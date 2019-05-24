Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Бордо вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

96' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

96' Удар от ворот произведет Бордо

96' Удар от ворот произведет Бордо

95' ШАНС! Бове Клаудио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

95' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

95' Матч возобновлен

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Фахир Файсал из команды Кан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

93' Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Удар от ворот произведет Бордо

91' Удар от ворот произведет Бордо

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Фахир Файсал не смог попасть в створ ударом издали

91' Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Плашил Ярослав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

88' Кан имеет хороший шанс забить.

86' Бордо имеет хороший шанс забить.

86' Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе

86' Плашил Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Удар от ворот произведет Бордо

85' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

84' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Бордо имеет хороший шанс забить.

82' Удар от ворот произведет Кан

80' Матч возобновлен

80' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

80' Пуссен Гаэтан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Нинга Родрике получил желтую карточку от судьи

79' Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Отавио Пассос - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

77' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Бордо

75' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

75' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Удар от ворот произведет Бордо

72' Матч возобновлен

72' Пуссен Гаэтан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Как он промахнулся? Хауи Саиф-Эдин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

71' Плохо сыграл Кунде Жюль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Бове Клаудио из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

70' Кан имеет хороший шанс забить.

69' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

69' Кунде Жюль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Левчук Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Удар от ворот произведет Кан

67' Удар от ворот произведет Бордо

67' Какой промах! Кривелли Энцо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

66' Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

64' Левчук Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Нинга Родрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

60' Бордо имеет хороший шанс забить.

58' Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Левчук Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Левчук Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Кан имеет хороший шанс забить.

56' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Кривелли Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

54' Бордо имеет хороший шанс забить.

53' Удар от ворот произведет Бордо

53' Тактическая замена. Herman Moussaki уходит с поля и его заменяет Хауи Саиф-Эдин

53' Деминге Джесси нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

52' Отличные скиллы показывает Нинга Родрике , обводя своих соперников

51' Удар от ворот произведет Кан

51' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

50' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Бордо имеет хороший шанс забить.

49' Herman Moussaki наказан за толчок Санхаре Юнусс

48' Herman Moussaki из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

48' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Бордо имеет хороший шанс забить.

46' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля