Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Ренн
3:1
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
15' Желтая карточка
Реми Лоик
15' Желтая карточка
Сарр Исмаила
15' Желтая карточка
Сумаоро Адама
1:0
16' Пенальти
Ньянг М'Байе
1:1
35' Гол
Реми Лоик
2:1
60' Гол
Сарр Исмаила
3:1
72' Гол
Ньянг М'Байе
90' Красная карточка
Араужо Луис
90'+5
40
Коубек
Томаш
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
4
Мешер
Андре
15
Бенсебаини
Рами
7
Сарр
Исмаила
39
Камавинжа
Эдуардо
8
Гренье
Клеман
22
Дель
Кастильо
Ромен
23
Эну
Адриен
11
Ньянг
М'Байе
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
6
Фонте
Жозе
5
Сумаоро
Адама
28
Рейнилду
23
Мендес
Тьяго
20
Тьяго
Маия
11
Араужо
Луис
12
Иконе
Джонатан
14
Бамба
Джонатан
9
Реми
Лоик
Ренн
4-4-2
Лилль
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Реми Лоик
15'
Сарр Исмаила
 
15'
 
Сумаоро Адама
16'
Ньянг М'Байе
1:0
35'
1:1
Реми Лоик
(Иконе Джонатан)
56'
Бааль Людовик
Бенсебаини Рами
 
60'
Сарр Исмаила
2:1
62'
 
Габриэль дос Сантос
Сумаоро Адама
72'
Ньянг М'Байе
(Эну Адриен)
3:1
73'
 
Пепе Николя
Тьяго Маия
75'
 
Фонте Руй
Реми Лоик
77'
Желен Жереми
Дель Кастильо Ромен
 
89'
Силики Джеймс
Ньянг М'Байе
 
90'
 
Араужо Луис

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Страсбург 0:2 Ренн Ренн 1:1 Генгам Тулуза 2:2 Ренн Ренн 2:2 Монако
Ренн 2:2 ПСЖ Дижон 3:2 Ренн Ренн 0:0 Ницца Ним 3:1 Ренн Анже 3:3 Ренн Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Бордо 1:1 Ренн Арсенал 3:0 Ренн Ренн 3:1 Кан Ренн 3:1 Арсенал Ренн 2:0 Орлеан Ренн 1:1 Марсель Бетис 1:3 Ренн Реймс 2:0 Ренн Ренн 3:3 Бетис
Лилль Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Лилль 5:0 Анже Лилль 1:0 Бордо Лион 2:2 Лилль Лилль 5:0 Ним
Тулуза 0:0 Лилль Лилль 5:1 ПСЖ Реймс 1:1 Лилль Нант 2:3 Лилль Лилль 0:1 Монако Сент-Этьен 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Страсбург 1:1 Лилль Лилль 0:0 Монпелье Генгам 0:2 Лилль Ренн 2:1 Лилль Лилль 4:0 Ницца Марсель 1:2 Лилль Сет 0:1 Лилль Лилль 2:1 Амьен Кан 1:3 Лилль

