Франция: Лига 1 2018-2019
Анже
1:1
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
Сент-Этьен
0:1
64' ГолНорден Арно
1:1
70' Гол в свои воротаМулен Жесси
71' Желтая карточкаКолодзейчак Тимоти
89' Желтая карточкаЭль-Мелали Фарид
29
Манко
Венсан
26
Пелленар
Тео
20
Тэт
Флавьен
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
32
Фофана
Уэсли
18
Норден
Арно
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
27
Берич
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
-
32 Фофана УэслиЗащитник
- Защитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Салибур ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Гейе МахтарНападающий
-
-
33 Charles Abi
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
64'
0:1
70'
1:1
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 7
-
7 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +6 =8 -6Лилль 5:0 Анже Анже 1:2 ПСЖ Бордо 0:1 Анже Анже 1:1 Реймс
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +11 =2 -7Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза
Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Лилль Марсель 2:0 Сент-Этьен Дижон 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Сент-Этьен 2:1 Страсбург Ренн 3:0 Сент-Этьен Нант 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:6 Дижон Сент-Этьен 1:2 Лион Сент-Этьен 2:1 Марсель Генгам 0:1 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Анже: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|38
|29
|4
|5
|105 - 35
|91
|2.
|Лилль
|Заявка
|38
|22
|9
|7
|68 - 33
|75
|3.
|Лион
|Заявка
|38
|21
|9
|8
|70 - 47
|72
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|38
|19
|9
|10
|59 - 41
|66
|5.
|Марсель
|Заявка
|38
|18
|7
|13
|60 - 52
|61
|6.
|Монпелье
|Заявка
|38
|15
|14
|9
|53 - 42
|59
|7.
|Ницца
|Заявка
|38
|15
|11
|12
|30 - 35
|56
|8.
|Реймс
|Заявка
|38
|13
|16
|9
|39 - 42
|55
|9.
|Ним
|Заявка
|38
|15
|8
|15
|57 - 58
|53
|10.
|Ренн
|Заявка
|38
|13
|13
|12
|55 - 52
|52
|11.
|Страсбург
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|58 - 48
|49
|12.
|Нант
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|48 - 48
|48
|13.
|Анже
|Заявка
|38
|10
|16
|12
|44 - 49
|46
|14.
|Бордо
|Заявка
|38
|10
|11
|17
|34 - 42
|41
|15.
|Амьен
|Заявка
|38
|9
|11
|18
|31 - 52
|38
|16.
|Тулуза
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|35 - 57
|38
|17.
|Монако
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|38 - 57
|36
|18.
|Дижон
|Заявка
|38
|9
|7
|22
|31 - 60
|34
|19.
|Кан
|Заявка
|38
|7
|12
|19
|29 - 54
|33
|20.
|Генгам
|Заявка
|38
|5
|12
|21
|28 - 68
|27
Анже
15.2% (22)
Ничья
38.6% (56)
Сент-Этьен
46.2% (67)
1:1 Ничья
33.8% (49)
1:2 Сент-Этьен
29% (42)
0:1 Сент-Этьен
9.7% (14)
1:0 Анже
7.6% (11)
0:2 Сент-Этьен
5.5% (8)
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