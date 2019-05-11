Россия: Премьер-лига 2018-2019
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +8 =8 -4Арсенал Тула 0:3 Краснодар Енисей 0:4 Краснодар Ростов 1:1 Краснодар Краснодар 2:0 ЦСКА Москва
Ахмат 1:1 Краснодар Краснодар 2:3 Зенит Динамо Москва 1:1 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:0 Краснодар Краснодар 1:1 Валенсия Краснодар 2:2 Оренбург Валенсия 2:1 Краснодар Спартак Москва 1:1 Краснодар Ростов 1:0 Краснодар Байер Л 1:1 Краснодар Краснодар 0:0 Байер Л Краснодар 1:0 Локомотив Москва Краснодар 2:0 Мальмё Краснодар 2:0 Нью-Инглэнд Революшн
Рубин Последние 20 матчей: +3 =9 -8Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин
Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 3:0 Рубин Рубин 0:1 Локомотив Москва Рубин 1:0 Ахмат Рубин 2:2 Динамо Москва Рубин 0:1 Тобол Рубин 0:1 Оренбург Рубин 2:1 Шахтёр Солигорск Рубин 0:0 Раднички Ниш Фастав Злин 0:0 Рубин Рубин 2:2 Слован Братислава
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Рубин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Краснодар 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|19
|4
|6
|53 - 28
|61
|2.
|Краснодар
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|54 - 23
|53
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 28
|53
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|36 - 29
|49
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|40 - 23
|48
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|37 - 30
|45
|7.
|Ростов
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|25 - 22
|41
|8.
|Оренбург
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|37 - 34
|40
|9.
|Ахмат
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|27 - 30
|39
|10.
|Рубин
|Заявка
|29
|7
|15
|7
|24 - 29
|36
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|31 - 45
|35
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|6
|14
|9
|25 - 25
|32
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|25 - 40
|28
|14.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|24 - 33
|26
|15.
|Анжи
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|13 - 48
|21
|16.
|Енисей
|Заявка
|29
|4
|8
|17
|23 - 51
|20
Краснодар
96.7% (59)
Ничья
1.6% (1)
Рубин
1.6% (1)
2:0 Краснодар
57.4% (35)
2:1 Краснодар
14.8% (9)
1:0 Краснодар
11.5% (7)
3:0 Краснодар
8.2% (5)
3:1 Краснодар
3.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...