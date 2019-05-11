Россия: Премьер-лига 2018-2019

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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Крылья Советов

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Картахена 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл ЦСКА Москва 3:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Одд ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 ЦСКА Москва 2:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:1 Мольде
Крылья Советов Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов
Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Астана Крылья Советов 3:0 Шахтёр Караганда Крылья Советов 3:0 Кайсар Крылья Советов 5:2 Спартак Юрмала Крылья Советов 0:0 Партизан Ботев Пловдив 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рига

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Крылья Советов Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 19 4 6 53 - 28 61
2. Краснодар Заявка 29 15 8 6 54 - 23 53
3. Локомотив Москва Заявка 29 15 8 6 44 - 28 53
4. Спартак Москва Заявка 29 14 7 8 36 - 29 49
5. ЦСКА Москва Заявка 29 13 9 7 40 - 23 48
6. Арсенал Тула Заявка 29 12 9 8 37 - 30 45
7. Ростов Заявка 29 10 11 8 25 - 22 41
8. Оренбург Заявка 29 11 7 11 37 - 34 40
9. Ахмат Заявка 29 10 9 10 27 - 30 39
10. Рубин Заявка 29 7 15 7 24 - 29 36
11. Урал Заявка 29 9 8 12 31 - 45 35
12. Динамо Москва Заявка 29 6 14 9 25 - 25 32
13. Крылья Советов Заявка 29 8 4 17 25 - 40 28
14. Уфа Заявка 29 5 11 13 24 - 33 26
15. Анжи Заявка 29 5 6 18 13 - 48 21
16. Енисей Заявка 29 4 8 17 23 - 51 20
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Крылья Советов
ЦСКА Москва
95% (57)
Ничья
5% (3)
Крылья Советов
0% (0)
2:0 ЦСКА Москва
40% (24)
2:1 ЦСКА Москва
23.3% (14)
3:1 ЦСКА Москва
13.3% (8)
1:0 ЦСКА Москва
11.7% (7)
3:0 ЦСКА Москва
3.3% (2)
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