Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Эль-Мелали Фарид не смог попасть в створ ударом издали

94' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

93' Charles Abi из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

93' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

89' Безумный фол. Эль-Мелали Фарид грубо играет против соперника. Пострадал Wesley Fofana

87' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Кабелла Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

85' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Charles Abi из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

81' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

80' Wesley Fofana предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

79' Тактическая замена. Норден Арно уходит с поля и его заменяет Lamine Ghezali

78' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

77' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Charles Abi мяч отрикошетил от ворот

75' Тактическая замена. Берич Роберт уходит с поля и его заменяет Charles Abi

75' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

75' Мулен Жесси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Дебюши Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Wesley Fofana выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Манко Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Колодзейчак Тимоти получил желтую карточку от судьи

70' Г О О О О Л - Мулен Жесси уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

70' Сантиметры! Удар с лета нанес Тэт Флавьен , но попал в штангу!

70' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

70' Удар от ворот произведет Анже

67' Мулен Жесси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

64' Г О О О О Л - Норден Арно изменил счет на табло!

63' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Анже

62' Как он промахнулся? Хазри Вахби имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

62' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

60' Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

59' Удар от ворот произведет Анже

58' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Баокен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

54' Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Удар от ворот произведет Анже

51' Удар от ворот произведет Анже

51' Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали

50' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

50' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля