
-
10 Фонте РуйНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
15'
15'
15'
16'
1:0
35'
1:1
60'
2:1
72'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
8 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +7 =8 -5Страсбург 0:2 Ренн Ренн 1:1 Генгам Тулуза 2:2 Ренн Ренн 2:2 Монако
Лилль Последние 20 матчей: +13 =5 -2Лилль 5:0 Анже Лилль 1:0 Бордо Лион 2:2 Лилль Лилль 5:0 Ним
Последние игры между собой
Ренн: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Лилль: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Лилль 4:2 Ренн Товарищеские матчи Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Кубок Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1 Лилль 3:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|38
|29
|4
|5
|105 - 35
|91
|2.
|Лилль
|Заявка
|38
|22
|9
|7
|68 - 33
|75
|3.
|Лион
|Заявка
|38
|21
|9
|8
|70 - 47
|72
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|38
|19
|9
|10
|59 - 41
|66
|5.
|Марсель
|Заявка
|38
|18
|7
|13
|60 - 52
|61
|6.
|Монпелье
|Заявка
|38
|15
|14
|9
|53 - 42
|59
|7.
|Ницца
|Заявка
|38
|15
|11
|12
|30 - 35
|56
|8.
|Реймс
|Заявка
|38
|13
|16
|9
|39 - 42
|55
|9.
|Ним
|Заявка
|38
|15
|8
|15
|57 - 58
|53
|10.
|Ренн
|Заявка
|38
|13
|13
|12
|55 - 52
|52
|11.
|Страсбург
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|58 - 48
|49
|12.
|Нант
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|48 - 48
|48
|13.
|Анже
|Заявка
|38
|10
|16
|12
|44 - 49
|46
|14.
|Бордо
|Заявка
|38
|10
|11
|17
|34 - 42
|41
|15.
|Амьен
|Заявка
|38
|9
|11
|18
|31 - 52
|38
|16.
|Тулуза
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|35 - 57
|38
|17.
|Монако
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|38 - 57
|36
|18.
|Дижон
|Заявка
|38
|9
|7
|22
|31 - 60
|34
|19.
|Кан
|Заявка
|38
|7
|12
|19
|29 - 54
|33
|20.
|Генгам
|Заявка
|38
|5
|12
|21
|28 - 68
|27
Ренн
19.3% (28)
Ничья
44.8% (65)
Лилль
35.9% (52)
1:1 Ничья
36.6% (53)
1:2 Лилль
24.1% (35)
1:0 Ренн
10.3% (15)
0:1 Лилль
6.9% (10)
2:1 Ренн
6.9% (10)
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