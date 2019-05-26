Турция: Суперлига 2018-2019
Фенербахче
1:1
Первый тайм: 44'
Антальяспор
1:0
13' ГолЗайц Миха
29' Желтая карточкаСиник Догукан
1:1
33' ГолЭрдинг Мевлут
15
Азиз
Сердар
11
Экичи
Мехмет
17
Дирар
Набиль
21
Зайц
Миха
99
Элмас
Эльиф
20
Чико
Луис
22
Алпсой
Харун
21
Озкан
Сердар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Экичи МехметПолузащитник
-
17 Дирар НабильПолузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
-
99 Элмас ЭльифПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Berke OzerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Янал Эрсун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чико ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Алпсой ХарунПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Озкан СердарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Озенч ОзанВратарь
-
26 Сиссоко АлиЗащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Erman Vardar
-
90 Halil Sevinc
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
13'
1:0
29'
33'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +9 =6 -5Эрзурумспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Акхисар Касымпаша 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор
Аланьяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:1 Фенербахче Фенербахче 4:0 Эскишехирспор Фенербахче 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче Фенербахче 3:2 Ризеспор Бешикташ 3:3 Фенербахче Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Коньяспор Фенербахче 1:0 Зенит Кайсериспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:0 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Фенербахче 0:1 Умраньеспор Бурсаспор 1:1 Фенербахче
Антальяспор Последние 20 матчей: +6 =5 -9Антальяспор 3:0 Малатьяспор Антальяспор 0:1 Бурсаспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Эрзурумспор
Акхисар 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Касымпаша Трабзонспор 4:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Антальяспор 3:0 Аланьяспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Ризеспор 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:6 Бешикташ Коньяспор 2:0 Антальяспор Гёзтепе 3:0 Антальяспор Антальяспор 0:0 Кайсериспор Антальяспор 3:3 Гёзтепе Антальяспор 1:1 Партизани
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Антальяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 4:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Кубок Фенербахче 4:2 Антальяспор Кубок Фенербахче 2:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:3 Антальяспор Суперлига Фенербахче 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:0 Антальяспор Суперлига Фенербахче 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 4:3 Фенербахче Кубок Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|34
|20
|9
|5
|72 - 36
|69
|2.
|Истанбул Башакшехир
|34
|19
|10
|5
|49 - 22
|67
|3.
|Бешикташ
|34
|19
|8
|7
|72 - 46
|65
|4.
|Трабзонспор
|34
|18
|9
|7
|64 - 46
|63
|5.
|Малатьяспор
|0:2
|34
|13
|8
|13
|46 - 46
|47
|6.
|Антальяспор
|1:1
|34
|13
|7
|14
|39 - 53
|46
|7.
|Аланьяспор
|34
|12
|8
|14
|37 - 43
|44
|8.
|Фенербахче
|1:1
|34
|10
|14
|10
|42 - 44
|44
|9.
|Коньяспор
|34
|9
|17
|8
|40 - 38
|44
|10.
|Сивасспор
|34
|10
|11
|13
|49 - 54
|41
|11.
|Кайсериспор
|0:2
|34
|10
|11
|13
|35 - 50
|41
|12.
|Ризеспор
|34
|9
|14
|11
|48 - 50
|41
|13.
|Анкарагюджю
|0:1
|34
|11
|7
|16
|37 - 52
|40
|14.
|Касымпаша
|34
|11
|6
|17
|53 - 62
|39
|15.
|Гёзтепе
|1:0
|34
|11
|5
|18
|36 - 41
|38
|16.
|Бурсаспор
|2:0
|34
|7
|16
|11
|28 - 36
|37
|17.
|Эрзурумспор
|2:0
|34
|8
|11
|15
|36 - 43
|35
|18.
|Акхисар
|34
|6
|9
|19
|33 - 54
|27
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