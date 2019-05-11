Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Краснодар
 
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Стадион:
Рубин

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Арсенал Тула 0:3 Краснодар Енисей 0:4 Краснодар Ростов 1:1 Краснодар Краснодар 2:0 ЦСКА Москва
Ахмат 1:1 Краснодар Краснодар 2:3 Зенит Динамо Москва 1:1 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:0 Краснодар Краснодар 1:1 Валенсия Краснодар 2:2 Оренбург Валенсия 2:1 Краснодар Спартак Москва 1:1 Краснодар Ростов 1:0 Краснодар Байер Л 1:1 Краснодар Краснодар 0:0 Байер Л Краснодар 1:0 Локомотив Москва Краснодар 2:0 Мальмё Краснодар 2:0 Нью-Инглэнд Революшн
Рубин Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин
Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 3:0 Рубин Рубин 0:1 Локомотив Москва Рубин 1:0 Ахмат Рубин 2:2 Динамо Москва Рубин 0:1 Тобол Рубин 0:1 Оренбург Рубин 2:1 Шахтёр Солигорск Рубин 0:0 Раднички Ниш Фастав Злин 0:0 Рубин Рубин 2:2 Слован Братислава

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Рубин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Краснодар 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 19 4 6 53 - 28 61
2. Краснодар Заявка 29 15 8 6 54 - 23 53
3. Локомотив Москва Заявка 29 15 8 6 44 - 28 53
4. Спартак Москва Заявка 29 14 7 8 36 - 29 49
5. ЦСКА Москва Заявка 29 13 9 7 40 - 23 48
6. Арсенал Тула Заявка 29 12 9 8 37 - 30 45
7. Ростов Заявка 29 10 11 8 25 - 22 41
8. Оренбург Заявка 29 11 7 11 37 - 34 40
9. Ахмат Заявка 29 10 9 10 27 - 30 39
10. Рубин Заявка 29 7 15 7 24 - 29 36
11. Урал Заявка 29 9 8 12 31 - 45 35
12. Динамо Москва Заявка 29 6 14 9 25 - 25 32
13. Крылья Советов Заявка 29 8 4 17 25 - 40 28
14. Уфа Заявка 29 5 11 13 24 - 33 26
15. Анжи Заявка 29 5 6 18 13 - 48 21
16. Енисей Заявка 29 4 8 17 23 - 51 20
Прогнозы на матч Краснодар - Рубин
Краснодар
96.7% (59)
Ничья
1.6% (1)
Рубин
1.6% (1)
2:0 Краснодар
57.4% (35)
2:1 Краснодар
14.8% (9)
1:0 Краснодар
11.5% (7)
3:0 Краснодар
8.2% (5)
3:1 Краснодар
3.3% (2)
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