Последние игры между собой

Ренн: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Лилль: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ренн 2:1 Лилль Кубок Лилль 3:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Лилль Лига 1
Лилль 4:2 Ренн Товарищеские матчи Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Кубок Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1 Лилль 3:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 38 29 4 5 105 - 35 91
2. Лилль Заявка 38 22 9 7 68 - 33 75
3. Лион Заявка 38 21 9 8 70 - 47 72
4. Сент-Этьен Заявка 38 19 9 10 59 - 41 66
5. Марсель Заявка 38 18 7 13 60 - 52 61
6. Монпелье Заявка 38 15 14 9 53 - 42 59
7. Ницца Заявка 38 15 11 12 30 - 35 56
8. Реймс Заявка 38 13 16 9 39 - 42 55
9. Ним Заявка 38 15 8 15 57 - 58 53
10. Ренн Заявка 38 13 13 12 55 - 52 52
11. Страсбург Заявка 38 11 16 11 58 - 48 49
12. Нант Заявка 38 13 9 16 48 - 48 48
13. Анже Заявка 38 10 16 12 44 - 49 46
14. Бордо Заявка 38 10 11 17 34 - 42 41
15. Амьен Заявка 38 9 11 18 31 - 52 38
16. Тулуза Заявка 38 8 14 16 35 - 57 38
17. Монако Заявка 38 8 12 18 38 - 57 36
18. Дижон Заявка 38 9 7 22 31 - 60 34
19. Кан Заявка 38 7 12 19 29 - 54 33
20. Генгам Заявка 38 5 12 21 28 - 68 27
Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 48'
    Отличные скиллы показывает Дель Кастильо Ромен, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    48'
    Гренье Клеман из команды Ренн играет слишком грубо. Араужо Луис оказался на газоне.
  • 48'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Офсайд
    47'
    Траоре Амари из команды Ренн в офсайде
  • 47'
    Пье Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    46'
    Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    45'
    Араужо Луис из команды Лилль подал угловой справа.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 44'
    Eduardo Camavinga предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 44'
    Реми Лоик из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 44'
    Араужо Луис из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 44'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 42'
    Eduardo Camavinga нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 42'
    Плохо сыграл Реми Лоик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    42'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 41'
    Меньян Майк из команды Лилль сделал отличный сейв!
  • 41'
    Должен был быть гол! Эну Адриен имел отличный шанс, но Меньян Майк не дал голу состоятся!
  • 41'
    Траоре Амари нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 41'
    Меньян Майк не дал случится голу! Сарр Исмаила должен был забивать, но Меньян Майк сделал отличный сейв
  • 41'
    Гренье Клеман из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 41'
    Ньянг М'Байе из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 40'
    ШАНС! Ньянг М'Байе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 40'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 40'
    Бенсебаини Рами делает длинную передачу вперед
  • 40'
    Мендес Тьяго пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 39'
    Выглядело как неплохой момент. Сарр Исмаила из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 39'
    Eduardo Camavinga из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 38'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Ренн контролирует мяч.
  • 37'
    Иконе Джонатан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 37'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Иконе Джонатан и Араужо Луис из команды Лилль.
  • 37'
    Иконе Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 37'
    Лилль начинает контратаку
  • 36'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Иконе Джонатан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Реми Лоик изменил счет на табло!
  • 35'
    Иконе Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 35'
    Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
  • 35'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 34'
    Араужо Луис из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 34'
    Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Араужо Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Eduardo Camavinga наказан за толчок Иконе Джонатан
  • 33'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 32'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Рейнилду из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
  • 31'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Араужо Луис из команды Лилль подал угловой слева.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 29'
    Бамба Джонатан мяч отрикошетил от ворот
  • 29'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 28'
    Мендес Тьяго из команды Лилль пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Ньянг М'Байе из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
  • 27'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • Травма, повреждение
    25'
    Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    25'
    Араужо Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Араужо Луис из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Eduardo Camavinga выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Лилль контролирует мяч.
  • 23'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Иконе Джонатан наказан за толчок Да Сильва Дамьен
  • 21'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    20'
    Сарр Исмаила из команды Ренн играет слишком грубо. Тьяго Маия оказался на газоне.
  • 20'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Эну Адриен наказан за толчок Рейнилду
  • 19'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 19'
    Сарр Исмаила из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 19'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 18'
    Рейнилду из команды Лилль делает неудачный навес.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Ньянг М'Байе из команды Ренн забивает с точки!
  • 16'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • Желтая карточка
    15'
    Сумаоро Адама получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    15'
    Сарр Исмаила получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    15'
    Реми Лоик получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 13'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Фол, нарушение
    12'
    ПЕНАЛЬТИ - Мендес Тьяго из команды Лилль привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Мешер Андре.
  • Угловой
    12'
    Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
  • 12'
    Пье Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 12'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 12'
    Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    11'
    Сумаоро Адама наказан за толчок Ньянг М'Байе
  • 11'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 10'
    Шанс! Иконе Джонатан из команды Лилль пробил головой, но мимо
  • 10'
    Араужо Луис из команды Лилль забрасывает мяч в штрафную.
  • 10'
    Лилль начинает контратаку
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    9'
    Eduardo Camavinga возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    9'
    Пье Жереми возвращается на поле.
  • 9'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    8'
    Ох, нехорошо это выглядит. Eduardo Camavinga получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    8'
    Ох, нехорошо это выглядит. Пье Жереми получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    8'
    Eduardo Camavinga на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    8'
    Пье Жереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    7'
    Пье Жереми наказан за толчок Eduardo Camavinga
  • 7'
    Мендес Тьяго из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    7'
    Араужо Луис из команды Лилль подал угловой слева.
  • 6'
    Мешер Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 6'
    Лилль начинает контратаку
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Иконе Джонатан пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
  • 3'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 2'
    Опасность предотвращена - Да Сильва Дамьен из команды Ренн вступил в отбор удачно
  • 2'
    Лилль начинает контратаку
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ренн 3:1 Лилль
Ренн
19.3% (28)
Ничья
44.8% (65)
Лилль
35.9% (52)
1:1 Ничья
36.6% (53)
1:2 Лилль
24.1% (35)
1:0 Ренн
10.3% (15)
0:1 Лилль
6.9% (10)
2:1 Ренн
6.9% (10)
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