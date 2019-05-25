Турция: Суперлига 2018-2019
Коньяспор
0:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Конья Бююкшехир
Акхисар
50' Желтая карточкаДемирок Угур
61' Желтая карточкаФофана Морике
89
Скубич
Нейц
5
Ай
Селим
15
Демирок
Угур
16
Уртадо
Паоло
45
Ерал
Халил
33
Низам
Муса
89
Келеш
Кадир
61
Явру
Зеки
28
Ману
Элвис
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
5 Ай СелимЗащитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Уртадо ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Яхович АдисНападающий
-
32 Ali Karakaya
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
- Основной состав
-
45 Ерал ХалилВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Низам МусаЗащитник
-
89 Келеш КадирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Явру ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисНападающий
- Запасные игроки
-
35 Кёрк БораВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
70 Goksu Mutlu
-
-
72 Ilke Nelik
-
Главный тренер: Ercan Kahyaoglu
Ход матча
50'
61'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +6 =9 -5Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Коньяспор 0:0 Галатасарай
Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор Коньяспор 2:1 Адана Демирспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Бешикташ 3:2 Коньяспор Коньяспор 1:1 Гёзтепе Коньяспор 0:1 Кайсериспор Фенербахче 1:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Бурсаспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:0 Антальяспор Эрзурумспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 1:0 Истанбулспор Коньяспор 0:1 Алтынорду Хатайспор 1:3 Коньяспор
Акхисар Последние 20 матчей: +6 =3 -11Акхисар 2:2 Кайсериспор Акхисар 1:3 Галатасарай Фенербахче 2:1 Акхисар Акхисар 0:2 Малатьяспор
Бурсаспор 0:0 Акхисар Акхисар 1:0 Умраньеспор Акхисар 1:2 Антальяспор Эрзурумспор 2:1 Акхисар Гёзтепе 0:1 Акхисар Умраньеспор 0:1 Акхисар Акхисар 2:3 Касымпаша Трабзонспор 2:1 Акхисар Акхисар 3:1 Аланьяспор Касымпаша 1:2 Акхисар Галатасарай 1:0 Акхисар Акхисар 0:0 Анкарагюджю Сивасспор 2:1 Акхисар Акхисар 3:1 Касымпаша Акхисар 0:3 Истанбул Башакшехир Ризеспор 3:1 Акхисар
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Акхисар: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|34
|20
|9
|5
|72 - 36
|69
|2.
|Истанбул Башакшехир
|34
|19
|10
|5
|49 - 22
|67
|3.
|Бешикташ
|34
|19
|8
|7
|72 - 46
|65
|4.
|Трабзонспор
|34
|18
|9
|7
|64 - 46
|63
|5.
|Малатьяспор
|33
|13
|8
|12
|46 - 44
|47
|6.
|Антальяспор
|33
|13
|6
|14
|38 - 52
|45
|7.
|Аланьяспор
|34
|12
|8
|14
|37 - 43
|44
|8.
|Коньяспор
|0:0
|34
|9
|17
|8
|40 - 38
|44
|9.
|Фенербахче
|33
|10
|13
|10
|41 - 43
|43
|10.
|Кайсериспор
|33
|10
|11
|12
|35 - 48
|41
|11.
|Сивасспор
|34
|10
|11
|13
|49 - 54
|41
|12.
|Ризеспор
|34
|9
|14
|11
|48 - 50
|41
|13.
|Анкарагюджю
|33
|11
|7
|15
|37 - 51
|40
|14.
|Касымпаша
|34
|11
|6
|17
|53 - 62
|39
|15.
|Гёзтепе
|33
|10
|5
|18
|35 - 41
|35
|16.
|Бурсаспор
|33
|6
|16
|11
|26 - 36
|34
|17.
|Эрзурумспор
|33
|7
|11
|15
|34 - 43
|32
|18.
|Акхисар
|0:0
|34
|6
|9
|19
|33 - 54
|27
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