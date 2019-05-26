Турция: Суперлига 2018-2019

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Гёзтепе
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Анкарагюджю
0'
1:0
14' Гол
Эзтюрк Алпаслан
45'+1
13
Бету
Антониу
20
Гассама
Ламин
5
Эзтюрк
Алпаслан
2
Тити
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
8
Каштру
Андре
18
Гюрлер
Сердар
63
Кадах
Дениз
7
Акбунар
Халиль
32
Джером
Кэмерон
12
Челикай
Корджан
70
Кициу
Стелиос
5
Alihan
Kubalas
42
Паздан
Михал
24
Cebrail
Karayel
93
Моке
Вильфрид
80
Кантерос
Гектор
25
Сако
Хади
85
Скарионе
Эсекьель
23
Парлак
Илхан
44
Оргилль
Девер
Гёзтепе
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

Ход матча

14'
Эзтюрк Алпаслан
(Гюрлер Сердар)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Гёзтепе Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Бурсаспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Сивасспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе
Гёзтепе 0:1 Эрзурумспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Акхисар Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Малатьяспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Кайсериспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Аланьяспор Малатьяспор 1:0 Гёзтепе Фенербахче 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Галатасарай Гёзтепе 3:0 Антальяспор Малатьяспор 3:2 Гёзтепе Антальяспор 3:3 Гёзтепе
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Бешикташ 4:1 Анкарагюджю
Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Кайсериспор 0:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Фенербахче Малатьяспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бурсаспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Эрзурумспор Акхисар 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:0 Касымпаша Трабзонспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Аланьяспор Галатасарай 6:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Гёзтепе Анкарагюджю 3:2 Бодрумспор Сивасспор 4:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Истанбул Башакшехир

Последние игры между собой

Гёзтепе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Анкарагюджю: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Анкарагюджю 0:3 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Вторая лига Анкарагюджю 1:1 Гёзтепе Любители Анкарагюджю 3:1 Гёзтепе Турецкая первая лига
Гёзтепе 1:1 Анкарагюджю Турецкая первая лига
Команда И В Н П Г О
1. Галатасарай 34 20 9 5 72 - 36 69
2. Истанбул Башакшехир 34 19 10 5 49 - 22 67
3. Бешикташ 34 19 8 7 72 - 46 65
4. Трабзонспор 34 18 9 7 64 - 46 63
5. Малатьяспор 0:2 34 13 8 13 46 - 46 47
6. Антальяспор 1:1 34 13 7 14 39 - 53 46
7. Аланьяспор 34 12 8 14 37 - 43 44
8. Фенербахче 1:1 34 10 14 10 42 - 44 44
9. Коньяспор 34 9 17 8 40 - 38 44
10. Сивасспор 34 10 11 13 49 - 54 41
11. Кайсериспор 0:2 34 10 11 13 35 - 50 41
12. Ризеспор 34 9 14 11 48 - 50 41
13. Анкарагюджю 0:1 34 11 7 16 37 - 52 40
14. Касымпаша 34 11 6 17 53 - 62 39
15. Гёзтепе 1:0 34 11 5 18 36 - 41 38
16. Бурсаспор 2:0 34 7 16 11 28 - 36 37
17. Эрзурумспор 2:0 34 8 11 15 36 - 43 35
18. Акхисар 34 6 9 19 33 - 54 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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