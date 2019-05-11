Россия: Премьер-лига 2018-2019
Ахмат
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Стадион: Ахмат-Арена
Ростов
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =5 -7ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Ахмат 2:1 Крылья Советов Ахмат 1:1 Зенит Динамо Москва 0:0 Ахмат
Ахмат 1:1 Краснодар Анжи 0:1 Ахмат Ахмат 1:3 Локомотив Москва Оренбург 1:3 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Уфа 0:1 Ахмат Ахмат 1:1 Урал Рубин 1:0 Ахмат Ахмат 2:0 Динамо Минск Ахмат 5:0 Петрокуб Ахмат 1:2 Сувон Блюуингз Ахмат 2:1 Вольфсбергер Лудогорец 4:3 Ахмат Борац Баня-Лука 2:1 Ахмат Ахмат 1:1 Гонвед Ахмат 2:0 Арсенал Тула
Ростов Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар
Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ростов: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Ростов 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:3 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Кубок Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ахмат 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Ахмат Премьер-лига Ростов 1:0 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|19
|4
|6
|53 - 28
|61
|2.
|Краснодар
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|54 - 23
|53
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 28
|53
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|36 - 29
|49
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|40 - 23
|48
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|37 - 30
|45
|7.
|Ростов
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|25 - 22
|41
|8.
|Оренбург
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|37 - 34
|40
|9.
|Ахмат
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|27 - 30
|39
|10.
|Рубин
|Заявка
|29
|7
|15
|7
|24 - 29
|36
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|31 - 45
|35
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|6
|14
|9
|25 - 25
|32
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|25 - 40
|28
|14.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|24 - 33
|26
|15.
|Анжи
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|13 - 48
|21
|16.
|Енисей
|Заявка
|29
|4
|8
|17
|23 - 51
|20
Ахмат
37.7% (23)
Ничья
42.6% (26)
Ростов
19.7% (12)
1:1 Ничья
39.3% (24)
1:0 Ахмат
23% (14)
2:1 Ахмат
11.5% (7)
1:2 Ростов
11.5% (7)
0:1 Ростов
3.3% (2)
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