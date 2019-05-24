Франция: Лига 1 2018-2019
Нант
0:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Страсбург
28' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
0:1
60' ПенальтиМотиба Лебо
78' Желтая карточкаКулибали Калифа
87' Желтая карточкаImran Louza
25
Кватенг
Энок
33
Imran
Louza
10
Уорис
Маджид
19
Каси
Антони
27
Лала
Кенни
12
Мотиба
Лебо
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Imran LouzaПолузащитник
-
10 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Халилходжич Вахид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лала КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Зохи ЛюсьенНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
28'
60'
0:1
78'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
13 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +10 =4 -6Монпелье 1:1 Нант Ницца 1:1 Нант Нант 3:0 Дижон Марсель 1:2 Нант
Страсбург Последние 20 матчей: +5 =8 -7Страсбург 0:2 Ренн Дижон 2:1 Страсбург Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург
Страсбург 1:3 Монпелье Страсбург 3:3 Генгам ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург Страсбург 2:2 Лион Ницца 1:0 Страсбург Страсбург 1:1 Лилль Кан 0:0 Страсбург Сент-Этьен 2:1 Страсбург Страсбург 1:2 Анже Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо ПСЖ 2:0 Страсбург Монако 1:5 Страсбург
Последние игры между собой
Нант: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|38
|29
|4
|5
|105 - 35
|91
|2.
|Лилль
|Заявка
|38
|22
|9
|7
|68 - 33
|75
|3.
|Лион
|Заявка
|38
|21
|9
|8
|70 - 47
|72
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|38
|19
|9
|10
|59 - 41
|66
|5.
|Марсель
|Заявка
|38
|18
|7
|13
|60 - 52
|61
|6.
|Монпелье
|Заявка
|38
|15
|14
|9
|53 - 42
|59
|7.
|Ницца
|Заявка
|38
|15
|11
|12
|30 - 35
|56
|8.
|Реймс
|Заявка
|38
|13
|16
|9
|39 - 42
|55
|9.
|Ним
|Заявка
|38
|15
|8
|15
|57 - 58
|53
|10.
|Ренн
|Заявка
|38
|13
|13
|12
|55 - 52
|52
|11.
|Страсбург
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|58 - 48
|49
|12.
|Нант
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|48 - 48
|48
|13.
|Анже
|Заявка
|38
|10
|16
|12
|44 - 49
|46
|14.
|Бордо
|Заявка
|38
|10
|11
|17
|34 - 42
|41
|15.
|Амьен
|Заявка
|38
|9
|11
|18
|31 - 52
|38
|16.
|Тулуза
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|35 - 57
|38
|17.
|Монако
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|38 - 57
|36
|18.
|Дижон
|Заявка
|38
|9
|7
|22
|31 - 60
|34
|19.
|Кан
|Заявка
|38
|7
|12
|19
|29 - 54
|33
|20.
|Генгам
|Заявка
|38
|5
|12
|21
|28 - 68
|27
Нант
71.9% (105)
Ничья
20.5% (30)
Страсбург
7.5% (11)
2:1 Нант
32.9% (48)
1:0 Нант
25.3% (37)
1:1 Ничья
17.1% (25)
2:0 Нант
11% (16)
1:2 Страсбург
6.2% (9)
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