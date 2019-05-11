Россия: Премьер-лига 2018-2019
ЦСКА Москва
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Стадион: ВЭБ Арена
Крылья Советов
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Картахена 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл ЦСКА Москва 3:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Одд ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 ЦСКА Москва 2:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:1 Мольде
Крылья Советов Последние 20 матчей: +8 =4 -8Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов
Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Астана Крылья Советов 3:0 Шахтёр Караганда Крылья Советов 3:0 Кайсар Крылья Советов 5:2 Спартак Юрмала Крылья Советов 0:0 Партизан Ботев Пловдив 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рига
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Крылья Советов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Крылья Советов Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|19
|4
|6
|53 - 28
|61
|2.
|Краснодар
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|54 - 23
|53
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 28
|53
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|36 - 29
|49
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|40 - 23
|48
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|37 - 30
|45
|7.
|Ростов
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|25 - 22
|41
|8.
|Оренбург
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|37 - 34
|40
|9.
|Ахмат
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|27 - 30
|39
|10.
|Рубин
|Заявка
|29
|7
|15
|7
|24 - 29
|36
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|31 - 45
|35
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|6
|14
|9
|25 - 25
|32
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|25 - 40
|28
|14.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|24 - 33
|26
|15.
|Анжи
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|13 - 48
|21
|16.
|Енисей
|Заявка
|29
|4
|8
|17
|23 - 51
|20
ЦСКА Москва
95% (57)
Ничья
5% (3)
Крылья Советов
0% (0)
2:0 ЦСКА Москва
40% (24)
2:1 ЦСКА Москва
23.3% (14)
3:1 ЦСКА Москва
13.3% (8)
1:0 ЦСКА Москва
11.7% (7)
3:0 ЦСКА Москва
3.3% (2)
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