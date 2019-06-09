Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019

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Англия (жен)
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13188
Шотландия (жен)
0'
1:0
14' Пенальти
Паррис Никита
2:0
40' Гол
Уйат Эллен
43' Желтая карточка
Битти Дженни
47' Желтая карточка
Дочерти Никола
2:1
79' Гол
 90'+5
1
Бардсли
Карен
2
Бронз
Люси
5
Гаутон
Стеф
6
Брайт
Милли
3
Гринвуд
Алекс
8
Скотт
Джилл
4
Уолш
Кейра
10
Кирби
Фран
7
Паррис
Никита
18
Уйат
Эллен
22
Мэд
Бет
1
Александер
Ли
15
Ховард
Софи
4
Корси
Рейчел
5
Битти
Дженни
3
Дочерти
Никола
16
Маррей
Кристи
9
Уир
Кэролайн
18
Эмсли
Клэр
8
Литтл
Ким
11
Эванс
Лайза
22
Катберт
Эрин
Англия (жен)
Шотландия (жен)

Ход матча

14'
Паррис Никита
1:0
40'
Уйат Эллен
(Кирби Фран)
2:0
43'
 
Битти Дженни
47'
 
Дочерти Никола
55'
 
Смит Кирсти
Дочерти Никола
55'
Макманус Эбби
Брайт Милли
 
71'
Карни Карен
Мэд Бет
 
75'
 
Артур Хлоэ
Ховард Софи
79'
2:1
(Эванс Лайза)
82'
Стэнвей Джорджия
Кирби Фран
 
87'
 
Арнот Лиззи
Маррей Кристи

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Англия (жен) Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Англия (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен) Англия (жен) 2:0 Дания (жен) Англия (жен) 2:1 Испания (жен) Англия (жен) 0:1 Канада (жен)
Англия (жен) 0:2 Швеция (жен) Австрия (жен) 0:3 Англия (жен) Англия (жен) 1:1 Австралия (жен) Англия (жен) 1:0 Бразилия (жен) Казахстан (жен) 0:6 Англия (жен) Уэльс (жен) 0:3 Англия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 0:2 Англия (жен) Англия (жен) 0:0 Уэльс (жен) США (жен) 1:0 Англия (жен) Германия (жен) 2:2 Англия (жен) Англия (жен) 4:1 Франция (жен) Англия (жен) 5:0 Казахстан (жен) Англия (жен) 4:0 Босния и Герцеговина (жен) Англия (жен) 6:0 Россия (жен) Голландия (жен) 3:0 Англия (жен)
Шотландия (жен) Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Шотландия (жен) 3:2 Ямайка (жен) Шотландия (жен) 1:0 Дания (жен) Исландия (жен) 1:4 Шотландия (жен) Шотландия (жен) 0:1 Канада (жен)
Шотландия (жен) 1:3 Норвегия (жен) Шотландия (жен) 0:1 США (жен) Албания (жен) 1:2 Шотландия (жен) Шотландия (жен) 2:1 Швейцария (жен) Польша (жен) 2:3 Шотландия (жен) Шотландия (жен) 2:1 Беларусь (жен) Шотландия (жен) 3:0 Польша (жен) Швейцария (жен) 1:0 Шотландия (жен) Норвегия (жен) 3:0 Шотландия (жен) Шотландия (жен) 5:0 Албания (жен) Беларусь (жен) 1:2 Шотландия (жен) Шотландия (жен) 1:0 Испания (жен) Шотландия (жен) 1:2 Португалия (жен) Англия (жен) 6:0 Шотландия (жен) Швеция (жен) 1:0 Шотландия (жен) Беларусь (жен) 0:1 Шотландия (жен)

Последние игры между собой

Англия (жен): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шотландия (жен): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Англия (жен) 6:0 Шотландия (жен) Чемпионат Европы Шотландия (жен) 4:4 Англия (жен) Международные матчи
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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