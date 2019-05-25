Турция: Суперлига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2018-2019
Коньяспор
0:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Акхисар
0'
50' Желтая карточка
Демирок Угур
61' Желтая карточка
Фофана Морике
73'
1
Кырынтылы
Серкан
89
Скубич
Нейц
5
Ай
Селим
15
Демирок
Угур
87
Озторун
Ферхат
8
Евтович
Марко
6
Йонссон
Йенс
7
Шахинер
Омер
Али
16
Уртадо
Паоло
11
Милошевич
Дени
9
Ятабаре
Мустафа
45
Ерал
Халил
2
Врсайевич
Авдийя
4
Ротман
Райко
33
Низам
Муса
89
Келеш
Кадир
8
Атасевен
Эрай
6
Джевикер
Айкут
61
Явру
Зеки
34
Регаттен
Адриен
7
Барбоза
Элдер
28
Ману
Элвис
Коньяспор
4-2-3-1
Акхисар
4-2-3-1

Ход матча

50'
Демирок Угур
 
56'
Фофана Морике
Уртадо Паоло
 
61'
Фофана Морике
 
67'
Яхович Адис
Ятабаре Мустафа
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Коньяспор 0:0 Галатасарай
Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор Коньяспор 2:1 Адана Демирспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Бешикташ 3:2 Коньяспор Коньяспор 1:1 Гёзтепе Коньяспор 0:1 Кайсериспор Фенербахче 1:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Бурсаспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:0 Антальяспор Эрзурумспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 1:0 Истанбулспор Коньяспор 0:1 Алтынорду Хатайспор 1:3 Коньяспор
Акхисар Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Акхисар 2:2 Кайсериспор Акхисар 1:3 Галатасарай Фенербахче 2:1 Акхисар Акхисар 0:2 Малатьяспор
Бурсаспор 0:0 Акхисар Акхисар 1:0 Умраньеспор Акхисар 1:2 Антальяспор Эрзурумспор 2:1 Акхисар Гёзтепе 0:1 Акхисар Умраньеспор 0:1 Акхисар Акхисар 2:3 Касымпаша Трабзонспор 2:1 Акхисар Акхисар 3:1 Аланьяспор Касымпаша 1:2 Акхисар Галатасарай 1:0 Акхисар Акхисар 0:0 Анкарагюджю Сивасспор 2:1 Акхисар Акхисар 3:1 Касымпаша Акхисар 0:3 Истанбул Башакшехир Ризеспор 3:1 Акхисар

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Акхисар: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Акхисар 0:0 Коньяспор Суперлига Акхисар 3:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Акхисар Суперлига Коньяспор 0:3 Акхисар Суперлига
Акхисар 1:0 Коньяспор Суперлига Акхисар 0:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Акхисар Суперлига Коньяспор 2:0 Акхисар Суперлига Акхисар 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 4:0 Акхисар Суперлига Акхисар 2:1 Коньяспор Суперлига Акхисар 1:1 Коньяспор Лига А
Команда И В Н П Г О
1. Галатасарай 34 20 9 5 72 - 36 69
2. Истанбул Башакшехир 34 19 10 5 49 - 22 67
3. Бешикташ 34 19 8 7 72 - 46 65
4. Трабзонспор 34 18 9 7 64 - 46 63
5. Малатьяспор 33 13 8 12 46 - 44 47
6. Антальяспор 33 13 6 14 38 - 52 45
7. Аланьяспор 34 12 8 14 37 - 43 44
8. Коньяспор 0:0 34 9 17 8 40 - 38 44
9. Фенербахче 33 10 13 10 41 - 43 43
10. Кайсериспор 33 10 11 12 35 - 48 41
11. Сивасспор 34 10 11 13 49 - 54 41
12. Ризеспор 34 9 14 11 48 - 50 41
13. Анкарагюджю 33 11 7 15 37 - 51 40
14. Касымпаша 34 11 6 17 53 - 62 39
15. Гёзтепе 33 10 5 18 35 - 41 35
16. Бурсаспор 33 6 16 11 26 - 36 34
17. Эрзурумспор 33 7 11 15 34 - 43 32
18. Акхисар 0:0 34 6 9 19 33 - 54 27
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...