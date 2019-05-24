Франция: Лига 1 2018-2019

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Thody Elie Youan нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

47' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Кароль Лионель из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Imran Louza наказан за толчок Льенар Димитри

46' Лима Лукас из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

44' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Страсбург

43' Плохо сыграл Лала Кенни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

41' Удар от ворот произведет Страсбург

41' Матч возобновлен

41' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

40' Imran Louza навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Матч возобновлен

40' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

39' Кулибали Калифа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Отличные скиллы показывает Кватенг Энок , обводя своих соперников

37' Ольеро Александр взял и забрал мяч на выходе

37' Гонсальвес Антони из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

35' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

34' Томассон Адриен из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Лима Лукас из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

33' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Imran Louza возвращается на поле.

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Дур Абдалла получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Ох, нехорошо это выглядит. Imran Louza получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Imran Louza на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Imran Louza из команды Нант делает пас партнеру.

30' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

29' Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе

29' Лима Лукас пробил со штрафного прямо в стенку

28' Сиссоко Ибраима - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

28' Кароль Лионель из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

27' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Нант

25' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

25' Ольеро Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Imran Louza предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Лала Кенни из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Валонгва Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Туре Абдулайе из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

19' Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Imran Louza нанес удар, но тот был заблокирован.

18' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Выглядело как неплохой момент. Кулибали Калифа из команды Нант закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

18' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Кватенг Энок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

14' Удар от ворот произведет Страсбург

14' Лима Лукас не смог попасть в створ ударом издали

14' Кватенг Энок из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Нант

11' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

10' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Опасность! Лала Кенни из команды Страсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

8' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Страсбург

6' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Страсбург

5' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

4' Льенар Димитри из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

3' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Нант начинает с центра поля