Франция: Лига 1 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Реймс
 
Позже

Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Бордо 0:1 Реймс Кан 3:2 Реймс Реймс 0:3 Ним Анже 1:1 Реймс
Реймс 0:2 Сент-Этьен Монако 0:0 Реймс Реймс 1:1 Лилль Страсбург 4:0 Реймс Реймс 1:0 Нант Дижон 1:1 Реймс Реймс 2:2 Амьен Монпелье 2:4 Реймс Реймс 2:0 Ренн Тулуза 1:1 Реймс Реймс 2:1 Марсель Генгам 0:1 Реймс Тулуза 4:4 Реймс Реймс 1:1 Ницца Лион 1:1 Реймс Реймс 2:0 Ланс
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =2 -5
ПСЖ 4:0 Дижон Анже 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:1 Ницца Монпелье 3:2 ПСЖ
Ренн 2:2 ПСЖ ПСЖ 3:1 Монако Нант 3:2 ПСЖ Лилль 5:1 ПСЖ ПСЖ 2:2 Страсбург ПСЖ 3:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:1 Марсель Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Кан 1:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Дижон ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 5:1 Монпелье Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ

Последние игры между собой

Реймс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
ПСЖ 4:1 Реймс Лига 1 ПСЖ 4:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:2 Реймс Лига 1
Реймс 2:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:3 ПСЖ Лига 1 Реймс 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Реймс Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 37 29 4 4 104 - 32 91
2. Лилль Заявка 37 22 9 6 67 - 30 75
3. Лион Заявка 37 20 9 8 67 - 45 69
4. Сент-Этьен Заявка 37 19 8 10 58 - 40 65
5. Монпелье Заявка 37 15 14 8 53 - 41 59
6. Марсель Заявка 37 17 7 13 59 - 52 58
7. Ним Заявка 37 15 8 14 55 - 55 53
8. Ницца Заявка 37 14 11 12 28 - 35 53
9. Реймс Заявка 37 12 16 9 36 - 41 52
10. Ренн Заявка 37 12 13 12 52 - 51 49
11. Нант Заявка 37 13 9 15 48 - 47 48
12. Страсбург Заявка 37 10 16 11 57 - 48 46
13. Анже Заявка 37 10 15 12 43 - 48 45
14. Бордо Заявка 37 9 11 17 33 - 42 38
15. Тулуза Заявка 37 8 14 15 34 - 55 38
16. Монако Заявка 37 8 12 17 38 - 55 36
17. Амьен Заявка 37 8 11 18 29 - 51 35
18. Кан Заявка 37 7 12 18 29 - 53 33
19. Дижон Заявка 37 8 7 22 29 - 59 31
20. Генгам Заявка 37 5 12 20 27 - 66 27
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реймс - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 24.05.2019, осталось 2 дня 20 часов 58 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Реймс - ПСЖ
    Реймс
    7.3% (4)
    Ничья
    9.1% (5)
    ПСЖ
    83.6% (46)
    1:2 ПСЖ
    47.3% (26)
    0:2 ПСЖ
    20% (11)
    1:1 Ничья
    5.5% (3)
    1:3 ПСЖ
    5.5% (3)
    1:0 Реймс
    3.6% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...