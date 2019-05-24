Франция: Лига 1 2018-2019

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Кан
0:1
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
0:1
19' Гол
Санхаре Юнусс
78' Желтая карточка
Отавио Пассос
79' Желтая карточка
Нинга Родрике
90'+6
30
Самба
Брис
21
Гильберт
Фредерик
14
Гради
Жонатан
24
Джику
Александр
15
Имору
Эммануэль
34
Муссаки
Херман
17
Деминге
Джесси
10
Фахир
Файсал
11
Нинга
Родрике
19
Тшокунте
Малик
27
Кривелли
Энцо
16
Пуссен
Гаэтан
4
Кунде
Жюль
25
Пабло
Кастро
14
Йованович
Вукашин
3
Паленсия
Серги
5
Отавио
Пассос
18
Плашил
Ярослав
20
Сабали
Юссуф
13
Санхаре
Юнусс
7
Бриан
Джимми
11
Камано
Франсуа
Кан
4-4-2
Бордо
3-4-1-2

Ход матча

19'
0:1
Санхаре Юнусс
(Паленсия Серги)
45'
 
Левчук Игор
Пабло Кастро
53'
Хауи Саиф-Эдин
Муссаки Херман
 
65'
Бове Клаудио
Тшокунте Малик
 
67'
 
Калу Сэмьюэл
Санхаре Юнусс
76'
Армугом Йоэль
Имору Эммануэль
 
78'
 
Отавио Пассос
79'
Нинга Родрике
 
80'
 
Башич Тома
Камано Франсуа

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 12 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Кан Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Лион 4:0 Кан Кан 3:2 Реймс Генгам 0:0 Кан Кан 1:0 Дижон
Ницца 0:1 Кан Кан 0:1 Анже Ним 2:0 Кан Монако 0:1 Кан Кан 0:5 Сент-Этьен Ренн 3:1 Кан Кан 1:2 ПСЖ Лион 3:1 Кан Тулуза 1:1 Кан Кан 0:0 Страсбург Кан 0:1 Нант Амьен 1:0 Кан Бастия 2:2 Кан Монпелье 2:0 Кан Вири-Шатийон 0:6 Кан Кан 0:1 Марсель
Бордо Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Бордо 0:1 Реймс Лилль 1:0 Бордо Бордо 0:1 Анже Бордо 2:3 Лион
Ним 2:1 Бордо Сент-Этьен 3:0 Бордо Бордо 2:0 Марсель Амьен 0:0 Бордо Бордо 1:1 Ренн Монако 1:1 Бордо Бордо 1:2 Монпелье Нант 1:0 Бордо Бордо 0:0 Генгам Бордо 2:1 Тулуза ПСЖ 1:0 Бордо Марсель 1:0 Бордо Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо Бордо 1:0 Дижон Анже 1:2 Бордо

Последние игры между собой

Кан: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Бордо: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Бордо 0:0 Кан Лига 1 Бордо 0:2 Кан Лига 1 Кан 1:0 Бордо Лига 1 Кан 0:4 Бордо Лига 1
Бордо 0:0 Кан Лига 1 Кан 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:4 Кан Лига 1 Кан 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Кан Лига 1 Кан 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Кан Лига 1 Бордо 1:2 Кан Лига 1 Кан 0:0 Бордо Лига 1 Кан 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Кан Лига 1 Бордо 2:1 Кан Лига 1 Кан 5:0 Бордо Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 38 29 4 5 105 - 35 91
2. Лилль Заявка 38 22 9 7 68 - 33 75
3. Лион Заявка 38 21 9 8 70 - 47 72
4. Сент-Этьен Заявка 38 19 9 10 59 - 41 66
5. Марсель Заявка 38 18 7 13 60 - 52 61
6. Монпелье Заявка 38 15 14 9 53 - 42 59
7. Ницца Заявка 38 15 11 12 30 - 35 56
8. Реймс Заявка 38 13 16 9 39 - 42 55
9. Ним Заявка 38 15 8 15 57 - 58 53
10. Ренн Заявка 38 13 13 12 55 - 52 52
11. Страсбург Заявка 38 11 16 11 58 - 48 49
12. Нант Заявка 38 13 9 16 48 - 48 48
13. Анже Заявка 38 10 16 12 44 - 49 46
14. Бордо Заявка 38 10 11 17 34 - 42 41
15. Амьен Заявка 38 9 11 18 31 - 52 38
16. Тулуза Заявка 38 8 14 16 35 - 57 38
17. Монако Заявка 38 8 12 18 38 - 57 36
18. Дижон Заявка 38 9 7 22 31 - 60 34
19. Кан Заявка 38 7 12 19 29 - 54 33
20. Генгам Заявка 38 5 12 21 28 - 68 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кан 0:1 Бордо
Кан
58.6% (85)
Ничья
20.7% (30)
Бордо
20.7% (30)
1:0 Кан
38.6% (56)
1:1 Ничья
15.2% (22)
2:1 Кан
15.2% (22)
0:1 Бордо
11% (16)
1:2 Бордо
6.2% (9)
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