Турция: Суперлига 2018-2019
Гёзтепе
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Доганлар
Анкарагюджю
1:0
14' ГолЭзтюрк Алпаслан
13
Бету
Антониу
2
Тити
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
63
Кадах
Дениз
42
Паздан
Михал
25
Сако
Хади
23
Парлак
Илхан
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 ТитиЗащитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Кадах ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Озтекин ЯсинПолузащитник
-
10 Гуффран ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Wallace I
-
30 Yalcin Kayan
-
99 Erol Sepil
-
Главный тренер: Туна Тамер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Паздан МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сако ХадиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
95 Садаев ЗаурНападающий
-
74 Mert Aydeniz
-
-
-
98 Kaan Uykur
-
-
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
Ход матча
14'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Гёзтепе Последние 20 матчей: +4 =5 -11Бурсаспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Сивасспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе
Гёзтепе 0:1 Эрзурумспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Акхисар Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Малатьяспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Кайсериспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Аланьяспор Малатьяспор 1:0 Гёзтепе Фенербахче 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Галатасарай Гёзтепе 3:0 Антальяспор Малатьяспор 3:2 Гёзтепе Антальяспор 3:3 Гёзтепе
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +6 =5 -9Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Бешикташ 4:1 Анкарагюджю
Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Кайсериспор 0:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Фенербахче Малатьяспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бурсаспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Эрзурумспор Акхисар 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:0 Касымпаша Трабзонспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Аланьяспор Галатасарай 6:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Гёзтепе Анкарагюджю 3:2 Бодрумспор Сивасспор 4:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Истанбул Башакшехир
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Анкарагюджю: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|34
|20
|9
|5
|72 - 36
|69
|2.
|Истанбул Башакшехир
|34
|19
|10
|5
|49 - 22
|67
|3.
|Бешикташ
|34
|19
|8
|7
|72 - 46
|65
|4.
|Трабзонспор
|34
|18
|9
|7
|64 - 46
|63
|5.
|Малатьяспор
|0:2
|34
|13
|8
|13
|46 - 46
|47
|6.
|Антальяспор
|1:1
|34
|13
|7
|14
|39 - 53
|46
|7.
|Аланьяспор
|34
|12
|8
|14
|37 - 43
|44
|8.
|Фенербахче
|1:1
|34
|10
|14
|10
|42 - 44
|44
|9.
|Коньяспор
|34
|9
|17
|8
|40 - 38
|44
|10.
|Сивасспор
|34
|10
|11
|13
|49 - 54
|41
|11.
|Кайсериспор
|0:2
|34
|10
|11
|13
|35 - 50
|41
|12.
|Ризеспор
|34
|9
|14
|11
|48 - 50
|41
|13.
|Анкарагюджю
|0:1
|34
|11
|7
|16
|37 - 52
|40
|14.
|Касымпаша
|34
|11
|6
|17
|53 - 62
|39
|15.
|Гёзтепе
|1:0
|34
|11
|5
|18
|36 - 41
|38
|16.
|Бурсаспор
|2:0
|34
|7
|16
|11
|28 - 36
|37
|17.
|Эрзурумспор
|2:0
|34
|8
|11
|15
|36 - 43
|35
|18.
|Акхисар
|34
|6
|9
|19
|33 - 54
|27
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