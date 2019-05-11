Россия: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2018-2019
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Ростов

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Ахмат 2:1 Крылья Советов Ахмат 1:1 Зенит Динамо Москва 0:0 Ахмат
Ахмат 1:1 Краснодар Анжи 0:1 Ахмат Ахмат 1:3 Локомотив Москва Оренбург 1:3 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Уфа 0:1 Ахмат Ахмат 1:1 Урал Рубин 1:0 Ахмат Ахмат 2:0 Динамо Минск Ахмат 5:0 Петрокуб Ахмат 1:2 Сувон Блюуингз Ахмат 2:1 Вольфсбергер Лудогорец 4:3 Ахмат Борац Баня-Лука 2:1 Ахмат Ахмат 1:1 Гонвед Ахмат 2:0 Арсенал Тула
Ростов Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар
Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ростов: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Ростов 1:0 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:2 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига
Ростов 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:3 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Кубок Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ахмат 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Ахмат Премьер-лига Ростов 1:0 Ахмат Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 19 4 6 53 - 28 61
2. Краснодар Заявка 29 15 8 6 54 - 23 53
3. Локомотив Москва Заявка 29 15 8 6 44 - 28 53
4. Спартак Москва Заявка 29 14 7 8 36 - 29 49
5. ЦСКА Москва Заявка 29 13 9 7 40 - 23 48
6. Арсенал Тула Заявка 29 12 9 8 37 - 30 45
7. Ростов Заявка 29 10 11 8 25 - 22 41
8. Оренбург Заявка 29 11 7 11 37 - 34 40
9. Ахмат Заявка 29 10 9 10 27 - 30 39
10. Рубин Заявка 29 7 15 7 24 - 29 36
11. Урал Заявка 29 9 8 12 31 - 45 35
12. Динамо Москва Заявка 29 6 14 9 25 - 25 32
13. Крылья Советов Заявка 29 8 4 17 25 - 40 28
14. Уфа Заявка 29 5 11 13 24 - 33 26
15. Анжи Заявка 29 5 6 18 13 - 48 21
16. Енисей Заявка 29 4 8 17 23 - 51 20
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Ростов

    До начала игры, которая состоится 26.05.2019, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Ахмат - Ростов
    Ахмат
    37.7% (23)
    Ничья
    42.6% (26)
    Ростов
    19.7% (12)
    1:1 Ничья
    39.3% (24)
    1:0 Ахмат
    23% (14)
    2:1 Ахмат
    11.5% (7)
    1:2 Ростов
    11.5% (7)
    0:1 Ростов
    3.3% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...