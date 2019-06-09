Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019
Англия (жен)
2:1
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера Зрители: 13188
Шотландия (жен)
1:0
14' ПенальтиПаррис Никита
2:0
40' ГолУйат Эллен
43' Желтая карточкаБитти Дженни
47' Желтая карточкаДочерти Никола
10
Кирби
Фран
18
Уйат
Эллен
22
Мэд
Бет
15
Ховард
Софи
18
Эмсли
Клэр
11
Эванс
Лайза
22
Катберт
Эрин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кирби ФранПолузащитник
- Нападающий
-
18 Уйат ЭлленНападающий
-
22 Мэд БетНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Эрпс МэриВратарь
-
17 Дэйли РейчелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Карни КаренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мур ДжейдПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ховард СофиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эмсли КлэрПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эванс ЛайзаПолузащитник
-
22 Катберт ЭринНападающий
- Запасные игроки
-
12 Линн ШеннонВратарь
-
21 Фифе ДженнаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Артур ХлоэЗащитник
-
23 Арнот ЛиззиПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Лав ДжоПолузащитник
-
20 Браун ФионаНападающий
- Нападающий
-
13 Росс ДжейнНападающий
-
Главный тренер: Керр Мишель
Ход матча
14'
1:0
40'
2:0
43'
47'
71'
79'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Англия (жен) Последние 20 матчей: +12 =3 -5Англия (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен) Англия (жен) 2:0 Дания (жен) Англия (жен) 2:1 Испания (жен) Англия (жен) 0:1 Канада (жен)
Англия (жен) 0:2 Швеция (жен) Австрия (жен) 0:3 Англия (жен) Англия (жен) 1:1 Австралия (жен) Англия (жен) 1:0 Бразилия (жен) Казахстан (жен) 0:6 Англия (жен) Уэльс (жен) 0:3 Англия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 0:2 Англия (жен) Англия (жен) 0:0 Уэльс (жен) США (жен) 1:0 Англия (жен) Германия (жен) 2:2 Англия (жен) Англия (жен) 4:1 Франция (жен) Англия (жен) 5:0 Казахстан (жен) Англия (жен) 4:0 Босния и Герцеговина (жен) Англия (жен) 6:0 Россия (жен) Голландия (жен) 3:0 Англия (жен)
Шотландия (жен) Последние 20 матчей: +12 =0 -8Шотландия (жен) 3:2 Ямайка (жен) Шотландия (жен) 1:0 Дания (жен) Исландия (жен) 1:4 Шотландия (жен) Шотландия (жен) 0:1 Канада (жен)
Шотландия (жен) 1:3 Норвегия (жен) Шотландия (жен) 0:1 США (жен) Албания (жен) 1:2 Шотландия (жен) Шотландия (жен) 2:1 Швейцария (жен) Польша (жен) 2:3 Шотландия (жен) Шотландия (жен) 2:1 Беларусь (жен) Шотландия (жен) 3:0 Польша (жен) Швейцария (жен) 1:0 Шотландия (жен) Норвегия (жен) 3:0 Шотландия (жен) Шотландия (жен) 5:0 Албания (жен) Беларусь (жен) 1:2 Шотландия (жен) Шотландия (жен) 1:0 Испания (жен) Шотландия (жен) 1:2 Португалия (жен) Англия (жен) 6:0 Шотландия (жен) Швеция (жен) 1:0 Шотландия (жен) Беларусь (жен) 0:1 Шотландия (жен)
Последние игры между собой
Англия (жен): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шотландия (жен): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия (жен)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Япония (жен)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Аргентина (жен)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шотландия (жен)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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