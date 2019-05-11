Франция: Лига 1 2018-2019
Реймс
Позже
Стадион: Стад Огюст Делон
ПСЖ
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +7 =8 -5Бордо 0:1 Реймс Кан 3:2 Реймс Реймс 0:3 Ним Анже 1:1 Реймс
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =2 -5ПСЖ 4:0 Дижон Анже 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:1 Ницца Монпелье 3:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Реймс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|29
|4
|4
|104 - 32
|91
|2.
|Лилль
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|67 - 30
|75
|3.
|Лион
|Заявка
|37
|20
|9
|8
|67 - 45
|69
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|58 - 40
|65
|5.
|Монпелье
|Заявка
|37
|15
|14
|8
|53 - 41
|59
|6.
|Марсель
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|59 - 52
|58
|7.
|Ним
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|55 - 55
|53
|8.
|Ницца
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|28 - 35
|53
|9.
|Реймс
|Заявка
|37
|12
|16
|9
|36 - 41
|52
|10.
|Ренн
|Заявка
|37
|12
|13
|12
|52 - 51
|49
|11.
|Нант
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|48 - 47
|48
|12.
|Страсбург
|Заявка
|37
|10
|16
|11
|57 - 48
|46
|13.
|Анже
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|43 - 48
|45
|14.
|Бордо
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|33 - 42
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|34 - 55
|38
|16.
|Монако
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|38 - 55
|36
|17.
|Амьен
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|29 - 51
|35
|18.
|Кан
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|29 - 53
|33
|19.
|Дижон
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|29 - 59
|31
|20.
|Генгам
|Заявка
|37
|5
|12
|20
|27 - 66
|27
Реймс
7.3% (4)
Ничья
9.1% (5)
ПСЖ
83.6% (46)
1:2 ПСЖ
47.3% (26)
0:2 ПСЖ
20% (11)
1:1 Ничья
5.5% (3)
1:3 ПСЖ
5.5% (3)
1:0 Реймс
3.6% (2)
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