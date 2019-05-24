Франция: Лига 1 2018-2019
Ним
2:3
Конец матча
Стадион: Дес Костьерес
Лион
0:1
6' ГолКорне Максвелл
1:1
11' ГолРипар Рено
2:1
45' ГолБобишон Антонен
61' Желтая карточкаПакье Гаэтан
2:2
89' ГолКорне Максвелл
2:3
90' ГолН'Домбеле Тангай
90' Желтая карточкаТраоре Бертран
15
Пакье
Гаэтан
12
Мауасса
Фет
11
Саванье
Тежи
22
Тиуб
Сада
20
Рипар
Рено
10
Буанга
Денис
14
Дюбуа
Лео
22
Менди
Ферлан
11
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мауасса ФетЗащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаНападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
-
10 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Харек ФетиЗащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Гийом БатистНападающий
- Нападающий
-
19 Бозок УмутНападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Депай МемфисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
31 Фекир ЯссинНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
0:1
11'
1:1
45'
2:1
61'
89'
2:2
90'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
8 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 7
-
11 Угловые 9
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +9 =3 -8Генгам 2:2 Ним Ним 1:0 Монако Реймс 0:3 Ним Лилль 5:0 Ним
Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лион 4:0 Кан Марсель 0:3 Лион Лион 2:2 Лилль Бордо 2:3 Лион
Последние игры между собой
Ним: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Лион: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|38
|29
|4
|5
|105 - 35
|91
|2.
|Лилль
|Заявка
|38
|22
|9
|7
|68 - 33
|75
|3.
|Лион
|Заявка
|38
|21
|9
|8
|70 - 47
|72
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|38
|19
|9
|10
|59 - 41
|66
|5.
|Марсель
|Заявка
|38
|18
|7
|13
|60 - 52
|61
|6.
|Монпелье
|Заявка
|38
|15
|14
|9
|53 - 42
|59
|7.
|Ницца
|Заявка
|38
|15
|11
|12
|30 - 35
|56
|8.
|Реймс
|Заявка
|38
|13
|16
|9
|39 - 42
|55
|9.
|Ним
|Заявка
|38
|15
|8
|15
|57 - 58
|53
|10.
|Ренн
|Заявка
|38
|13
|13
|12
|55 - 52
|52
|11.
|Страсбург
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|58 - 48
|49
|12.
|Нант
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|48 - 48
|48
|13.
|Анже
|Заявка
|38
|10
|16
|12
|44 - 49
|46
|14.
|Бордо
|Заявка
|38
|10
|11
|17
|34 - 42
|41
|15.
|Амьен
|Заявка
|38
|9
|11
|18
|31 - 52
|38
|16.
|Тулуза
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|35 - 57
|38
|17.
|Монако
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|38 - 57
|36
|18.
|Дижон
|Заявка
|38
|9
|7
|22
|31 - 60
|34
|19.
|Кан
|Заявка
|38
|7
|12
|19
|29 - 54
|33
|20.
|Генгам
|Заявка
|38
|5
|12
|21
|28 - 68
|27
Ним
9.6% (14)
Ничья
16.4% (24)
Лион
74% (108)
1:2 Лион
41.1% (60)
1:1 Ничья
13.7% (20)
0:1 Лион
11% (16)
0:2 Лион
8.9% (13)
1:0 Ним
4.8% (7)
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