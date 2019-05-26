Турция: Суперлига 2018-2019

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Фенербахче
1:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Антальяспор
0'
1:0
13' Гол
Зайц Миха
29' Желтая карточка
Синик Догукан
1:1
33' Гол
Эрдинг Мевлут
44'
1
Демирель
Волкан
4
Исла
Маурисио
15
Азиз
Сердар
44
Чифтпынар
Садик
3
Калдырым
Хассан
Али
32
Жаилсон
Маркес
11
Экичи
Мехмет
17
Дирар
Набиль
21
Зайц
Миха
99
Элмас
Эльиф
8
Мозес
Виктор
35
Каплан
Ферхат
30
Сангаре
Назим
95
Bahadir
Ozturk
3
Анжело
Диего
5
Чамдал
Тарик
20
Чико
Луис
89
Амилтон
Минервино
22
Алпсой
Харун
17
Синик
Догукан
21
Озкан
Сердар
66
Эрдинг
Мевлут
Фенербахче
4-2-3-1
Антальяспор
4-1-4-1

Ход матча

13'
Зайц Миха
(Исла Маурисио)
1:0
29'
 
Синик Догукан
33'
1:1
Эрдинг Мевлут
(Амилтон Минервино)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Эрзурумспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Акхисар Касымпаша 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор
Аланьяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:1 Фенербахче Фенербахче 4:0 Эскишехирспор Фенербахче 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче Фенербахче 3:2 Ризеспор Бешикташ 3:3 Фенербахче Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Коньяспор Фенербахче 1:0 Зенит Кайсериспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:0 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Фенербахче 0:1 Умраньеспор Бурсаспор 1:1 Фенербахче
Антальяспор Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Антальяспор 3:0 Малатьяспор Антальяспор 0:1 Бурсаспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Эрзурумспор
Акхисар 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Касымпаша Трабзонспор 4:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Антальяспор 3:0 Аланьяспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Ризеспор 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:6 Бешикташ Коньяспор 2:0 Антальяспор Гёзтепе 3:0 Антальяспор Антальяспор 0:0 Кайсериспор Антальяспор 3:3 Гёзтепе Антальяспор 1:1 Партизани

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига
Антальяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 4:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Кубок Фенербахче 4:2 Антальяспор Кубок Фенербахче 2:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:3 Антальяспор Суперлига Фенербахче 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:0 Антальяспор Суперлига Фенербахче 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 4:3 Фенербахче Кубок Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Галатасарай 34 20 9 5 72 - 36 69
2. Истанбул Башакшехир 34 19 10 5 49 - 22 67
3. Бешикташ 34 19 8 7 72 - 46 65
4. Трабзонспор 34 18 9 7 64 - 46 63
5. Малатьяспор 0:2 34 13 8 13 46 - 46 47
6. Антальяспор 1:1 34 13 7 14 39 - 53 46
7. Аланьяспор 34 12 8 14 37 - 43 44
8. Фенербахче 1:1 34 10 14 10 42 - 44 44
9. Коньяспор 34 9 17 8 40 - 38 44
10. Сивасспор 34 10 11 13 49 - 54 41
11. Кайсериспор 0:2 34 10 11 13 35 - 50 41
12. Ризеспор 34 9 14 11 48 - 50 41
13. Анкарагюджю 0:1 34 11 7 16 37 - 52 40
14. Касымпаша 34 11 6 17 53 - 62 39
15. Гёзтепе 1:0 34 11 5 18 36 - 41 38
16. Бурсаспор 2:0 34 7 16 11 28 - 36 37
17. Эрзурумспор 2:0 34 8 11 15 36 - 43 35
18. Акхисар 34 6 9 19 33 - 54 27
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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