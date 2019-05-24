Франция: Лига 1 2018-2019
Кан
0:1
Конец матча
Стадион: Стад Мишель д'Орнано
Бордо
0:1
19' ГолСанхаре Юнусс
78' Желтая карточкаОтавио Пассос
79' Желтая карточкаНинга Родрике
30
Самба
Брис
10
Фахир
Файсал
25
Пабло
Кастро
20
Сабали
Юссуф
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бове КлаудиоПолузащитник
-
33 Захари ЙоннПолузащитник
-
Главный тренер: Меркадаль Фабьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Пабло КастроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сабали ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
35 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
26 Башич ТомаНападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
0:1
78'
79'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
12 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Кан Последние 20 матчей: +6 =3 -11Лион 4:0 Кан Кан 3:2 Реймс Генгам 0:0 Кан Кан 1:0 Дижон
Бордо Последние 20 матчей: +4 =4 -12Бордо 0:1 Реймс Лилль 1:0 Бордо Бордо 0:1 Анже Бордо 2:3 Лион
Последние игры между собой
Кан: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Бордо: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|38
|29
|4
|5
|105 - 35
|91
|2.
|Лилль
|Заявка
|38
|22
|9
|7
|68 - 33
|75
|3.
|Лион
|Заявка
|38
|21
|9
|8
|70 - 47
|72
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|38
|19
|9
|10
|59 - 41
|66
|5.
|Марсель
|Заявка
|38
|18
|7
|13
|60 - 52
|61
|6.
|Монпелье
|Заявка
|38
|15
|14
|9
|53 - 42
|59
|7.
|Ницца
|Заявка
|38
|15
|11
|12
|30 - 35
|56
|8.
|Реймс
|Заявка
|38
|13
|16
|9
|39 - 42
|55
|9.
|Ним
|Заявка
|38
|15
|8
|15
|57 - 58
|53
|10.
|Ренн
|Заявка
|38
|13
|13
|12
|55 - 52
|52
|11.
|Страсбург
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|58 - 48
|49
|12.
|Нант
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|48 - 48
|48
|13.
|Анже
|Заявка
|38
|10
|16
|12
|44 - 49
|46
|14.
|Бордо
|Заявка
|38
|10
|11
|17
|34 - 42
|41
|15.
|Амьен
|Заявка
|38
|9
|11
|18
|31 - 52
|38
|16.
|Тулуза
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|35 - 57
|38
|17.
|Монако
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|38 - 57
|36
|18.
|Дижон
|Заявка
|38
|9
|7
|22
|31 - 60
|34
|19.
|Кан
|Заявка
|38
|7
|12
|19
|29 - 54
|33
|20.
|Генгам
|Заявка
|38
|5
|12
|21
|28 - 68
|27
Кан
58.6% (85)
Ничья
20.7% (30)
Бордо
20.7% (30)
1:0 Кан
38.6% (56)
1:1 Ничья
15.2% (22)
2:1 Кан
15.2% (22)
0:1 Бордо
11% (16)
1:2 Бордо
6.2% (9)
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