Франция: Лига 1 2018-2019

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Анже
1:1
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
0:1
64' Гол
Норден Арно
1:1
70' Гол в свои ворота
Мулен Жесси
71' Желтая карточка
Колодзейчак Тимоти
89' Желтая карточка
Эль-Мелали Фарид
90'+5
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
4
Павлович
Матео
26
Пелленар
Тео
22
Рен-Аделед
Жефф
18
Сантамария
Батист
6
Пажо
Венсан
10
Фюльжини
Анжело
19
Баокен
Стефан
20
Тэт
Флавьен
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
32
Фофана
Уэсли
5
Колодзейчак
Тимоти
18
Норден
Арно
6
М'Вила
Янн
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
7
Кабелла
Реми
27
Берич
Роберт
Анже
4-3-3
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

64'
0:1
Норден Арно
(Амума Ромен)
69'
Капелле Пьеррик
Пажо Венсан
 
70'
Мулен Жесси
1:1
71'
 
Колодзейчак Тимоти
75'
 
Charles Abi
Берич Роберт
79'
Эль-Мелали Фарид
Фюльжини Анжело
 
79'
 
Lamine Ghezali
Норден Арно
84'
Канга Вилфрид
Баокен Стефан
 
84'
 
Гейе Махтар
Амума Ромен
89'
Эль-Мелали Фарид
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Лилль 5:0 Анже Анже 1:2 ПСЖ Бордо 0:1 Анже Анже 1:1 Реймс
Лион 2:1 Анже Кан 0:1 Анже Анже 3:3 Ренн Марсель 2:2 Анже Анже 0:0 Амьен Монпелье 2:2 Анже Анже 2:2 Монако Генгам 1:0 Анже Анже 3:0 Ницца Страсбург 1:2 Анже Анже 1:0 Дижон Тулуза 0:0 Анже Ним 3:1 Анже Анже 1:0 Нант Анже 1:2 Бордо Амьен 0:0 Анже
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза
Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Лилль Марсель 2:0 Сент-Этьен Дижон 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Сент-Этьен 2:1 Страсбург Ренн 3:0 Сент-Этьен Нант 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:6 Дижон Сент-Этьен 1:2 Лион Сент-Этьен 2:1 Марсель Генгам 0:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Анже: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Сент-Этьен 4:3 Анже Лига 1 Анже 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Анже Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Анже Лига 1
Анже 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Анже 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Анже Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 38 29 4 5 105 - 35 91
2. Лилль Заявка 38 22 9 7 68 - 33 75
3. Лион Заявка 38 21 9 8 70 - 47 72
4. Сент-Этьен Заявка 38 19 9 10 59 - 41 66
5. Марсель Заявка 38 18 7 13 60 - 52 61
6. Монпелье Заявка 38 15 14 9 53 - 42 59
7. Ницца Заявка 38 15 11 12 30 - 35 56
8. Реймс Заявка 38 13 16 9 39 - 42 55
9. Ним Заявка 38 15 8 15 57 - 58 53
10. Ренн Заявка 38 13 13 12 55 - 52 52
11. Страсбург Заявка 38 11 16 11 58 - 48 49
12. Нант Заявка 38 13 9 16 48 - 48 48
13. Анже Заявка 38 10 16 12 44 - 49 46
14. Бордо Заявка 38 10 11 17 34 - 42 41
15. Амьен Заявка 38 9 11 18 31 - 52 38
16. Тулуза Заявка 38 8 14 16 35 - 57 38
17. Монако Заявка 38 8 12 18 38 - 57 36
18. Дижон Заявка 38 9 7 22 31 - 60 34
19. Кан Заявка 38 7 12 19 29 - 54 33
20. Генгам Заявка 38 5 12 21 28 - 68 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Анже 1:1 Сент-Этьен
Анже
15.2% (22)
Ничья
38.6% (56)
Сент-Этьен
46.2% (67)
1:1 Ничья
33.8% (49)
1:2 Сент-Этьен
29% (42)
0:1 Сент-Этьен
9.7% (14)
1:0 Анже
7.6% (11)
0:2 Сент-Этьен
5.5% (8)
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