Франция: Лига 1 2018-2019

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Ним
2:3
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
0:1
6' Гол
Корне Максвелл
1:1
11' Гол
Рипар Рено
2:1
45' Гол
Бобишон Антонен
61' Желтая карточка
Пакье Гаэтан
2:2
89' Гол
Корне Максвелл
2:3
90' Гол
Н'Домбеле Тангай
90' Желтая карточка
Траоре Бертран
90'+6
30
Бернардони
Поль
15
Пакье
Гаэтан
23
Бриансон
Антони
26
Мигель
Флориан
12
Мауасса
Фет
11
Саванье
Тежи
14
Бобишон
Антонен
6
Ферри
Жордан
22
Тиуб
Сада
20
Рипар
Рено
10
Буанга
Денис
30
Горжелен
Матьё
14
Дюбуа
Лео
6
Марсело
Антонио
15
Морель
Жереми
22
Менди
Ферлан
8
Ауа
Уссем
28
Н'Домбеле
Тангай
27
Корне
Максвелл
11
Депай
Мемфис
7
Терье
Мартен
9
Дембеле
Мусса
I
Ним
4-3-3
Лион
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Корне Максвелл
(Депай Мемфис)
11'
Рипар Рено
(Мигель Флориан)
1:1
45'
Бобишон Антонен
(Саванье Тежи)
2:1
61'
Пакье Гаэтан
 
74'
 
Траоре Бертран
Терье Мартен
80'
Гийом Батист
Тиуб Сада
 
85'
 
Тусар Люка
Дембеле Мусса I
89'
2:2
Корне Максвелл
(Траоре Бертран)
90'
2:3
Н'Домбеле Тангай
(Дюбуа Лео)
90'
 
Траоре Бертран

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 7
  • 11 Угловые 9
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Генгам 2:2 Ним Ним 1:0 Монако Реймс 0:3 Ним Лилль 5:0 Ним
Ним 2:1 Бордо Марсель 2:1 Ним Ним 3:1 Ренн Ним 2:0 Кан Сент-Этьен 2:1 Ним Ним 2:2 Страсбург Амьен 2:1 Ним ПСЖ 3:0 Ним Ним 2:0 Дижон Нант 2:4 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:0 Ним Ним 3:1 Анже Ним 0:1 Тулуза Ним 1:0 Нант Лион-Дюшер 3:0 Ним
Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лион 4:0 Кан Марсель 0:3 Лион Лион 2:2 Лилль Бордо 2:3 Лион
Лион 2:1 Анже Нант 2:1 Лион Лион 1:3 Дижон Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Лион 3:2 Монпелье Барселона 5:1 Лион Страсбург 2:2 Лион Лион 5:1 Тулуза Лион 3:1 Кан Монако 2:0 Лион Лион 0:0 Барселона Лион 2:1 Генгам Ницца 1:0 Лион Генгам 1:2 Лион Лион 2:1 ПСЖ

Последние игры между собой

Ним: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Лион: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Лион 2:0 Ним Лига 1 Ним 0:0 Лион Товарищеские матчи Лион 3:2 Ним Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 38 29 4 5 105 - 35 91
2. Лилль Заявка 38 22 9 7 68 - 33 75
3. Лион Заявка 38 21 9 8 70 - 47 72
4. Сент-Этьен Заявка 38 19 9 10 59 - 41 66
5. Марсель Заявка 38 18 7 13 60 - 52 61
6. Монпелье Заявка 38 15 14 9 53 - 42 59
7. Ницца Заявка 38 15 11 12 30 - 35 56
8. Реймс Заявка 38 13 16 9 39 - 42 55
9. Ним Заявка 38 15 8 15 57 - 58 53
10. Ренн Заявка 38 13 13 12 55 - 52 52
11. Страсбург Заявка 38 11 16 11 58 - 48 49
12. Нант Заявка 38 13 9 16 48 - 48 48
13. Анже Заявка 38 10 16 12 44 - 49 46
14. Бордо Заявка 38 10 11 17 34 - 42 41
15. Амьен Заявка 38 9 11 18 31 - 52 38
16. Тулуза Заявка 38 8 14 16 35 - 57 38
17. Монако Заявка 38 8 12 18 38 - 57 36
18. Дижон Заявка 38 9 7 22 31 - 60 34
19. Кан Заявка 38 7 12 19 29 - 54 33
20. Генгам Заявка 38 5 12 21 28 - 68 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ним 2:3 Лион
Ним
9.6% (14)
Ничья
16.4% (24)
Лион
74% (108)
1:2 Лион
41.1% (60)
1:1 Ничья
13.7% (20)
0:1 Лион
11% (16)
0:2 Лион
8.9% (13)
1:0 Ним
4.8% (7)
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