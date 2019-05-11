Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Зенит
 
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Стадион:
Енисей

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов
Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит Сарпсборг-08 1:2 Зенит Дюделанж 0:0 Зенит Эльче 0:2 Зенит
Енисей Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Енисей 2:2 Динамо Москва Енисей 0:4 Краснодар Енисей 3:1 Анжи Локомотив Москва 2:1 Енисей
Енисей 2:1 Оренбург Спартак Москва 2:0 Енисей Енисей 0:0 Уфа Урал 3:2 Енисей Енисей 1:1 Рубин Арсенал Тула 2:0 Енисей Крылья Советов 4:0 Енисей Енисей 1:1 Ростов Енисей 5:3 Дойчландсбергер Енисей 0:0 Динамо Батуми Енисей 2:1 Силькеборг Енисей 3:3 Сочи Енисей 2:2 Войводина Енисей 1:1 Радник Сурдулица Енисей 3:0 Вииторул Констанца Енисей 2:2 Габала

Последние игры между собой

Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Енисей: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Енисей 0:2 Зенит Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 19 4 6 53 - 28 61
2. Краснодар Заявка 29 15 8 6 54 - 23 53
3. Локомотив Москва Заявка 29 15 8 6 44 - 28 53
4. Спартак Москва Заявка 29 14 7 8 36 - 29 49
5. ЦСКА Москва Заявка 29 13 9 7 40 - 23 48
6. Арсенал Тула Заявка 29 12 9 8 37 - 30 45
7. Ростов Заявка 29 10 11 8 25 - 22 41
8. Оренбург Заявка 29 11 7 11 37 - 34 40
9. Ахмат Заявка 29 10 9 10 27 - 30 39
10. Рубин Заявка 29 7 15 7 24 - 29 36
11. Урал Заявка 29 9 8 12 31 - 45 35
12. Динамо Москва Заявка 29 6 14 9 25 - 25 32
13. Крылья Советов Заявка 29 8 4 17 25 - 40 28
14. Уфа Заявка 29 5 11 13 24 - 33 26
15. Анжи Заявка 29 5 6 18 13 - 48 21
16. Енисей Заявка 29 4 8 17 23 - 51 20
Прогнозы на матч Зенит - Енисей
Зенит
96.9% (63)
Ничья
1.5% (1)
Енисей
1.5% (1)
2:0 Зенит
33.8% (22)
3:0 Зенит
20% (13)
2:1 Зенит
15.4% (10)
3:1 Зенит
9.2% (6)
1:0 Зенит
4.6% (3)
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