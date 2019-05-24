Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

95' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

95' Траоре Бертран грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

94' Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Удар от ворот произведет Лион

93' ШАНС! Ферри Жордан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

92' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Г О О О О Л - Н'Домбеле Тангай изменил счет на табло!

90' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Отличные скиллы показывает Депай Мемфис , обводя своих соперников

90' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

89' Г О О О О Л - Корне Максвелл из команды Лион переиграл вратаря дальним ударом!

89' Отличные скиллы показывает Корне Максвелл , обводя своих соперников

87' Горжелен Матьё взял и забрал мяч на выходе

86' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Саванье Тежи из команды Ним сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

85' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

83' Хорошую попытку сделал Буанга Денис . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Удар от ворот произведет Ним

81' Мауасса Фет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Матч возобновлен

80' Бернардони Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Удар от ворот произведет Лион

79' ШАНС! Тиуб Сада нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

79' Отличные скиллы показывает Тиуб Сада , обводя своих соперников

78' Депай Мемфис разрезает оборону соперника отличным пасом

77' Рипар Рено из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

77' Дембеле Мусса I выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

75' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Ох, нехорошо это выглядит. Бриансон Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Горжелен Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

69' Дембеле Мусса I из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

68' Удар от ворот произведет Ним

68' Н'Домбеле Тангай не смог попасть в створ ударом издали

67' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Горжелен Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Матч возобновлен

65' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

64' Буанга Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Пакье Гаэтан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

60' Горжелен Матьё взял и забрал мяч на выходе

59' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

56' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Лион

56' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

55' Матч возобновится спорным мячом

54' Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет Ним

53' Депай Мемфис из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

53' Дембеле Мусса I выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Удар от ворот произведет Ним

50' Удар от ворот произведет Ним

50' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

49' Хорошую попытку сделал Тиуб Сада . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Хорошую попытку сделал Менди Ферлан . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Пакье Гаэтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля