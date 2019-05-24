Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Нант
0:1
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
28' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
0:1
60' Пенальти
Мотиба Лебо
78' Желтая карточка
Кулибали Калифа
87' Желтая карточка
Imran Louza
90'+6
16
Ольеро
Александр
25
Кватенг
Энок
26
Валонгва
Антони
4
Паллуа
Николя
6
Лима
Лукас
28
Ронжье
Валентин
19
Туре
Абдулайе
33
Imran
Louza
10
Уорис
Маджид
7
Кулибали
Калифа
18
Мутуссами
Самуэль
16
Кавасима
Эйдзи
19
Каси
Антони
13
Митрович
Стефан
3
Н'Дур
Абдалла
27
Лала
Кенни
17
Гонсальвес
Антони
18
Сиссоко
Ибраима
11
Льенар
Димитри
23
Кароль
Лионель
26
Томассон
Адриен
12
Мотиба
Лебо
Нант
4-3-3
Страсбург
3-5-1-1

Ход матча

28'
 
Сиссоко Ибраима
60'
0:1
Мотиба Лебо
70'
 
Да Кошта Нуну
Льенар Димитри
72'
Thody Elie Youan
Уорис Маджид
 
78'
Кулибали Калифа
 
79'
 
Коне Ламин
Н'Дур Абдалла
80'
Манце Антонио
Мутуссами Самуэль
 
87'
Imran Louza
 
89'
Коло-Муани Рандаль
Imran Louza
 
90'
 
Прчич Саньин
Томассон Адриен

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 13 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Монпелье 1:1 Нант Ницца 1:1 Нант Нант 3:0 Дижон Марсель 1:2 Нант
Нант 3:2 Амьен Нант 3:2 ПСЖ Нант 2:1 Лион Тулуза 1:0 Нант ПСЖ 3:0 Нант Нант 2:3 Лилль Реймс 1:0 Нант Витре 0:2 Нант Генгам 0:0 Нант Нант 1:0 Бордо Монако 1:0 Нант Кан 0:1 Нант Нант 2:4 Ним Нант 2:0 Тулуза Энтант 0:1 Нант Нант 1:1 Сент-Этьен
Страсбург Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Страсбург 0:2 Ренн Дижон 2:1 Страсбург Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург
Страсбург 1:3 Монпелье Страсбург 3:3 Генгам ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург Страсбург 2:2 Лион Ницца 1:0 Страсбург Страсбург 1:1 Лилль Кан 0:0 Страсбург Сент-Этьен 2:1 Страсбург Страсбург 1:2 Анже Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо ПСЖ 2:0 Страсбург Монако 1:5 Страсбург

Последние игры между собой

Нант: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Страсбург 2:3 Нант Лига 1 Нант 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 Нант Лига 1 Страсбург 1:0 Нант Лига 2
Нант 2:1 Страсбург Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 38 29 4 5 105 - 35 91
2. Лилль Заявка 38 22 9 7 68 - 33 75
3. Лион Заявка 38 21 9 8 70 - 47 72
4. Сент-Этьен Заявка 38 19 9 10 59 - 41 66
5. Марсель Заявка 38 18 7 13 60 - 52 61
6. Монпелье Заявка 38 15 14 9 53 - 42 59
7. Ницца Заявка 38 15 11 12 30 - 35 56
8. Реймс Заявка 38 13 16 9 39 - 42 55
9. Ним Заявка 38 15 8 15 57 - 58 53
10. Ренн Заявка 38 13 13 12 55 - 52 52
11. Страсбург Заявка 38 11 16 11 58 - 48 49
12. Нант Заявка 38 13 9 16 48 - 48 48
13. Анже Заявка 38 10 16 12 44 - 49 46
14. Бордо Заявка 38 10 11 17 34 - 42 41
15. Амьен Заявка 38 9 11 18 31 - 52 38
16. Тулуза Заявка 38 8 14 16 35 - 57 38
17. Монако Заявка 38 8 12 18 38 - 57 36
18. Дижон Заявка 38 9 7 22 31 - 60 34
19. Кан Заявка 38 7 12 19 29 - 54 33
20. Генгам Заявка 38 5 12 21 28 - 68 27
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 47'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Кароль Лионель из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    47'
    Imran Louza наказан за толчок Льенар Димитри
  • 46'
    Лима Лукас из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 46'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 44'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 43'
    Мутуссами Самуэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 43'
    Плохо сыграл Лала Кенни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 43'
    Уорис Маджид из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 41'
    Матч возобновлен
  • 41'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 40'
    Туре Абдулайе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 40'
    Imran Louza навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Травма, повреждение
    39'
    Кулибали Калифа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    38'
    Митрович Стефан из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Кулибали Калифа пострадал.
  • 38'
    Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Кватенг Энок из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 37'
    Отличные скиллы показывает Кватенг Энок, обводя своих соперников
  • 37'
    Ольеро Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 37'
    Гонсальвес Антони из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 37'
    Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    36'
    Назначен штрафной. Пострадал Томассон Адриен, его свалил Валонгва Антони.
  • 35'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 34'
    Томассон Адриен из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 34'
    Лима Лукас из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 33'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    32'
    Н'Дур Абдалла возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    32'
    Imran Louza возвращается на поле.
  • 32'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    32'
    Ох, нехорошо это выглядит. Н'Дур Абдалла получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    32'
    Ох, нехорошо это выглядит. Imran Louza получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    30'
    Imran Louza на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Мутуссами Самуэль из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 30'
    Imran Louza из команды Нант делает пас партнеру.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 29'
    Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Лима Лукас пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    28'
    Сиссоко Ибраима - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    28'
    Сиссоко Ибраима наказан за толчок Уорис Маджид
  • 28'
    Нант начинает контратаку
  • 28'
    Кароль Лионель из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 27'
    Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Кватенг Энок из команды Нант поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
  • 27'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 26'
    Лала Кенни из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 25'
    Льенар Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 25'
    Ольеро Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Лала Кенни из команды Страсбург подал угловой справа.
  • 25'
    Imran Louza предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Лала Кенни из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 24'
    Томассон Адриен из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 24'
    Валонгва Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Туре Абдулайе из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 23'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Н'Дур Абдалла из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Уорис Маджид
  • 22'
    Страсбург контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    20'
    Imran Louza из команды Нант опасно и грубо сыграл. Льенар Димитри пострадал.
  • 20'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • Офсайд
    19'
    Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
  • 19'
    Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Imran Louza нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Выглядело как неплохой момент. Кулибали Калифа из команды Нант закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 18'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
  • 15'
    Кватенг Энок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 14'
    Лима Лукас не смог попасть в створ ударом издали
  • 14'
    Кватенг Энок из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 14'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    12'
    Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
  • 11'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 11'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
  • 9'
    Опасность! Лала Кенни из команды Страсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 8'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 8'
    Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 7'
    Нант начинает контратаку
  • 6'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 5'
    Кватенг Энок из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 5'
    Мутуссами Самуэль из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 5'
    Туре Абдулайе из команды Нант делает пас партнеру.
  • 4'
    Льенар Димитри из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 3'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    3'
    Кароль Лионель из команды Страсбург в офсайде
  • 2'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 2'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Нант 0:1 Страсбург
Нант
71.9% (105)
Ничья
20.5% (30)
Страсбург
7.5% (11)
2:1 Нант
32.9% (48)
1:0 Нант
25.3% (37)
1:1 Ничья
17.1% (25)
2:0 Нант
11% (16)
1:2 Страсбург
6.2% (9)
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