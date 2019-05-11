Россия: Премьер-лига 2018-2019
Зенит
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Стадион: Газпром Арена
Енисей
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов
Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит Сарпсборг-08 1:2 Зенит Дюделанж 0:0 Зенит Эльче 0:2 Зенит
Енисей Последние 20 матчей: +5 =9 -6Енисей 2:2 Динамо Москва Енисей 0:4 Краснодар Енисей 3:1 Анжи Локомотив Москва 2:1 Енисей
Енисей 2:1 Оренбург Спартак Москва 2:0 Енисей Енисей 0:0 Уфа Урал 3:2 Енисей Енисей 1:1 Рубин Арсенал Тула 2:0 Енисей Крылья Советов 4:0 Енисей Енисей 1:1 Ростов Енисей 5:3 Дойчландсбергер Енисей 0:0 Динамо Батуми Енисей 2:1 Силькеборг Енисей 3:3 Сочи Енисей 2:2 Войводина Енисей 1:1 Радник Сурдулица Енисей 3:0 Вииторул Констанца Енисей 2:2 Габала
Последние игры между собой
Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Енисей: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|19
|4
|6
|53 - 28
|61
|2.
|Краснодар
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|54 - 23
|53
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 28
|53
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|36 - 29
|49
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|40 - 23
|48
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|37 - 30
|45
|7.
|Ростов
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|25 - 22
|41
|8.
|Оренбург
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|37 - 34
|40
|9.
|Ахмат
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|27 - 30
|39
|10.
|Рубин
|Заявка
|29
|7
|15
|7
|24 - 29
|36
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|31 - 45
|35
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|6
|14
|9
|25 - 25
|32
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|25 - 40
|28
|14.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|24 - 33
|26
|15.
|Анжи
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|13 - 48
|21
|16.
|Енисей
|Заявка
|29
|4
|8
|17
|23 - 51
|20
Зенит
96.9% (63)
Ничья
1.5% (1)
Енисей
1.5% (1)
2:0 Зенит
33.8% (22)
3:0 Зенит
20% (13)
2:1 Зенит
15.4% (10)
3:1 Зенит
9.2% (6)
1:0 Зенит
4.6% (3)
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